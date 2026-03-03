Como comprar ingressos para o El Clásico 2026: ingressos para Barcelona x Real Madrid, informações sobre a partida de 10 de maio e muito mais

Poucos times chamam a atenção do mundo inteiro como o Barcelona e o Real Madrid.

A dupla dinâmica da La Liga está entre as equipes mais bem-sucedidas da história do futebol, compartilhando uma rica tradição de conquistas de troféus e enorme sucesso ao longo das décadas.

Não há, sem dúvida, jogo mais importante no planeta do que o El Clásico (traduzido literalmente como “O Clássico”). Ele tem sido o centro das atenções de uma competição intensa, com alguns dos jogadores e treinadores mais famosos do mundo.

Todo torcedor de futebol sonha em estar no Camp Nou para ver Lamine Yamal fazer uma jogada alucinante pela lateral ou Kylian Mbappé iluminar o Bernabeu com um chute imparável.

Quando será o próximo El Clásico?

Os próximos jogos do El Clásico desta temporada na La Liga são os seguintes:

Data Partida Local Ingressos Domingo, 10 de maio de 2026 Barcelona x Real Madrid Camp Nou Reserve ingressos

Outros confrontos do El Clásico podem surgir durante a campanha (jogos da copa nacional ou na Europa), e vale a pena ficar de olho nos sites oficiais do clube para obter atualizações sobre os jogos.

Como comprar ingressos para o El Clásico

O El Clásico é um dos jogos mais emocionantes do calendário regular da La Liga (e de todos os esportes nacionais do mundo, aliás), por isso os ingressos são sempre muito procurados e podem ser extremamente difíceis de conseguir. É provável que os ingressos se esgotem nos portais oficiais de venda.

O fato de o Barça estar retornando ao seu icônico Camp Nou após jogar no Estadi Olímpic Lluís Companys nas últimas duas temporadas aumentará ainda mais a urgência dos torcedores em conseguir ingressos.

Existem várias opções de ingressos para os jogos do El Clásico, desde passes individuais para partidas até pacotes de hospitalidade:

Se os ingressos estiverem esgotados ou se você quiser ingressos de última hora, considere revendedores secundários, como o StubHub.

Você também pode optar por serviços de hospitalidade, incluindo suítes de luxo, lounges premium e assentos no nível do clube, projetados para proporcionar uma experiência superior no dia do jogo. Os convidados VIP desfrutam de áreas de estar privativas com vista panorâmica, serviço de bufê sofisticado e atendimento personalizado.

Existem também agências de viagens especializadas em esportes, como a SportsBreaks. Além de simplificar os preparativos da viagem, elas oferecem pacotes combinados que geralmente incluem ingressos oficiais para os jogos e hospedagem em hotéis.

Quanto custam os ingressos para o El Clásico?

Getty Images

Devido à imensa popularidade dos jogos entre Barcelona e Real Madrid, você pode esperar pagar significativamente mais pelos ingressos para o El Clásico do que para outros jogos da La Liga.

Nos canais oficiais, os preços começam em cerca de € 100 para lugares atrás das balizas, chegando a valores exorbitantes de quatro dígitos para pacotes completos de hospitalidade e luxo.

Em revendedores secundários, como o StubHub, os ingressos são afetados por preços dinâmicos, portanto, podem ser muito mais caros do que os de qualquer outro jogo.

Onde é realizado o El Clásico?

Santiago Bernabeu

O Santiago Bernabeu é um estádio com teto retrátil em Madri. Com capacidade para quase 80.000 pessoas, é o segundo maior estádio de futebol da Espanha e é a casa do Real Madrid desde sua conclusão em 1947. O Bernabeu é um dos estádios de futebol mais famosos do mundo e já sediou a final da Copa da Europa/Liga dos Campeões da UEFA em quatro ocasiões (1957, 1969, 1980 e 2010), bem como a final da Copa do Mundo da FIFA de 1982, na qual a Itália venceu a Alemanha Ocidental por 3 a 1.

Além do futebol, o Bernabeu também recebeu muitas lendas musicais internacionais e nacionais ao longo dos anos, incluindo nomes como Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, Rolling Stones e, mais recentemente, Taylor Swift durante sua turnê recorde Eras Tour.

Camp Nou

O estádio Camp Nou foi construído em 1957 para substituir o antigo estádio Les Corts, que se tornou pequeno demais para a crescente torcida do FC Barcelona. Tornou-se o maior estádio da Europa na época, com capacidade para 93.053 espectadores.

Além de sediar duas finais da Copa da Europa/Liga dos Campeões (1989 e 1999) e duas finais da Recopa Europeia (1972 e 1982), o Camp Nou já recebeu shows de grandes artistas, como U2, Bruce Springsteen e Beyoncé.

Após sua recente reforma, a capacidade de assentos deve aumentar para 105.000, o que o tornará novamente o maior estádio em termos de capacidade de assentos na Europa e o terceiro maior estádio de futebol do mundo.