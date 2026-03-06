Como comprar ingressos para os jogos da seleção nacional de futebol de Marrocos: jogos de 2026, datas futuras, preços e muito mais

Os Atlas Lions estão de volta ao solo europeu em março, continuando seus preparativos intensos para a Copa do Mundo da FIFA 2026. Após sua histórica campanha até as semifinais no Catar e uma presença dominante no futebol africano, os jogadores de Walid Regragui estão levando seu show para a estrada para enfrentar adversários de elite da América do Sul.

Marrocos se estabeleceu como uma potência global do futebol, e sua enorme diáspora pela Europa garante que cada jogo fora de casa pareça um jogo em casa. Em março, a equipe viaja para a Espanha e a França para enfrentar o Equador e o Paraguai.

Portanto, se você deseja testemunhar a magia do futebol marroquino em primeira mão, deixe o GOAL guiá-lo com os detalhes mais recentes sobre os jogos, informações sobre os locais e as maneiras mais confiáveis de garantir seu lugar.

Quando serão os próximos jogos de futebol de Marrocos?

Marrocos disputará dois amistosos de alto nível durante a janela internacional da FIFA em março.

Data e hora Partida Local Ingressos 27 de março de 2026, 21:15 Marrocos x Equador Riyadh Air Metropolitano, Madri, Espanha Ingressos 31 de março de 2026, 20:00 Marrocos x Paraguai Stade Bollaert-Delelis, Lens, França Ingressos 13 de junho de 2026, 18:00 Marrocos x Brasil Estádio de Nova Iorque-Nova Jersey, East Rutherford, EUA Ingressos 19 de junho de 2026, 18:00 Marrocos x Escócia Estádio de Boston, Foxborough, EUA Ingressos 24 de junho de 2026, 18:00 Marrocos x Haiti Estádio de Atlanta, Atlanta, EUA Ingressos

Onde comprar ingressos para jogos de futebol do Marrocos?

A melhor maneira de comprar ingressos para amistosos de Marrocos na Europa é através das plataformas oficiais da federação ou de mercados secundários confiáveis.

A Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF) normalmente utiliza o portal FanZone.Pro para as vendas digitais primárias. No entanto, devido à imensa popularidade dos Atlas Lions, esses ingressos costumam esgotar em poucos minutos após serem colocados à venda.

Para os fãs que perdem a venda inicial ou aqueles que procuram uma variedade maior de opções de lugares, também é possível comprar ingressos em sites secundários, como o SeatPick.

Quanto custam os ingressos para os jogos de futebol de Marrocos?

Os ingressos para os amistosos europeus de Marrocos têm preços acessíveis, embora a alta demanda possa elevar os custos no mercado de revenda. Para os próximos jogos em Madri e Lens, os preços geralmente começam em torno de € 40 para assentos da categoria 4 nas arquibancadas superiores atrás dos gols.

Ingressos mais baratos: você pode encontrar lugares a partir de aproximadamente € 40 a € 75 se reservar com antecedência.

você pode encontrar lugares a partir de aproximadamente se reservar com antecedência. Faixa intermediária: os ingressos centrais nas arquibancadas inferiores ou intermediárias custam normalmente entre € 80 e € 150 .

os ingressos centrais nas arquibancadas inferiores ou intermediárias custam normalmente entre . Premium/Hospitalidade: Para aqueles que procuram a melhor vista do estádio, com comida e bebida incluídas, os pacotes VIP podem variar de € 200 a mais de € 350.

Quando os ingressos para os jogos de futebol do Marrocos são disponibilizados?

Os ingressos para os amistosos de março do Marrocos são normalmente colocados à venda cerca de quatro a seis semanas antes do evento.

Para a janela de março de 2026, as vendas foram oficialmente abertas no final de fevereiro.

Ao contrário do futebol de clubes, raramente há um período de pré-venda para membros. Esses ingressos geralmente são disponibilizados para o público em geral de uma só vez.

Como os Atlas Lions têm torcedores tão apaixonados na Espanha e na França, é altamente recomendável comprar seus ingressos assim que a venda for aberta.

Tudo o que você precisa saber sobre o Riyadh Air Metropolitano e o Stade Bollaert-Delelis

Riyadh Air Metropolitano (Madri, Espanha)

Casa do Atlético de Madrid, o Metropolitano é um dos estádios mais modernos do mundo. Com capacidade para cerca de 70.000 pessoas, possui um telhado flutuante impressionante e uma acústica incrível.

Localizado no nordeste de Madri, é facilmente acessível através do metrô de Madri (linha 7, estação Estadio Metropolitano). A área circundante foi projetada para os torcedores, com muito espaço para encontros antes dos jogos.

Stade Bollaert-Delelis (Lens, França)

Para o confronto contra o Paraguai, os Leões Atlas se dirigem ao norte da França.

O Stade Bollaert-Delelis é lendário por sua arquitetura em estilo inglês — quatro arquibancadas separadas próximas ao campo —, criando uma atmosfera incrivelmente íntima e barulhenta. Tem capacidade para cerca de 38.000 torcedores, o que na verdade é mais do que toda a população da cidade de Lens.

É famoso por ser um dos estádios mais acolhedores e apaixonantes do futebol francês, tornando-o um anfitrião perfeito para os fiéis marroquinos.