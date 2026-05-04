Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
NBA
Detroit PistonsDetroit Pistons
Little Caesars Arena
Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers
Buy Pistons vs Cavaliers tickets
Tyrell Feaster

Traduzido por

Como comprar ingressos para o jogo Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers da NBA: Playoffs, preços e mais

SHOPPING
Tickets

Incluindo preços dos ingressos para Pistons x Cavaliers, onde comprar e muito mais

As semifinais da Conferência Leste prometem um confronto de alta intensidade entre times da Divisão Central, com o Detroit Pistons, cabeça de chave, recebendo o Cleveland Cavaliers para o Jogo 1 na Little Caesars Arena na terça-feira, 5 de maio de 2026.

Ambas as equipes chegam à segunda fase exaustas após uma série extenuante de sete jogos. O Pistons escapou por pouco de uma virada histórica, superando uma desvantagem de 0 a 3 para derrotar o Orlando Magic em um jogo 7 emocionante no domingo. Enquanto isso, o Cavaliers contou com a experiência de seus veteranos para superar o Toronto Raptors na decisão do tipo “vence-e-leva-tudo”. Com o time classificado em primeiro lugar finalmente de volta ao ritmo e o Cavs, quarto colocado, ostentando um “Big Three” em sua melhor forma, a Cidade do Motor se prepara para uma clássica batalha dos playoffs.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o Jogo 1 e os jogos seguintes, incluindo onde comprá-los e os preços atuais de mercado.


Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Cavaliers e Pistons?

Após a histórica virada de Detroit no Jogo 7, a demanda por ingressos na Cidade do Motor atingiu o maior nível em quase 20 anos. Embora Detroit continue sendo um “mercado padrão” em comparação com Nova York, o que está em jogo nas semifinais elevou os preços mínimos de entrada.

  • Jogo 1 (Detroit): Os preços atuais de entrada em mercados secundários como SeatGeek e StubHub começam em aproximadamente US$ 124–US$ 148. Os assentos de categoria média na parte inferior do estádio custam, em geral, entre US$ 295 e US$ 415.
  • Jogo 2 (Detroit): Para o confronto na noite de quinta-feira, 7 de maio, os ingressos mais baratos estão atualmente um pouco mais caros, a partir de US$ 135.
  • Jogo 3 (Cleveland): À medida que a série segue para a Rocket Arena no sábado, 9 de maio, os ingressos mais baratos estão atualmente custando a partir de US$ 92, tornando-a uma das sedes mais acessíveis das semifinais.
  • Assentos à beira da quadra: Experiências premium à beira da quadra na Little Caesars Arena para o Jogo 1 estão custando mais de US$ 1.800, com algumas opções VIP na linha de base chegando a US$ 4.200.

Fatores que influenciam o custo incluem:

  • O momento “Cade”: O desempenho de 45 pontos de Cade Cunningham na primeira fase o tornou o rosto indiscutível do Leste. Sua primeira participação nas semifinais está gerando enorme interesse local.
  • Harden contra a defesa do Pistons: Os fãs estão se aglomerando para ver se a defesa do Pistons, classificada como a melhor da liga, conseguirá conter James Harden e Donovan Mitchell. A narrativa de veteranos contra jovens está sustentando altos valores de revenda em ambas as cidades.



Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço do ingresso (atual)

Equipe

Arena

Próximo jogo

Preço de entrada

New York Knicks

Madison Square Garden

Jogo 1 (Hoje à noite)

$422+

OKC Thunder

Paycom Center

Jogo 1 (terça-feira)

$159+

San Antonio Spurs

Frost Bank Center

Jogo 1 (hoje à noite)

$153+

Detroit Pistons

Little Caesars Arena

Jogo 1 (terça-feira)

$124+

Philadelphia 76ers

Xfinity Mobile Arena

Jogo 3 (sexta-feira)

$279+

Cleveland Cavaliers

Rocket Arena

Jogo 3 (sábado)

$92+

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers – horário do início


NBA
NBA Playoffs
Little Caesars Arena

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Detroit PistonsDET
-Sequência

  • Detroit Pistons

    116

    -

    94

    Orlando Magic

    V

  • Orlando Magic

    79

    -

    93

    Detroit Pistons

    V

  • Detroit Pistons

    116

    -

    109

    Orlando Magic

    V

  • Orlando Magic

    94

    -

    88

    Detroit Pistons

    D

  • Orlando Magic

    113

    -

    105

    Detroit Pistons

    D

Cleveland CavaliersCLE
-Sequência

  • Cleveland Cavaliers

    114

    -

    102

    Toronto Raptors

    V

  • Toronto Raptors

    112

    -

    110

    Cleveland Cavaliers

    D

  • Cleveland Cavaliers

    125

    -

    120

    Toronto Raptors

    V

  • Toronto Raptors

    93

    -

    89

    Cleveland Cavaliers

    D

  • Toronto Raptors

    126

    -

    104

    Cleveland Cavaliers

    D

Histórico de confrontos diretos

Detroit PistonsDET

Outros

Cleveland CavaliersCLE

2

Vitórias

3

Vitórias

  • Cleveland Cavaliers

    113

    -

    109

    Detroit Pistons

  • Detroit Pistons

    122

    -

    119

    Cleveland Cavaliers

  • Cleveland Cavaliers

    110

    -

    114

    Detroit Pistons

  • Detroit Pistons

    95

    -

    116

    Cleveland Cavaliers

  • Cleveland Cavaliers

    118

    -

    100

    Detroit Pistons

540

Pontos marcados

576