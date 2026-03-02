Independentemente da competição, quando o Wrexham AFC receber o Chelsea no histórico Racecourse Ground, será um choque de dois mundos. O time do norte do País de Gales, famoso por ter sido revitalizado sob a propriedade de Ryan Reynolds e Rob McElhenney, continua sua ascensão meteórica. Ao mesmo tempo, o Chelsea continua sendo um dos pesos pesados globais da Premier League.

A história hollywoodiana do Wrexham transformou cada jogo em casa em um evento global, mas a chegada de um clube do Big Six como o Chelsea leva o entusiasmo a outro nível.

Felizmente, a GOAL tem todas as informações de que você precisa para navegar pelas vendas e garantir seu lugar.

Quando será o Wrexham x Chelsea?

O próximo confronto entre Wrexham e Chelsea está marcado para o início de março.

Data e hora Jogo Local Ingressos Sábado, 7 de março de 2026 (a confirmar) Wrexham x Chelsea Racecourse Ground, Wrexham Ingressos

Observe que os horários dos jogos estão sujeitos a alterações com base na programação da transmissão televisiva.

Onde comprar ingressos para Wrexham x Chelsea?

Para um jogo desta magnitude, existem duas formas principais de garantir a sua entrada. A primeira é através dos portais oficiais de ingressos dos clubes Wrexham AFC e Chelsea FC.

No entanto, dada a enorme demanda e a capacidade relativamente pequena do Racecourse Ground (atualmente cerca de 12.600 após recentes reformas), os ingressos costumam se esgotar poucos minutos após serem disponibilizados aos membros.

A maneira mais confiável de garantir um lugar, se você não for um detentor de ingresso para a temporada ou um membro de alta prioridade, é através de mercados secundários como o StubHub.

Para aqueles que procuram uma experiência premium, pacotes de hospitalidade também podem estar disponíveis diretamente através dos clubes. Estes incluem normalmente acesso ao lounge, comida e algumas das melhores vistas do estádio, embora tenham um preço mais elevado do que a entrada normal.

Quanto custam os ingressos para Wrexham x Chelsea?

Os preços oficiais dos ingressos no Racecourse Ground para jogos de alta categoria geralmente começam em torno de £ 25 a £ 35 para adultos, com descontos para idosos e jovens, geralmente com preços entre £ 15 e £ 20.

Para os torcedores visitantes do Chelsea, os preços dos ingressos para jogos fora de casa geralmente são limitados ou definidos de acordo com os regulamentos da competição, geralmente ficando na faixade £ 30 para jogos da liga.

No entanto, devido à extrema demanda por este confronto específico, os preços em sites secundários como o StubHub irão flutuar com base na disponibilidade.

Atualmente, você pode encontrar os ingressos mais baratos a partir de £ 100, embora os preços possam subir significativamente para assentos premium ou à medida que o dia do jogo se aproxima.

Quando os ingressos para Wrexham x Chelsea são disponibilizados?

Os ingressos oficiais geralmente são colocados à venda em fases. Para os jogos em casa do Wrexham, a prioridade é sempre dada aos titulares de ingressos para a temporada, seguidos pelos membros oficiais.

Se sobrar algum ingresso, eles vão para a venda geral, embora para um jogo contra o Chelsea, seja altamente improvável que haja venda geral.

Normalmente, a venda para membros ocorre três a quatro semanas antes da data do jogo.

Para obter as informações mais atualizadas, os torcedores devem se inscrever para receber alertas por e-mail de ambos os clubes.

Se você perder a janela de lançamento inicial, os ingressos geralmente ficam disponíveis em mercados secundários, como o StubHub, imediatamente após o início da venda oficial, pois os torcedores que não podem comparecer colocam seus lugares à disposição para que outros possam aproveitar.

Como posso conseguir ingressos para Wrexham x Chelsea?

Garantir ingressos para Wrexham x Chelsea requer um pouco de estratégia. Aqui estão os melhores passos para garantir que você não perca essa oportunidade:

Afiliações oficiais: inscreva-se nos programas de afiliação oficial do Wrexham ou do Chelsea. Essa é a única maneira de ter acesso à venda “primária” inicial.

inscreva-se nos programas de afiliação oficial do Wrexham ou do Chelsea. Essa é a única maneira de ter acesso à venda “primária” inicial. Verifique os mercados secundários com antecedência: fique de olho no StubHub. Às vezes, os preços podem ser mais baixos quando os ingressos chegam ao mercado de revenda, em comparação com os dias imediatamente anteriores à partida.

fique de olho no StubHub. Às vezes, os preços podem ser mais baixos quando os ingressos chegam ao mercado de revenda, em comparação com os dias imediatamente anteriores à partida. Opções de hospitalidade: se você estiver disposto a gastar mais por um lugar garantido e uma experiência de luxo, verifique as seções de hospitalidade no site oficial do Wrexham AFC. Esses ingressos costumam ficar disponíveis por mais tempo do que os ingressos padrão.

Como o Racecourse Ground é um dos locais menores para receber um clube do porte do Chelsea, os ingressos são essencialmente muito disputados. Agir rapidamente é o fator mais importante para garantir seu lugar no jogo.

Posso comprar ingressos para Wrexham x Chelsea online?

Sim, a grande maioria dos ingressos para este jogo será vendida exclusivamente online.

As bilheterias físicas no estádio raramente lidam com vendas gerais para jogos de grande visibilidade.

Você pode comprar através dos sites oficiais dos clubes ou através do StubHub para uma seleção mais ampla de lugares disponíveis em várias partes do estádio.

Os ingressos para Wrexham x Chelsea estão disponíveis para torcedores internacionais?

Com certeza. O Wrexham conquistou um grande número de fãs internacionais, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá.

Os torcedores internacionais podem comprar ingressos pelos mesmos canais online.

Com quanto tempo de antecedência devo comprar ingressos para Wrexham x Chelsea para garantir bons lugares?

Para um jogo envolvendo o Chelsea no Racecourse, o melhor conselho é comprar assim que tiver certeza de seus planos de viagem.

A demanda só aumentará à medida que o jogo se aproxima, e o número de ingressos disponíveis diminuirá.

Recomenda-se garantir seus ingressos com pelo menos um mês de antecedência para encontrar a melhor variedade de opções de assentos e preços.

Há ingressos disponíveis no estádio nos dias de jogo?

É altamente improvável que haja ingressos disponíveis no estádio no dia da partida.

Os jogos do Wrexham têm esgotado consistentemente há várias temporadas, e a chegada de um gigante da Premier League como o Chelsea garante que não haverá lugares disponíveis.

Evite ir ao estádio sem ingresso e, em vez disso, garanta sua entrada com antecedência através de uma compra online.