Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Book Real Madrid vs Atletico Madrid 2026 tickets

Traduzido por

Como comprar ingressos para Real Madrid x Atlético de Madrid 2026: informações sobre a partida de 22 de março, preços dos ingressos para o clássico de Madri e muito mais

Não perca a chance de ver os dois gigantes de Madri se enfrentarem.

Com a disputa pelo título da La Liga chegando ao auge, as apostas estão ainda mais altas quando o Real Madrid e o Atlético de Madrid se enfrentam no Santiago Bernabéu em março. 

Assistir a jogos de futebol de alto nível na TV pode ser emocionante, mas imagine como a experiência é ainda mais intensa quando você está sentado no recém-renovado Santiago Bernabéu e vê a ação se desenrolar ao vivo diante de você. 

Deixe o GOAL lhe dar todas as informações importantes que você precisa saber sobre o próximo jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid pela La Liga, incluindo onde comprar ingressos, quanto custam e muito mais.

Ingressos para Real Madrid x Atlético de Madrid a partir de € 200Reserve ingressos

Quando será o jogo Real Madrid x Atlético de Madrid pela La Liga?

DataJogo (hora local)Ingressos
Domingo, 22 de março de 2026Real Madrid x Atlético de Madrid (20h)Ingressos

Como comprar ingressos para Real Madrid x Atlético de Madrid?

Para comprar ingressos para o clássico de Madri no Bernabéu, o método mais confiável é acessar o portal oficial de ingressos do Real Madrid. 

Os ingressos são liberados em fases: primeiro para os sócios (membros), depois para os titulares do cartão Madridista Premium e, por fim, para o público em geral.

Dada a extrema procura por este jogo, os ingressos costumam esgotar-se poucos minutos após serem disponibilizados ao público em geral. Os adeptos podem considerar mercados secundários, como o StubHub, para garantir lugares de última hora, embora os preços nessas plataformas reflitam a natureza de categoria 1 do jogo.

Quanto custam os ingressos para Real Madrid x Atlético de Madrid?

Os ingressos padrão da La Liga no Bernabéu são normalmente classificados com base nas seguintes categorias:

  • Lateral geral (Lateral): Oferecem as melhores vistas do campo. Para um clássico, os preços através dos canais oficiais podem começar em €180 e ultrapassar €450 para as secções premium dos níveis inferiores.
  • Fundos: geralmente são as áreas mais animadas, com ingressos custando entre € 120 e € 250 para jogos de grande visibilidade.
  • VIP/Hospitalidade: experiências premium, incluindo acesso ao lounge e catering, geralmente começam em € 600 para este jogo.

Em sites de revenda como o StubHub, espere ver preços a partir de aproximadamente 265 €, subindo significativamente para os lugares centrais.

Onde será o Real Madrid x Atlético de Madrid?

O próximo clássico será realizado no Santiago Bernabéu, a lendária casa do Real Madrid. 

Após uma grande reforma que durou vários anos, o estádio agora conta com um telhado retrátil de última geração e um placar de vídeo de 360 graus, proporcionando uma das experiências visuais mais modernas do futebol mundial.

Localizado no bairro de Chamartín, em Madri, o estádio tem capacidade para aproximadamente 85.000 pessoas. Além de ser uma fortaleza para o Los Blancos, já sediou várias finais da Copa da Europa/Liga dos Campeões e foi um local importante para a Copa do Mundo da FIFA de 1982. 

A atmosfera do El Derbi Madrileno é famosa por ser hostil e elétrica, com o telhado de alta tecnologia muitas vezes mantendo o barulho preso dentro do estádio em níveis ensurdecedores.

Real Madrid x Atlético de Madrid: resultados frente a frente

CompetiçãoÚltimo encontroResultado
Supercopa da Espanha8 de janeiro de 2026Real Madrid 2 x 1 Atlético de Madrid
La Liga27 de setembro de 2025Atlético de Madrid 5 x 2 Real Madrid
La LigaFevereiro de 2025Real Madrid 1 x 1 Atlético de Madrid

