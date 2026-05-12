Como comprar ingressos para o Paris Saint-Germain 2026: preços médios, Arsenal x PSG, pacotes VIP e muito mais

À medida que a temporada 2025/26 chega ao seu emocionante clímax, a procura por ingressos para o PSG nunca foi tão grande.
Após uma vitória dramática por 6 a 5 no placar agregado sobre o Bayern de Munique nas semifinais, o PSG garantiu sua vaga na final da Liga dos Campeões da UEFA de 2026, em Budapeste.
Deixe o GOAL ajudar a mostrar como você pode garantir um ingresso para ver o Paris Saint-Germain em ação ao vivo nesta temporada.
Próximos jogos do Paris Saint-Germain
|Data
|Calendário
|Competição
|Ingressos
|Sáb, 16 de maio
|Paris FC x PSG
|Semifinal da Ligue 1
|Ingressos
|Sáb, 23 de maio
|PSG x Lyon/Nantes
|Final da Ligue 1
|A confirmar
|Sáb, 30 de maio
|PSG x Arsenal
|Final da Liga dos Campeões
|Ingressos
Como comprar ingressos para o Paris Saint-Germain 2025/26?
A demanda para as últimas semanas da temporada é sem precedentes.
Para comprar ingressos, o método mais confiável é acessar o portal oficial de ingressos do PSG.
No entanto, para jogos de grande destaque, como a Final da Liga dos Campeões, as cotas oficiais costumam ser restritas a sócios e titulares de ingressos para a temporada.
- Venda ao público em geral: Quando os ingressos são classificados como “Grand Public”, eles estão disponíveis para todos, embora se esgotem quase instantaneamente para as partidas finais.
- Mercado secundário: Se os canais oficiais estiverem esgotados, os torcedores costumam recorrer a revendedores secundários, como StubHub ou Viagogo. Devido à magnitude da próxima final da Liga dos Campeões, os preços nessas plataformas atualmente começam em aproximadamente € 275.
Quanto custam os ingressos do Paris Saint-Germain para a temporada 2025/26?
Para quem deseja comprar ingressos do Paris Saint-Germain no Parc des Princes para cada partida individualmente, os preços para adultos variam de € 40 a € 280 quando comprados diretamente pelo clube.
O preço varia dependendo de quem são os adversários e de onde você se senta no estádio. Os ingressos mais baratos do PSG ficam atrás do gol, na arquibancada Virage Boulogne, a partir de € 40.
Fique de olho no portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações sobre disponibilidade e preços. Ingressos em sites de revenda, como [nome do site], estão disponíveis atualmente a partir de €79.
Como a maioria dos times da Ligue 1, o Paris Saint-Germain oferece preços diferenciados, com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, jovens e idosos, mas essas faixas variam de clube para clube.
Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com os lugares com vista privilegiada geralmente apresentando o custo mais alto. Há, é claro, confrontos de destaque contra adversários de renome, como o “Le Classique” (PSG x Marselha), que se enquadram na faixa de preço mais alta, com os preços subindo proporcionalmente.
História do Parc des Princes
O Parc des Princes é um estádio de futebol com assentos em Paris, França, inaugurado em 1972. Ele está localizado no sudoeste da capital francesa, próximo ao Stade Jean-Bouin e ao Stade Roland Garros. O estádio, com capacidade para 47.929 espectadores, é a casa do Paris Saint-Germain (PSG) desde 1974. Antes da inauguração do Stade de France em 1998, o Parc des Princes também era o estádio da seleção francesa de futebol e da seleção francesa de rúgbi.
O Parc des Princes já sediou inúmeros jogos de futebol de prestígio ao longo dos anos, incluindo várias partidas da Copa do Mundo da FIFA e do Campeonato Europeu da UEFA, além de ter sediado três finais da Copa da Europa em 1956, 1975 e 1981.