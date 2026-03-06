Goal.com
Como comprar ingressos para os jogos da seleção nacional de futebol de Marrocos: jogos de 2026, datas futuras, preços e muito mais

Veja exatamente como você pode garantir ingressos para os próximos jogos amistosos internacionais de Marrocos na Europa.

Os Atlas Lions estão de volta ao solo europeu em março, continuando seus preparativos intensos para a Copa do Mundo da FIFA 2026. Após sua histórica campanha até as semifinais no Catar e uma presença dominante no futebol africano, os jogadores de Walid Regragui estão levando seu show para a estrada para enfrentar adversários de elite da América do Sul. 

Marrocos se estabeleceu como uma potência global do futebol, e sua enorme diáspora pela Europa garante que cada jogo fora de casa pareça um jogo em casa. Em março, a equipe viaja para a Espanha e a França para enfrentar o Equador e o Paraguai. 

Portanto, se você deseja testemunhar a magia do futebol marroquino em primeira mão, deixe o GOAL guiá-lo com os detalhes mais recentes sobre os jogos, informações sobre os locais e as maneiras mais confiáveis de garantir seu lugar.

Quando serão os próximos jogos de futebol de Marrocos?

Marrocos disputará dois amistosos de alto nível durante a janela internacional da FIFA em março. 

Data e horaPartidaLocalIngressos
27 de março de 2026, 21:15Marrocos x EquadorRiyadh Air Metropolitano, Madri, EspanhaIngressos
31 de março de 2026, 20:00Marrocos x ParaguaiStade Bollaert-Delelis, Lens, FrançaIngressos
13 de junho de 2026, 18:00Marrocos x BrasilEstádio de Nova Iorque-Nova Jersey, East Rutherford, EUAIngressos
19 de junho de 2026, 18:00Marrocos x EscóciaEstádio de Boston, Foxborough, EUAIngressos
24 de junho de 2026, 18:00Marrocos x HaitiEstádio de Atlanta, Atlanta, EUAIngressos

Onde comprar ingressos para jogos de futebol do Marrocos?

A melhor maneira de comprar ingressos para amistosos de Marrocos na Europa é através das plataformas oficiais da federação ou de mercados secundários confiáveis. 

A Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF) normalmente utiliza o portal FanZone.Pro para as vendas digitais primárias. No entanto, devido à imensa popularidade dos Atlas Lions, esses ingressos costumam esgotar em poucos minutos após serem colocados à venda.

Para os fãs que perdem a venda inicial ou aqueles que procuram uma variedade maior de opções de lugares, também é possível comprar ingressos em sites secundários, como o SeatPick.

Quanto custam os ingressos para os jogos de futebol de Marrocos?

Os ingressos para os amistosos europeus de Marrocos têm preços acessíveis, embora a alta demanda possa elevar os custos no mercado de revenda. Para os próximos jogos em Madri e Lens, os preços geralmente começam em torno de € 40 para assentos da categoria 4 nas arquibancadas superiores atrás dos gols.

  • Ingressos mais baratos: você pode encontrar lugares a partir de aproximadamente € 40 a € 75 se reservar com antecedência.
  • Faixa intermediária: os ingressos centrais nas arquibancadas inferiores ou intermediárias custam normalmente entre € 80 e € 150.
  • Premium/Hospitalidade: Para aqueles que procuram a melhor vista do estádio, com comida e bebida incluídas, os pacotes VIP podem variar de € 200 a mais de € 350.

Quando os ingressos para os jogos de futebol do Marrocos são disponibilizados?

Os ingressos para os amistosos de março do Marrocos são normalmente colocados à venda cerca de quatro a seis semanas antes do evento. 

Para a janela de março de 2026, as vendas foram oficialmente abertas no final de fevereiro.

Ao contrário do futebol de clubes, raramente há um período de pré-venda para membros. Esses ingressos geralmente são disponibilizados para o público em geral de uma só vez. 

Como os Atlas Lions têm torcedores tão apaixonados na Espanha e na França, é altamente recomendável comprar seus ingressos assim que a venda for aberta. 

Tudo o que você precisa saber sobre o Riyadh Air Metropolitano e o Stade Bollaert-Delelis

Riyadh Air Metropolitano (Madri, Espanha)

Casa do Atlético de Madrid, o Metropolitano é um dos estádios mais modernos do mundo. Com capacidade para cerca de 70.000 pessoas, possui um telhado flutuante impressionante e uma acústica incrível. 

Localizado no nordeste de Madri, é facilmente acessível através do metrô de Madri (linha 7, estação Estadio Metropolitano). A área circundante foi projetada para os torcedores, com muito espaço para encontros antes dos jogos.

Stade Bollaert-Delelis (Lens, França)

Para o confronto contra o Paraguai, os Leões Atlas se dirigem ao norte da França. 

O Stade Bollaert-Delelis é lendário por sua arquitetura em estilo inglês — quatro arquibancadas separadas próximas ao campo —, criando uma atmosfera incrivelmente íntima e barulhenta. Tem capacidade para cerca de 38.000 torcedores, o que na verdade é mais do que toda a população da cidade de Lens. 

É famoso por ser um dos estádios mais acolhedores e apaixonantes do futebol francês, tornando-o um anfitrião perfeito para os fiéis marroquinos.

