Como comprar ingressos para o Swedish House Mafia em Dubai em 2026: próximas datas, preços dos ingressos e muito mais

O mundo da música eletrônica se prepara para um evento marcante, já que o lendário trio Swedish House Mafia se prepara para chegar a Dubai para uma apresentação grandiosa em maio de 2026.

Formado por Axwell, Steve Angello e Sebastian Ingrosso, o grupo é há muito tempo a referência máxima do progressive house, e seu retorno ao Oriente Médio marca um momento crucial em sua era 3.0.

A demanda já está disparando, com viajantes internacionais e residentes locais correndo para encontrar as melhores ofertas. O GOAL tem todas as informações atualizadas sobre logística do local, faixas de preço e links diretos para garantir sua entrada.

Quando será o show da Swedish House Mafia em Dubai?

O evento altamente esperado está programado para meados de maio, servindo como uma grande celebração para encerrar a temporada de shows da primavera. O momento é perfeito para quem deseja aproveitar o ar noturno de Dubai antes que o calor intenso do verão chegue. Abaixo estão os detalhes específicos do evento:

Data e hora Calendário Local Ingressos Sábado, 16 de maio de 2026 (18h) Swedish House Mafia ao vivo em Dubai Ushuaïa Dubai Harbour Experience Ingressos

Onde comprar ingressos para o Swedish House Mafia em Dubai?

A principal revendedora oficial de ingressos para o Swedish House Mafia no Ushuaïa Dubai Harbour Experience é a Platinumlist.

Recomenda-se aos fãs que comprem diretamente pela plataforma deles ou pelo site oficial do Ushuaïa Dubai para garantir os preços mais baixos e a entrada garantida.

Se a primeira leva de ingressos estiver esgotada, ou se você estiver procurando por opções específicas de lugares sentados ou em pé mais perto da data do evento, mercados secundários como o StubHub podem ser uma alternativa de última hora.

Quanto custam os ingressos para o Swedish House Mafia?

Os preços para o show da Swedish House Mafia em Dubai foram definidos para atender tanto aos fãs casuais quanto àqueles que buscam uma experiência de luxo.

Atualmente, os ingressos mais baratos para este evento custam a partir de aproximadamente 320 AED para a área geral em pé.

Para quem busca um pouco mais de conforto ou um melhor ângulo de visão, os preços aumentam de acordo com a proximidade do palco e o nível de comodidades oferecidas.

É importante observar que, à medida que a data do evento se aproxima e o estoque diminui, os preços nas plataformas de revenda podem flutuar de acordo com a demanda do mercado.

Tudo o que você precisa saber sobre a Ushuaïa Dubai Harbour Experience

O local deste espetáculo é a deslumbrante Ushuaïa Dubai Harbour Experience.

Este local foi escolhido especificamente por sua capacidade de sediar eventos de música eletrônica em grande escala, oferecendo como pano de fundo o horizonte da Marina de Dubai e a Ain Dubai.