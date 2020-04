Como Dybala e sua noiva tiveram outro teste positivo para coronavírus após um negativo?

Atacante da Juventus e sua namorada fizeram novo teste para o Covid-19 e resultado foi positivo mais uma vez; entenda como isso é possível

Recentemente, Paulo Dybala, atacante da Juventus, e Oriana Sabatini, sua noiva, foram diagnosticados com o novo coronavírus. Então, o casal ficou em quarentena na , passou pelos procedimentos padrões e viu os sintomas melhorarem. O jogador até deu uma entrevista falando sobre sua situação e disse que já estava bem. Porém, um novo teste foi feito e o resultado mais uma vez foi positivo.

“Em 21 de março, meu namorado e eu fizemos um teste e o resultado foi positivo [para o coronavírus]. Três dias atrás eu fiz outro teste, que deu negativo. Agora, pela manhã, fiz outro, que deu positivo: portanto, ainda estou com o Covid-19. Quase não temos sintomas. Nos sentimos muito bem”, explicou Oriana através de suas redes sociais.

"Não sei como funciona e porque foi negativo e depois positivo. Ouvi dizer que pode ser um falso negativo. Isso prova o quão pouco sabemos sobre o vírus. Achamos que fomos infectados pelo contato do meu namorado com seu parceiro (Daniele Rugani, da ) que deu positivo. Isso seria errado, porque os 15 dias teriam passado e não faria sentido continuarmos com isso”, acrescentou.

Apesar de o conhecimento sobre o tema ainda ser limitado, existem três respostas científicas possíveis. A primeira se trata de uma reinfecção, algo que já aconteceu com vários pacientes em outros países, como ou , embora a Organização Mundial da Saúde (OMS) tenha dito que isso seja improvável.

A segunda hipótese foi explicada pelo virologista espanhol Luis Enjuanes, membro do Conselho Nacional de Pesquisa da (CSIC), à BBC Mundo:

"O novo coronavírus imuniza as pessoas, mas a resposta imune não deve ser muito forte. Assim, quando essa resposta imune afrouxa , o vírus, que continua em algum reservatório do corpo, reaparece".

A terceira e mais aceita explicação se refere aos kits de testes e ao falso negativo mencionado por Oriana. Olivier Terrier, virologista do Centro de Pesquisa de Doenças Infecciosas, do Centro Nacional de Pesquisa Científica de , acredita nessa hipótese.

"É possível que a carga viral [a concentração de vírus no corpo, NDLR] tenha sido muito baixa para ser detectada e, por algum motivo, tenha sido ativada novamente", explicou à 24.

Mas Terrier também conta que o novo teste positivo pode ser uma consequência do sistema imunológico dos pacientes, que pode não ter produzido os anticorpos adequados.

O fato é que uma reinfecção pelo mesmo tipo de vírus desafiaria todas as leis da virologia e representaria um grande desafio aos especialistas do assunto. Mas mutações devem ser consideradas nesse processo. No entanto, a OMS descartou qualquer mutação gênica “significante” do Covid-19, que seja mais ou menos agressiva à população. Pelo menos até o momento.

"Em teoria, as pessoas não podem ser infectadas com a mesma cepa duas vezes, embora sejam suscetíveis a contrair a doença novamente no ano seguinte, uma vez que o vírus tenha sofrido uma pequena mutação", disse Robin May, diretor do Instituto de Microbiologia e Infecção da Universidade de , , à França 24.

Isso é o que acontece com o vírus da gripe, que sofre pequenas e constantes mutações sazonais, fazendo com que as pessoas possam ser infectadas novamente. Assim, a cada alteração genética do vírus, uma nova vacina é criada contendo as novas informações virais.

Assim, o caso de Dybala e sua esposa fica de alerta para a comunidade científica. É possível que eles tenham passado por um teste defeituoso e que tudo não passe de mais um falso positivo, mas como ainda existem poucas informações sobre o novo coronavírus, vale o alerta.