Como comprar ingressos para o jogo Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers da NBA: Playoffs, preços e mais

As semifinais da Conferência Leste prometem um confronto de alta intensidade entre times da Divisão Central, com o Detroit Pistons, cabeça de chave, recebendo o Cleveland Cavaliers para o Jogo 1 na Little Caesars Arena na terça-feira, 5 de maio de 2026.

Ambas as equipes chegam à segunda fase exaustas após uma série extenuante de sete jogos. O Pistons escapou por pouco de uma virada histórica, superando uma desvantagem de 0 a 3 para derrotar o Orlando Magic em um jogo 7 emocionante no domingo. Enquanto isso, o Cavaliers contou com a experiência de seus veteranos para superar o Toronto Raptors na decisão do tipo “vence-e-leva-tudo”. Com o time classificado em primeiro lugar finalmente de volta ao ritmo e o Cavs, quarto colocado, ostentando um “Big Three” em sua melhor forma, a Cidade do Motor se prepara para uma clássica batalha dos playoffs.

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Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Cavaliers e Pistons?

Após a histórica virada de Detroit no Jogo 7, a demanda por ingressos na Cidade do Motor atingiu o maior nível em quase 20 anos. Embora Detroit continue sendo um “mercado padrão” em comparação com Nova York, o que está em jogo nas semifinais elevou os preços mínimos de entrada.

Jogo 1 (Detroit): Os preços atuais de entrada em mercados secundários como SeatGeek e StubHub começam em aproximadamente US$ 124–US$ 148 . Os assentos de categoria média na parte inferior do estádio custam, em geral, entre US$ 295 e US$ 415 .

Jogo 2 (Detroit): Para o confronto na noite de quinta-feira, 7 de maio, os ingressos mais baratos estão atualmente um pouco mais caros, a partir de US$ 135 .

Jogo 3 (Cleveland): À medida que a série segue para a Rocket Arena no sábado, 9 de maio, os ingressos mais baratos estão atualmente custando a partir de US$ 92 , tornando-a uma das sedes mais acessíveis das semifinais.

Assentos à beira da quadra: Experiências premium à beira da quadra na Little Caesars Arena para o Jogo 1 estão custando mais de US$ 1.800 , com algumas opções VIP na linha de base chegando a US$ 4.200 .

Fatores que influenciam o custo incluem:

O momento “Cade”: O desempenho de 45 pontos de Cade Cunningham na primeira fase o tornou o rosto indiscutível do Leste. Sua primeira participação nas semifinais está gerando enorme interesse local.

Harden contra a defesa do Pistons: Os fãs estão se aglomerando para ver se a defesa do Pistons, classificada como a melhor da liga, conseguirá conter James Harden e Donovan Mitchell . A narrativa de veteranos contra jovens está sustentando altos valores de revenda em ambas as cidades.









Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço do ingresso (atual)

Equipe Arena Próximo jogo Preço de entrada New York Knicks Madison Square Garden Jogo 1 (Hoje à noite) $422+ OKC Thunder Paycom Center Jogo 1 (terça-feira) $159+ San Antonio Spurs Frost Bank Center Jogo 1 (hoje à noite) $153+ Detroit Pistons Little Caesars Arena Jogo 1 (terça-feira) $124+ Philadelphia 76ers Xfinity Mobile Arena Jogo 3 (sexta-feira) $279+ Cleveland Cavaliers Rocket Arena Jogo 3 (sábado) $92+

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers – horário do início





NBA Playoffs Little Caesars Arena

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

DET - Sequência Todos Detroit Pistons 116 - 94 Orlando Magic V

Orlando Magic 79 - 93 Detroit Pistons V

Detroit Pistons 116 - 109 Orlando Magic V

Orlando Magic 94 - 88 Detroit Pistons D

Orlando Magic 113 - 105 Detroit Pistons D CLE - Sequência Todos Cleveland Cavaliers 114 - 102 Toronto Raptors V

Toronto Raptors 112 - 110 Cleveland Cavaliers D

Cleveland Cavaliers 125 - 120 Toronto Raptors V

Toronto Raptors 93 - 89 Cleveland Cavaliers D

Toronto Raptors 126 - 104 Cleveland Cavaliers D

Histórico de confrontos diretos