Como comprar ingressos para Real Madrid x Atlético de Madrid 2026: informações sobre a partida de 22 de março, preços dos ingressos para o clássico de Madri e muito mais

Com a disputa pelo título da La Liga chegando ao auge, as apostas estão ainda mais altas quando o Real Madrid e o Atlético de Madrid se enfrentam no Santiago Bernabéu em março.
Assistir a jogos de futebol de alto nível na TV pode ser emocionante, mas imagine como a experiência é ainda mais intensa quando você está sentado no recém-renovado Santiago Bernabéu e vê a ação se desenrolar ao vivo diante de você.
Deixe o GOAL lhe dar todas as informações importantes que você precisa saber sobre o próximo jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid pela La Liga, incluindo onde comprar ingressos, quanto custam e muito mais.
Quando será o jogo Real Madrid x Atlético de Madrid pela La Liga?
|Data
|Jogo (hora local)
|Ingressos
|Domingo, 22 de março de 2026
|Real Madrid x Atlético de Madrid (20h)
|Ingressos
Como comprar ingressos para Real Madrid x Atlético de Madrid?
Para comprar ingressos para o clássico de Madri no Bernabéu, o método mais confiável é acessar o portal oficial de ingressos do Real Madrid.
Os ingressos são liberados em fases: primeiro para os sócios (membros), depois para os titulares do cartão Madridista Premium e, por fim, para o público em geral.
Dada a extrema procura por este jogo, os ingressos costumam esgotar-se poucos minutos após serem disponibilizados ao público em geral. Os adeptos podem considerar mercados secundários, como o StubHub, para garantir lugares de última hora, embora os preços nessas plataformas reflitam a natureza de categoria 1 do jogo.
Quanto custam os ingressos para Real Madrid x Atlético de Madrid?
Os ingressos padrão da La Liga no Bernabéu são normalmente classificados com base nas seguintes categorias:
- Lateral geral (Lateral): Oferecem as melhores vistas do campo. Para um clássico, os preços através dos canais oficiais podem começar em €180 e ultrapassar €450 para as secções premium dos níveis inferiores.
- Fundos: geralmente são as áreas mais animadas, com ingressos custando entre € 120 e € 250 para jogos de grande visibilidade.
- VIP/Hospitalidade: experiências premium, incluindo acesso ao lounge e catering, geralmente começam em € 600 para este jogo.
Em sites de revenda como o StubHub, espere ver preços a partir de aproximadamente 265 €, subindo significativamente para os lugares centrais.
Onde será o Real Madrid x Atlético de Madrid?
O próximo clássico será realizado no Santiago Bernabéu, a lendária casa do Real Madrid.
Após uma grande reforma que durou vários anos, o estádio agora conta com um telhado retrátil de última geração e um placar de vídeo de 360 graus, proporcionando uma das experiências visuais mais modernas do futebol mundial.
Localizado no bairro de Chamartín, em Madri, o estádio tem capacidade para aproximadamente 85.000 pessoas. Além de ser uma fortaleza para o Los Blancos, já sediou várias finais da Copa da Europa/Liga dos Campeões e foi um local importante para a Copa do Mundo da FIFA de 1982.
A atmosfera do El Derbi Madrileno é famosa por ser hostil e elétrica, com o telhado de alta tecnologia muitas vezes mantendo o barulho preso dentro do estádio em níveis ensurdecedores.
Real Madrid x Atlético de Madrid: resultados frente a frente
|Competição
|Último encontro
|Resultado
|Supercopa da Espanha
|8 de janeiro de 2026
|Real Madrid 2 x 1 Atlético de Madrid
|La Liga
|27 de setembro de 2025
|Atlético de Madrid 5 x 2 Real Madrid
|La Liga
|Fevereiro de 2025
|Real Madrid 1 x 1 Atlético de Madrid