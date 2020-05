Globo vai passar Barcelona-EQU x Vasco pela Copa Libertadores de 1998: quando será, horário e mais da reprise

Torcedor cruz-maltino poderá rever os gols de Luizão e Donizete em um dos títulos mais importantes do Vasco, no ano em que o clube completava 100 anos

Ainda sem futebol ao vivo no devido à da pandemia do novo coronavírus, a TV Globo segue com uma programação especial de reprises de jogos históricos. No próximo domingo, dia 24 de maio, o torcedor do vai poder reviver as emoções da conquista da Libertadores da América, com a reprise do triunfo por 2 a 1 sobre o -EQU, em partida disputada em Guayaquil, no dia 26 de agosto de 1998.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO 1 x 2 Vasco DATA DO JOGO Quarta-feira, 26 de agosto de 1998 LOCAL Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, DATA DA REPRISE Domingo, 24 de maio de 2020 HORÁRIO DA REPRISE 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A reprise será transmitida pela TV Globo, na TV aberta, e pelo Globo Play, às 16h de Brasília. A emissora ainda não informou se algum estado além do Rio de Janeiro verá a partida pela TV.

SOBRE A FINAL DA LIBERTADORES DE 1998

Após vencer o jogo de ida por 2x0, com gols de Luizão e Donizete, o Vasco seguiu para o Equador para disputar a grande decisão. O clima em Guayaquil era bem hostil, com direito à recepção com pedradas no ônibus, fumaça e som alto dentro do vestiário. Porém, a superioridade dos brasileiros era evidente. Novamente, a dupla Luizão e Donizete marcou e garantiu o título inédito no ano do centenário do clube.

O TÉCNICO DO TÍTULO

O comandante da campanha vitoriosa não poderia ser outro: Antônio Lopes, o treinador mais vitorioso e que mais vezes comandou o clube de São Januário. Em sua quinta passagem pelo Vasco, o treinador enfrentou dificuldades no início, mas conseguiu se recuperar e dar o título inédito da Libertadores ao Gigante da Colina, depois de conquistar o Brasileirão um ano antes.

Mais times

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do Vasco: Carlos Germano, Vágner, Odvan, Mauro Galvão e Felipe; Luisinho (Vitor), Nasa, Juninho e Pedrinho (Ramon); Donizete e Luizão (Alex). Técnico: Antonio Lopes.

Escalação do : Cevallos, Gómez, Noriega, Montanero, Quiñonez e Fricson George; Carabali, Morales e Ascencio; De Ávila e Delgado. Técnico: Ruben Insua.

A CAMPANHA DO VASCO

Fase JOGO Gols Oitavas de final Vasco 2 x 1 Luizão e Donizete; Marcelo Ramos Oitavas de final Cruzeiro 0 x 0 Vasco - Quartas de final 1 x 1 Vasco Gulherme; Pedrinho Quartas de final Vasco 1 x 0 Grêmio Pedrinho Semifinal 1 x 1 Vasco Sorín; Juninho Pernambucano Semifinal Vasco 1 x 0 River Plate Donizete Final Vasco 2 x 0 Barcelona-EQU Luizão e Donizete Final Barcelona-EQU 1 x 2 Vasco De Ávila; Luizão e Donizete;

A CAMPANHA DO BARCELONA-EQU