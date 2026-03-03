Como comprar ingressos para Real Madrid x Atlético de Madrid 2026: informações sobre a partida de 22 de março, preços dos ingressos para o clássico de Madri e muito mais

Com a disputa pelo título da La Liga chegando ao auge, as apostas estão ainda mais altas quando o Real Madrid e o Atlético de Madrid se enfrentam no Santiago Bernabéu em março.

Assistir a jogos de futebol de alto nível na TV pode ser emocionante, mas imagine como a experiência é ainda mais intensa quando você está sentado no recém-renovado Santiago Bernabéu e vê a ação se desenrolar ao vivo diante de você.

Deixe o GOAL lhe dar todas as informações importantes que você precisa saber sobre o próximo jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid pela La Liga, incluindo onde comprar ingressos, quanto custam e muito mais.

Quando será o jogo Real Madrid x Atlético de Madrid pela La Liga?

Data Jogo (hora local) Ingressos Domingo, 22 de março de 2026 Real Madrid x Atlético de Madrid (20h) Ingressos

Como comprar ingressos para Real Madrid x Atlético de Madrid?

Para comprar ingressos para o clássico de Madri no Bernabéu, o método mais confiável é acessar o portal oficial de ingressos do Real Madrid.

Os ingressos são liberados em fases: primeiro para os sócios (membros), depois para os titulares do cartão Madridista Premium e, por fim, para o público em geral.

Dada a extrema procura por este jogo, os ingressos costumam esgotar-se poucos minutos após serem disponibilizados ao público em geral. Os adeptos podem considerar mercados secundários, como o StubHub, para garantir lugares de última hora, embora os preços nessas plataformas reflitam a natureza de categoria 1 do jogo.

Quanto custam os ingressos para Real Madrid x Atlético de Madrid?

Os ingressos padrão da La Liga no Bernabéu são normalmente classificados com base nas seguintes categorias:

Lateral geral (Lateral): Oferecem as melhores vistas do campo. Para um clássico, os preços através dos canais oficiais podem começar em €180 e ultrapassar €450 para as secções premium dos níveis inferiores.

Oferecem as melhores vistas do campo. Para um clássico, os preços através dos canais oficiais podem começar em €180 e ultrapassar €450 para as secções premium dos níveis inferiores. Fundos: geralmente são as áreas mais animadas, com ingressos custando entre € 120 e € 250 para jogos de grande visibilidade.

geralmente são as áreas mais animadas, com ingressos custando entre € 120 e € 250 para jogos de grande visibilidade. VIP/Hospitalidade: experiências premium, incluindo acesso ao lounge e catering, geralmente começam em € 600 para este jogo.

Em sites de revenda como o StubHub, espere ver preços a partir de aproximadamente 265 €, subindo significativamente para os lugares centrais.

Onde será o Real Madrid x Atlético de Madrid?

O próximo clássico será realizado no Santiago Bernabéu, a lendária casa do Real Madrid.

Após uma grande reforma que durou vários anos, o estádio agora conta com um telhado retrátil de última geração e um placar de vídeo de 360 graus, proporcionando uma das experiências visuais mais modernas do futebol mundial.

Localizado no bairro de Chamartín, em Madri, o estádio tem capacidade para aproximadamente 85.000 pessoas. Além de ser uma fortaleza para o Los Blancos, já sediou várias finais da Copa da Europa/Liga dos Campeões e foi um local importante para a Copa do Mundo da FIFA de 1982.

A atmosfera do El Derbi Madrileno é famosa por ser hostil e elétrica, com o telhado de alta tecnologia muitas vezes mantendo o barulho preso dentro do estádio em níveis ensurdecedores.

Real Madrid x Atlético de Madrid: resultados frente a frente