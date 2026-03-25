Como comprar ingressos para o jogo de eliminatórias da Copa do Mundo entre República Tcheca e Irlanda: partida de 26 de março, preços e mais

Os torcedores da República Tcheca e da República da Irlanda sonham com o retorno à Copa do Mundo após mais de 20 anos de ausência. As duas seleções se enfrentam na semifinal da repescagem da Copa do Mundo da UEFA, no dia 26 de março, em Praga, e você pode estar lá para ver quem continuará na busca pela glória.

Promete ser um jogo emocionante. Embora a República Tcheca esteja atualmente em uma longa sequência invicta em casa, os irlandeses serão incentivados por uma torcida fervorosa e barulhenta.

Deixe que o GOAL lhe forneça todas as informações essenciais sobre os ingressos para a próxima partida de qualificação para a Copa do Mundo entre República Tcheca e República da Irlanda, incluindo onde comprá-los e quanto custarão.

Quando será a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre República Tcheca e Irlanda?

Data Horário (hora local) Local Ingressos Qui, 26 de março República Tcheca x Irlanda (20h45) Fortuna Arena (Praga) Ingressos

Como comprar ingressos para a partida de eliminatórias da Copa do Mundo entre República Tcheca e Irlanda

Os ingressos para o jogo entre República Tcheca e Irlanda foram disponibilizados no Ticketportal, o site oficial de venda de ingressos da seleção nacional, em várias etapas no início de fevereiro para os membros do programa de fidelidade da equipe. Os membros do nível mais alto do programa (“FC Repre Hvezda”) puderam comprar ingressos a partir de 4 de fevereiro. As janelas de venda subsequentes foram abertas em 6 e 9 de fevereiro.

Aos torcedores irlandeses que viajaram para o jogo foram oferecidos 1.024 ingressos, o que representa pouco mais de 5% da capacidade da Fortuna Arena, de 19.370 lugares.

Além disso, os ingressos podem ser comprados no mercado secundário. A StubHub é uma das principais revendedoras para quem busca comprar ingressos de última hora por meio de canais alternativos.

Ingressos para a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre República Tcheca e Irlanda: quanto custam?

Os preços dos ingressos para os jogos da seleção da República Tcheca podem variar, dependendo da localização do assento, do pacote e do adversário. As categorias (e os preços para adultos) para a próxima partida da repescagem contra a República da Irlanda eram as seguintes, através dos canais oficiais:

Assento Premium: 2.200 CZK (90 €)

2.200 CZK (90 €) Categoria I: 1.650 CZK (68 €)

1.650 CZK (68 €) Categoria II: 1.250 CZK (51 €)

1.250 CZK (51 €) Categoria III: 750 CZK (30 €)

750 CZK (30 €) Categoria IV: 500 CZK (20 €)

Lembre-se de acompanhar os sites das federações nacionais para obter informações adicionais, bem como sites secundários, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

O que você pode esperar da partida de qualificação para a Copa do Mundo entre República Tcheca e Irlanda?

Apesar de ter sido presença constante na festa mundial do futebol durante o século XX, incluindo vice-campeonatos em 1934 e 1962, a República Tcheca surpreendentemente participou apenas uma vez (2006) da Copa do Mundo nos últimos mais de 30 anos.

Se a“Narodak” de Miroslav Koubek mantiver seu impressionante histórico em casa e derrotar os irlandeses, então outro confronto em casa contra a Dinamarca ou a Macedônia do Norte aguarda no dia 31 de março no Estádio Letna, em Praga. É claro que, se a Irlanda sair com a vitória, então receberá a Dinamarca ou a Macedônia do Norte no Estádio Aviva, em Dublin.

Não vemos a Irlanda na Copa do Mundo desde a edição de Coreia-Japão em 2002. No entanto, os jogadores de Heimir Hallgrímsson viajam para Praga em excelente forma, após vencerem suas últimas três partidas das eliminatórias. Eles derrotaram Portugal de forma memorável em Dublin e realizaram uma virada milagrosa por 3 a 2 na Hungria, com Troy Parrott marcando um hat-trick.

As equipes já se enfrentaram oito vezes anteriormente e, embora a Irlanda tenha conquistado duas vitórias, ambas ocorreram em amistosos internacionais em Dublin, e a seleção nunca conseguiu manter o gol invicto contra seus adversários nas semifinais. Os tchecos buscarão chegar a quatro vitórias em quatro partidas contra os irlandeses em casa.