Não há muitas noites de luta tão importantes quanto esta. Oleksandr Usyk volta para defender seus títulos dos pesos pesados em um confronto inédito com a estrela do kickboxing Rico Verhoeven, e espera-se que a demanda por ingressos seja enorme.

Tendo como pano de fundo um dos cenários mais icônicos do esporte, os fãs já estão correndo para garantir seu lugar no que promete ser uma noite histórica. Com capacidade limitada e interesse global, é provável que os ingressos se esgotem rapidamente assim que forem colocados à venda, tornando o timing e a preparação cruciais.

Seja para assistir ao lado do ringue ou simplesmente curtir a atmosfera nas arquibancadas junto às Pirâmides, é essencial se antecipar ao lançamento e à pré-venda dos ingressos. Desde as datas oficiais de venda até opções de revenda e faixas de preço esperadas, o GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para Usyk x Rico, ao vivo das Pirâmides de Gizé, no Egito.

Quando será Usyk x Rico?

Data Local Ingressos Sáb, 23 de maio de 2026, 17h45 Pirâmides de Gizé, Egito Ingressos

Embora os horários exatos ainda não tenham sido confirmados, nas grandes noites de luta, as entradas dos lutadores para a luta principal geralmente ocorrem no final da noite, no horário local, com um card preliminar completo sendo disputado ao longo do dia.

Onde comprar ingressos para Usyk vs Rico

Os detalhes oficiais sobre os ingressos ainda não foram totalmente confirmados, mas os fãs devem esperar que as vendas sejam iniciadas logo após os anúncios finais. Os melhores lugares para comprar incluem:

Principais plataformas de venda de ingressos, como a Ticketmaster

Sites oficiais do evento e da promotora

Plataformas secundárias de revenda, como o StubHub.

Dada a magnitude do evento e sua localização única, a disponibilidade pode ser limitada. Se os ingressos se esgotarem rapidamente, as plataformas de revenda provavelmente se tornarão a principal opção, embora muitas vezes a um preço mais alto.

Quanto custam os ingressos para Usyk vs Rico?

Os preços dos ingressos ainda não foram divulgados oficialmente, mas com base em grandes eventos de boxe anteriores e na magnitude desta luta, espera-se uma ampla variedade de faixas de preço.

Preços estimados:

Assentos padrão: US$ 70 – US$ 210

US$ 70 – US$ 210 Assentos intermediários: $210 – $550

$210 – $550 Assentos premium: US$ 550 – US$ 1.360+

US$ 550 – US$ 1.360+ Pacotes VIP / Anel: $2.750+

Os preços podem subir significativamente no mercado de revenda devido ao apelo global e à capacidade limitada do local.

O que esperar de Usyk x Rico?

Esta não é apenas mais uma defesa de título, é uma das lutas cruzadas mais incomuns e de maior destaque na história recente do boxe. Oleksandr Usyk traz um histórico profissional invicto e um pedigree de elite no boxe, enquanto Rico Verhoeven entra no ringue como um dos kickboxers mais dominantes de sua geração.

Realizado nas Pirâmides de Gizé e transmitido globalmente, o evento — apelidado de “Glory in Giza” — deve contar com um card preliminar repleto de lutas e uma semana inteira de preparação, incluindo coletivas de imprensa e pesagens. Para os fãs que comparecerem pessoalmente, espere um espetáculo tanto quanto uma noite de lutas.