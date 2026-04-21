Como comprar ingressos para o jogo Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns da NBA: Playoffs da NBA, preços e muito mais

O Oklahoma City Thunder detém uma vantagem dominante de 1 a 0 na série e se prepara para receber o Phoenix Suns para o Jogo 2 no Paycom Center na quarta-feira, 22 de abril de 2026. Após uma goleada de 35 pontos na estreia da série, o Thunder, cabeça de chave, busca defender sua vantagem em casa mais uma vez antes que a série se desloque para o Arizona.





Este confronto entre o primeiro e o oitavo colocado na primeira rodada da Conferência Oeste apresenta o melhor recorde da liga contra um time resiliente do Suns, que lutou até o fim no Torneio de Play-In. O Thunder terminou a temporada regular com o melhor recorde da liga, 64-18, enquanto o Phoenix garantiu a 8ª colocação (45-37) após derrotar o Warriors em um jogo decisivo do play-in.





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Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Suns e Thunder?

Após a vitória esmagadora do Thunder no Jogo 1, a demanda por ingressos em Oklahoma City continua em alta, com os torcedores lotando as arquibancadas para ver os atuais campeões. No entanto, os preços para este confronto continuam entre os mais acessíveis para uma estreia da equipe classificada em primeiro lugar.

Jogo 2 (Oklahoma City): Os preços no mercado secundário em plataformas como SeatGeek e Vivid Seats mostram atualmente preços mínimos a partir de cerca de US$ 88 . Os assentos de nível médio na arquibancada 100 estão, em geral, oscilando entre US$ 220 e US$ 380 .

Jogo 3 (Phoenix): À medida que a série se dirige ao recém-renomeado Mortgage Matchup Center (antigo Footprint Center) para o Jogo 3, os assentos de nível básico estão atualmente listados a partir de US$ 87 , tornando-o um dos locais de playoffs mais acessíveis do Oeste nesta semana.

Assentos à beira da quadra: Os assentos premium na quadra do Paycom Center para o Jogo 2 estão atualmente listados a partir de US$ 1.100 , enquanto algumas opções “VIP Courtside” chegam a US$ 2.800 .

Fatores que influenciam o custo incluem:

O fator “SGA”: a temporada de Shai Gilgeous-Alexander, digna de MVP, despertou enorme interesse nacional. Sua capacidade de controlar o jogo é o principal atrativo para os fãs em OKC.

Problemas com lesões no Suns: Com vários jogadores-chave do Suns usando "botas ortopédicas" ou lidando com problemas na panturrilha, a percepção de falta de competitividade na série manteve os preços de entrada mais baixos do que em confrontos de alto risco como Knicks x Hawks.





Hora do início da partida entre Oklahoma City Thunder e Phoenix Suns





NBA Playoffs Paycom Center

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

OKC - Sequência Todos Oklahoma City Thunder 119 - 84 Phoenix Suns V

Oklahoma City Thunder 103 - 135 Phoenix Suns D

Denver Nuggets 127 - 107 Oklahoma City Thunder D

Los Angeles Clippers 110 - 128 Oklahoma City Thunder V

Los Angeles Lakers 87 - 123 Oklahoma City Thunder V PHX - Sequência Todos Oklahoma City Thunder 119 - 84 Phoenix Suns D

Phoenix Suns 111 - 96 Golden State Warriors V

Phoenix Suns 110 - 114 Portland Trail Blazers D

Oklahoma City Thunder 103 - 135 Phoenix Suns V

Los Angeles Lakers 101 - 73 Phoenix Suns D

Histórico de confrontos diretos