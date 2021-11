Novidade no Brasileirão e pivô de uma crise que tirou Leonardo Gaciba da presidência da Comissão de Arbitragem, a possibilidade de ouvir os áudios do VAR vem gerando novas polêmicas e deixando algumas situações bem mais claras.

Assim, sempre que se sentir prejudicado, o torcedor pode ouvir e entender (às vezes, é claro) porque o árbitro de vídeo tomou tal decisão e como foi o diálogo do juiz com a cabine do VAR.

A novidade entrou em vigor à partir da rodada 29 do Brasileirão 2021 e pode ser encontrada após o final de cada jogo da competição.

O torcedor pode ficar em dúvida: como eu faço para acessar os áudios do VAR? Nós listamos, então, o passo-a-passo e os links importantes para você não perder a chance de acompanhar as decisões do árbitro de vídeo.

Como escutar os áudios do VAR no Brasileirão?

CBF passa a divulgar imagens das revisões do VAR no @Brasileirao!



Confira os vídeos das revisões em: https://t.co/8JGEihDKZX — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 6, 2021

Primeiro, o leitor precisa saber que todos os áudios são listados no site oficial da CBF. Clicando AQUI você será redirecionado para a página da entidade.

Na página, você deve clicar no link do jogo que deseja ver a análise. Nem todas as partidas estão disponíveis - já que em algumas, nem há áudios do VAR.

Dentro do link do jogo, você terá acesso a um vídeo contendo as decisões do VAR. Também está expresso o protocolo, qual foi a decisão após a análise, a regra que diz respeito ao lance em questão e os protocolos do árbitro de vídeo. Veja o exemplo do confronto entre Santos x Fortaleza, pela 35ª rodada do Brasileirão 2021.