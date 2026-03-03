Como comprar ingressos para o March Madness 2026: jogos, equipes, preços e muito mais sobre as finais de basquete da NCAA

Os campi universitários dos Estados Unidos estão em plena euforia pelo basquete. É hora do March Madness novamente, uma das melhores épocas do ano para os fãs de basquete, e você pode reservar seus lugares hoje mesmo.

A emoção é garantida desde a noite de abertura, na terça-feira, 17 de março, até a coroação dos campeões de basquete da NCAA no Lucas Oil Stadium, em Indianápolis, na segunda-feira, 6 de abril. São 67 partidas no total para você aproveitar.

Deixe o GOAL lhe dar todas as informações importantes que você precisa saber sobre os ingressos para o March Madness, incluindo onde comprá-los, quanto custam e como é a programação do torneio.

Quando será o March Madness 2026?

O March Madness 2026 acontecerá durante um período de 21 dias, de terça-feira, 17 de março, a segunda-feira, 6 de abril. A programação do torneio é a seguinte:

Rodada Data Ingressos Primeiras quatro 17-18 de março Ingressos Primeira rodada 19-20 de março Ingressos Segunda rodada 21-22 de março Ingressos Sweet Sixteen 26-27 de março Ingressos Elite Eight 28-29 de março Ingressos Final Four 4 de abril Ingressos Jogo do Campeonato Nacional 6 de abril Ingressos

Como comprar ingressos para o March Madness 2026

Embora os ingressos oficiais para o March Madness 2026 estejam disponíveis desde o final de 2025 no site da NCAA, a demanda por ingressos aumentará após o “Selection Sunday” (15 de março), quando a tabela completa e detalhada for anunciada e os fãs souberem os detalhes confirmados dos jogos.

Várias opções de ingressos estão disponíveis, especialmente para as primeiras rodadas do torneio, onde os fãs podem optar por comprar pacotes por sessão (até 4 jogos), por dia (até 8 jogos) ou por local (até 16 jogos).

Vários pacotes de hospitalidade também estão disponíveis no site On Location. Os pacotes variam de acordo com o evento, mas podem incluir ingressos oficiais para os jogos, hospitalidade premium, alimentação e bebidas com tudo incluído, eventos pré-jogo, acesso exclusivo ao torneio e acomodações opcionais em hotéis.

Além de comprar ingressos para o March Madness por meios oficiais, os fãs têm a opção de obtê-los no mercado secundário, como no StubHub.

Quanto custam os ingressos para o March Madness 2026?

Os ingressos oficiais para o March Madness variam de preço dependendo de vários fatores, incluindo o tipo de pacote, a fase da competição, o local e a localização do assento. Exemplos dessa faixa de preço são os seguintes:

First Four: a partir de US$ 65

Primeira Rodada: a partir de US$ 69

Segunda Rodada: a partir de US$ 160

Sweet Sixteen: a partir de US$ 193

Elite Eight: a partir de US$ 236

Final Four: a partir de US$ 332

Jogo do Campeonato Nacional: a partir de $242

Lembre-se de acompanhar o site da NCAA para obter informações adicionais sobre a disponibilidade de ingressos. Em sites de revenda secundários, como o StubHub, os preços do March Madness estão disponíveis a partir de US$ 80.

O que esperar do March Madness 2026

O torneio de basquete masculino da NCAA de 2026 será novamente uma competição de eliminação simples. Das 355 equipes universitárias elegíveis, 68 participarão do torneio. Desde 2022, 32 das 68 se classificaram ao vencerem seus torneios de conferência individuais.

As 36 equipes restantes são decididas por um comitê de seleção (Comitê de Basquete Masculino da Divisão I da NCAA). Portanto, mesmo que algumas das equipes maiores/mais conhecidas não consigam vencer seus torneios de conferência, elas sabem que é muito provável/garantido que recebam uma vaga como wildcard/at-large no “Domingo de Seleção” (15 de março). O Comitê de Seleção também classifica as equipes de 1 a 68.

A Flórida manteve a calma e conquistou uma vitória por 65 a 63 contra Houston em San Antonio, Texas, na final do March Madness, o Campeonato Nacional, há doze meses. Foi a terceira vitória do Gators no campeonato. A Flórida entra no torneio deste ano como uma das favoritas novamente, com o objetivo de repetir o feito de 2006 e 2007.

Entre as outras equipes com três ou mais títulos de campeãs, Duke parece ter as melhores chances de chegar novamente à final. A equipe perdeu apenas duas vezes nesta temporada e está no topo do ranking da Associated Press (AP).

Sente-se, aproveite e espere o inesperado nas próximas semanas. O fato de 20 equipes diferentes terem chegado às últimas cinco fases do Final Four do Torneio da NCAA mostra como a competição pode ser aberta.

Quais são os locais do March Madness 2026?