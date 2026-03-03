O Chelsea terminou a última temporada em alta. Com a temporada 2025-26 da Premier League entrando em seus meses finais decisivos, o Chelsea continua sendo um dos ingressos mais procurados do futebol mundial.

Sob a liderança de Liam Rosenior, os Blues estão enfrentando uma agenda de primavera de alto risco, que inclui a busca por uma classificação entre os quatro primeiros e o retorno às fases eliminatórias da Liga dos Campeões da UEFA.

Após o sucesso europeu da última temporada, a atmosfera em Stamford Bridge atingiu um ponto fervoroso, com os torcedores se reunindo para ver um time renovado, com nomes como Estêvão, João Pedro e Cole Palmer.

Como você pode conseguir ingressos para ver o Chelsea em ação na próxima temporada, enquanto o time busca a glória nas competições nacionais e europeias? Deixe o GOAL mostrar quais são as opções para você assistir ao Blues ao vivo durante a campanha 2025/26.

Próximos jogos e ingressos do Chelsea em 2026

Data e hora (GMT) Jogo Competição Ingressos Quarta-feira, 4 de março, 20:00 no Aston Villa (A) Premier League Ingressos Sábado, 7 de março, 17h45 em Wrexham (A) 5ª rodada da FA Cup Ingressos 10/11 de março, 20h A definir (primeira partida) Liga dos Campeões R16 Ingressos Sábado, 14 de março, 17h30 vs Newcastle United (C) Premier League Ingressos 17/18 de março, 20h A definir (jogo de volta) Liga dos Campeões R16 Ingressos Sábado, 21 de março, 17h30 no Everton (F) Premier League Ingressos Sábado, 11 de abril, a confirmar contra o Manchester City (em casa) Premier League Ingressos Sábado, 18 de abril, a confirmar vs Manchester United (C) Premier League Ingressos Sábado, 2 de maio, a confirmar vs Nottingham Forest (C) Premier League Ingressos Sábado, 9 de maio, a confirmar em Liverpool (F) Premier League Ingressos Domingo, 17 de maio, a confirmar vs Tottenham Hotspur (em casa) Premier League (Derby) Ingressos Domingo, 24 de maio, 16h em Sunderland (F) Premier League (última rodada) Ingressos

Como comprar ingressos para o Chelsea 2026?

Existem várias opções de ingressos para os jogos do Chelsea, desde passes individuais para partidas até ingressos para a temporada e pacotes adicionais de hospitalidade.

Normalmente, você pode comprá-los através do portal oficial de ingressos do clube, que pode ser encontrado em seu site.

Os clubes de futebol britânicos tendem a distribuir os ingressos em três etapas.

Primeiro para os titulares de ingressos para a temporada Depois, aos membros do clube, que geralmente são classificados por pontos de fidelidade de compras anteriores E, por fim, ao público em geral, no período de “venda geral”.

Embora o portal oficial seja a forma mais segura para os torcedores adquirirem ingressos para o Chelsea, aqueles que desejam assistir a uma partida podem considerar sites secundários, como o StubHub, como forma de garantir seu lugar.

Quanto custam os ingressos para o Chelsea 2025/26?

O Chelsea classifica seus jogos de acordo com a demanda e o status, da categoria AA à G. Os preços listados abaixo são para jogos da categoria AA, que são os jogos mais bem classificados que o Chelsea disputará.

Os torcedores adultos do Chelsea que procuram um lugar no Stamford Bridge para um único jogo terão dificuldade em encontrar ingressos por menos de £ 40 (os lugares com visão restrita custam normalmente menos de £ 30). Este valor aumentará ainda mais dependendo de fatores como a localização do lugar, o calendário, a data e o adversário.

O mesmo lugar pode ter preços diferentes de jogo para jogo, enquanto a alta demanda por ingressos do Chelsea em geral significa que a maioria das opções pode esgotar antes mesmo que os torcedores tenham a chance de conferir. Fique de olho no portal oficial de ingressos do clube para obter informações adicionais sobre disponibilidade e preços.

Área Adultos Mais de 65 Júnior Adulto-Y Leste Superior £78,00 £39,00 £39,00 £59,00 Leste Inferior 52,00 £ £ 26,00 £ 26,00 £39,00 Parte inferior oeste 78,00 £ N/A N/A N/A Matthew Harding Superior 71,00 £ N/A N/A N/A Matthew Harding Inferior 66,00 £ N/A N/A £49,50 Galpão Superior 71,00 £ N/A N/A N/A Galpão inferior 66,00 £ N/A N/A £49,50 Vista restrita Leste superior £ 52,00 N/A N/A N/A Vista restrita MH Inferior £27,00 N/A N/A N/A

Como adquirir ingressos para a temporada do Chelsea?

Um ingresso para a temporada é a única maneira de garantir que você estará em Stamford Bridge para todos os jogos do Chelsea em casa pela Premier League durante a temporada 2025/26. Ele garante que o titular terá um lugar reservado nas arquibancadas para todas as emocionantes partidas do campeonato. Os ingressos para a temporada para adultos custam a partir de aproximadamente £ 700, com descontos disponíveis para idosos e jovens.

No entanto, a demanda por ingressos para a temporada no Stamford Bridge excede em muito a oferta, tornando-os incrivelmente difíceis de obter. Não é exagero dizer que eles são como pó de ouro.

Para iniciar o processo de solicitação de um ingresso para a temporada do Chelsea, você precisa ser membro do clube. Depois disso, é preciso muita dedicação e muita sorte.

Não há lista de espera para ingressos para a temporada; em vez disso, o Chelsea FC usa um sistema de pontos de fidelidade, que exige que os candidatos assistam a vários jogos de futebol do CFC durante a temporada. No entanto, mesmo que você atenda aos requisitos de pontos, não há garantia de que sua inscrição será aprovada.

Atualmente, o Chelsea tem cerca de 28.000 titulares de ingressos para a temporada, representando uma parte significativa da capacidade de 40.341 do Stamford Bridge. A grande maioria dos atuais titulares renova seus ingressos para a temporada antes de cada temporada. Com mais de 100.000 membros, há uma intensa competição pelos cerca de 5.000 ingressos restantes disponíveis para os membros em cada partida. Como resultado, apenas uma pequena porcentagem dos torcedores acumula pontos suficientes para se inscrever para um ingresso para a temporada.

Como obter ingressos e pacotes VIP do Chelsea?

Para uma experiência luxuosa em um dia de jogo no Stamford Bridge, por que não dar um passo adiante e aproveitar uma das opções de hospitalidade do clube?

Com uma variedade de pacotes à sua escolha, que vão desde opções casuais de buffet com seu assento até a privacidade de um camarote privado, há algo para todos os gostos e bolsos entre as opções disponíveis. Você não precisa fazer seus planos com meses de antecedência, pois as opções de hospitalidade podem ser reservadas em cima da hora, se ainda estiverem disponíveis. Isso permite que você faça uma viagem surpresa de última hora ao Stamford Bridge para uma experiência de luxo, se assim desejar.

Lembre-se, no entanto, que os jogos mais populares tendem a esgotar suas opções mais cedo do que tarde. A maneira mais fácil de garantir seu lugar é ficar de olho na seção de hospitalidade do site do clube, para saber quais são suas opções individuais.

Onde se hospedar perto do Stamford Bridge

Existem vários hotéis para os visitantes se hospedarem perto de Stamford Bridge e em toda a área de Londres.

O mapa interativo abaixo mostra o que está disponível nas imediações do estádio, embora o sistema de transporte público da cidade ofereça opções fáceis de deslocamento para locais mais distantes.

História do Stamford Bridge

Stamford Bridge é um estádio de futebol em Fulham, oeste de Londres, e é a casa do clube Chelsea, da Premier League, desde 1905.

Com capacidade para 40.341 pessoas, é o 11º maior estádio de futebol da Inglaterra. Ele passou por grandes mudanças ao longo dos anos, mais recentemente na década de 1990, quando foi reformado e transformado em um estádio moderno, com todos os assentos.

O Stamford Bridge também já sediou vários outros esportes ao longo dos anos, incluindo críquete, rugby union, rugby league, speedway, corridas de galgos, beisebol e futebol americano.