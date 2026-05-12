Como comprar ingressos para o Paris Saint-Germain 2026: preços médios, Arsenal x PSG, pacotes VIP e muito mais

À medida que a temporada 2025/26 chega ao seu emocionante clímax, a procura por ingressos para o PSG nunca foi tão grande.

Após uma vitória dramática por 6 a 5 no placar agregado sobre o Bayern de Munique nas semifinais, o PSG garantiu sua vaga na final da Liga dos Campeões da UEFA de 2026, em Budapeste.

Deixe o GOAL ajudar a mostrar como você pode garantir um ingresso para ver o Paris Saint-Germain em ação ao vivo nesta temporada.

Próximos jogos do Paris Saint-Germain

Data Calendário Competição Ingressos Sáb, 16 de maio Paris FC x PSG Semifinal da Ligue 1 Ingressos Sáb, 23 de maio PSG x Lyon/Nantes Final da Ligue 1 A confirmar Sáb, 30 de maio PSG x Arsenal Final da Liga dos Campeões Ingressos

Como comprar ingressos para o Paris Saint-Germain 2025/26?

A demanda para as últimas semanas da temporada é sem precedentes.

Para comprar ingressos, o método mais confiável é acessar o portal oficial de ingressos do PSG.

No entanto, para jogos de grande destaque, como a Final da Liga dos Campeões, as cotas oficiais costumam ser restritas a sócios e titulares de ingressos para a temporada.

Venda ao público em geral: Quando os ingressos são classificados como “Grand Public”, eles estão disponíveis para todos, embora se esgotem quase instantaneamente para as partidas finais.

Quando os ingressos são classificados como “Grand Public”, eles estão disponíveis para todos, embora se esgotem quase instantaneamente para as partidas finais. Mercado secundário: Se os canais oficiais estiverem esgotados, os torcedores costumam recorrer a revendedores secundários, como StubHub ou Viagogo. Devido à magnitude da próxima final da Liga dos Campeões, os preços nessas plataformas atualmente começam em aproximadamente € 275.

Quanto custam os ingressos do Paris Saint-Germain para a temporada 2025/26?

Para quem deseja comprar ingressos do Paris Saint-Germain no Parc des Princes para cada partida individualmente, os preços para adultos variam de € 40 a € 280 quando comprados diretamente pelo clube.

O preço varia dependendo de quem são os adversários e de onde você se senta no estádio. Os ingressos mais baratos do PSG ficam atrás do gol, na arquibancada Virage Boulogne, a partir de € 40.

Fique de olho no portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações sobre disponibilidade e preços. Ingressos em sites de revenda, como [nome do site], estão disponíveis atualmente a partir de €79.

Como a maioria dos times da Ligue 1, o Paris Saint-Germain oferece preços diferenciados, com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, jovens e idosos, mas essas faixas variam de clube para clube.

Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com os lugares com vista privilegiada geralmente apresentando o custo mais alto. Há, é claro, confrontos de destaque contra adversários de renome, como o “Le Classique” (PSG x Marselha), que se enquadram na faixa de preço mais alta, com os preços subindo proporcionalmente.

História do Parc des Princes

O Parc des Princes é um estádio de futebol com assentos em Paris, França, inaugurado em 1972. Ele está localizado no sudoeste da capital francesa, próximo ao Stade Jean-Bouin e ao Stade Roland Garros. O estádio, com capacidade para 47.929 espectadores, é a casa do Paris Saint-Germain (PSG) desde 1974. Antes da inauguração do Stade de France em 1998, o Parc des Princes também era o estádio da seleção francesa de futebol e da seleção francesa de rúgbi.

O Parc des Princes já sediou inúmeros jogos de futebol de prestígio ao longo dos anos, incluindo várias partidas da Copa do Mundo da FIFA e do Campeonato Europeu da UEFA, além de ter sediado três finais da Copa da Europa em 1956, 1975 e 1981.