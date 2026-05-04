Como comprar ingressos para o jogo Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers da NBA: Playoffs, preços e mais

As semifinais da Conferência Leste prometem um confronto de alta intensidade entre times da Divisão Central, com o Detroit Pistons, cabeça de chave, recebendo o Cleveland Cavaliers para o Jogo 1 na Little Caesars Arena na terça-feira, 5 de maio de 2026.
Ambas as equipes chegam à segunda fase exaustas após uma série extenuante de sete jogos. O Pistons escapou por pouco de uma virada histórica, superando uma desvantagem de 0 a 3 para derrotar o Orlando Magic em um jogo 7 emocionante no domingo. Enquanto isso, o Cavaliers contou com a experiência de seus veteranos para superar o Toronto Raptors na decisão do tipo “vence-e-leva-tudo”. Com o time classificado em primeiro lugar finalmente de volta ao ritmo e o Cavs, quarto colocado, ostentando um “Big Three” em sua melhor forma, a Cidade do Motor se prepara para uma clássica batalha dos playoffs.
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Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Cavaliers e Pistons?
Após a histórica virada de Detroit no Jogo 7, a demanda por ingressos na Cidade do Motor atingiu o maior nível em quase 20 anos. Embora Detroit continue sendo um “mercado padrão” em comparação com Nova York, o que está em jogo nas semifinais elevou os preços mínimos de entrada.
- Jogo 1 (Detroit): Os preços atuais de entrada em mercados secundários como SeatGeek e StubHub começam em aproximadamente US$ 124–US$ 148. Os assentos de categoria média na parte inferior do estádio custam, em geral, entre US$ 295 e US$ 415.
- Jogo 2 (Detroit): Para o confronto na noite de quinta-feira, 7 de maio, os ingressos mais baratos estão atualmente um pouco mais caros, a partir de US$ 135.
- Jogo 3 (Cleveland): À medida que a série segue para a Rocket Arena no sábado, 9 de maio, os ingressos mais baratos estão atualmente custando a partir de US$ 92, tornando-a uma das sedes mais acessíveis das semifinais.
- Assentos à beira da quadra: Experiências premium à beira da quadra na Little Caesars Arena para o Jogo 1 estão custando mais de US$ 1.800, com algumas opções VIP na linha de base chegando a US$ 4.200.
Fatores que influenciam o custo incluem:
- O momento “Cade”: O desempenho de 45 pontos de Cade Cunningham na primeira fase o tornou o rosto indiscutível do Leste. Sua primeira participação nas semifinais está gerando enorme interesse local.
- Harden contra a defesa do Pistons: Os fãs estão se aglomerando para ver se a defesa do Pistons, classificada como a melhor da liga, conseguirá conter James Harden e Donovan Mitchell. A narrativa de veteranos contra jovens está sustentando altos valores de revenda em ambas as cidades.
Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço do ingresso (atual)
Equipe
Arena
Próximo jogo
Preço de entrada
New York Knicks
Madison Square Garden
Jogo 1 (Hoje à noite)
$422+
OKC Thunder
Paycom Center
Jogo 1 (terça-feira)
$159+
San Antonio Spurs
Frost Bank Center
Jogo 1 (hoje à noite)
$153+
Detroit Pistons
Little Caesars Arena
Jogo 1 (terça-feira)
$124+
Philadelphia 76ers
Xfinity Mobile Arena
Jogo 3 (sexta-feira)
$279+
Cleveland Cavaliers
Rocket Arena
Jogo 3 (sábado)
$92+