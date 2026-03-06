Como comprar ingressos para o Al-Shabab 2025/26: preços da ROSHN Saudi League, próximos jogos e muito mais

A Liga Profissional Saudita transformou-se numa potência futebolística global, e no centro desta evolução está o Al-Shabab FC. Frequentemente chamado de “Leões Brancos”, este gigante sediado em Riade é a instituição desportiva mais antiga da capital e continua a ter uma enorme influência no futebol profissional.

Para os fãs que desejam assistir a uma aula magistral de futebol tático, o Al-Shabab oferece uma experiência diferente de qualquer outra. Conhecido por uma tradição de sucesso, incluindo ser o primeiro clube a garantir três títulos consecutivos da liga. A identidade do clube é construída com base no talento técnico e em uma base de fãs leais e profundamente enraizada.

Assistir a uma partida em casa na SHG Arena proporciona uma atmosfera íntima e de classe mundial. O design do estádio garante que todos os assentos pareçam estar na primeira fila, colocando você bem no centro da ação. Seja um clássico de Riyadh com apostas altas ou uma partida normal da liga, a energia dos fiéis torcedores de preto e branco é incomparável.

Próximos jogos do Al-Shabab em 2026

Data e hora (KSA) Jogo Ingressos 7 de março de 2026 - 23h Al Ettifaq x Al Shabab Ingressos 14 de março de 2026 - 23h Al Shabab x Al Okhdood Ingressos 5 de abril de 2026 - 22h Al Riyadh x Al Shabab Ingressos 10 de abril de 2026 - 22h Al Shabab x Al Ittihad Ingressos 23 de abril de 2026 - 22h Al Qadsiah x Al Shabab Ingressos 28 de abril de 2026 - 22h Al Shabab x Al Fateh Ingressos 2 de maio de 2026 - 22h Al Shabab x Al Taawoun Ingressos 7 de maio de 2026 - 22h Neom SC x Al Shabab Ingressos 13 de maio de 2026 - 22h Al Shabab x Al Nassr Ingressos 21 de maio de 2026 - 22h Al Najma x Al Shabab Ingressos

Como comprar ingressos para o Al-Shabab 2025/26?

Garantir sua entrada para assistir aos White Lions na SHG Arena é um processo digital simplificado, gerenciado principalmente pelo Portal Oficial de Ingressos do Al-Shabab.

Embora os ingressos padrão da liga geralmente sejam disponibilizados 10 a 14 dias antes do início da partida, eventos de alto risco, como o Riyadh Derby, geralmente exigem planejamento e compra antecipados para evitar que se esgotem rapidamente.

Você também pode encontrar ingressos para o Al-Shabab disponíveis em plataformas secundárias, como o StubHub, onde os ingressos para os jogos, incluindo o próximo confronto contra o Al-Nassr, custam a partir de aproximadamente SAR 35.

Quanto custam os ingressos para o Al-Shabab?

Os preços são projetados para acomodar todos os torcedores, com a entrada padrão na SHG Arena variando de SAR 30 a SAR 100, enquanto os assentos premium custam normalmente entre SAR 250 e SAR 500. Para aqueles que buscam hospitalidade gourmet e as melhores vistas do estádio, os lounges VIP e Silver de elite custam a partir de SAR 1.200.

Se as alocações oficiais no Webook se esgotarem, plataformas secundárias verificadas, como a StubHub, servem como alternativa confiável, com preços de entrada para os principais dias de jogos geralmente começando em torno de SAR 55.

O que esperar do Al-Shabab em 2026?

O Al-Shabab FC, fundado em 1947, é o clube esportivo mais antigo de Riade e um pilar importante da história do futebol do país. Seis vezes campeão da Saudi Pro League e primeiro vencedor de três títulos consecutivos da Premier League, os “Leões Brancos” representam o espírito resiliente e competitivo da capital e há muito se estabeleceram como uma força dominante nas competições nacionais e regionais.

Na temporada 2025/26, o Al-Shabab continua sua ambiciosa evolução sob a gestão de Imanol Alguacil. O clube reforçou agressivamente seu elenco, combinando a experiência de classe mundial do ícone belga Yannick Carrasco e do lendário atacante Abderrazak Hamdallah com contratações de alto nível, como Yacine Adli, Josh Brownhill e Wesley Hoedt. Este time tático foi projetado para desafiar os “Quatro Grandes” por todos os títulos importantes, com o objetivo de trazer o título da liga de volta ao distrito de Al-Sahafa e garantir seu status na Liga dos Campeões do Golfo.

História da SHG Arena

A SHG Arena, anteriormente conhecida como Estádio Príncipe Khalid bin Sultan, é muito mais do que apenas um campo de futebol moderno; é um símbolo da transformação do Al-Shabab e do futuro dos estádios “boutique” na Arábia Saudita.

Este estádio “boutique” com capacidade para 15.000 pessoas é o coração tático do panorama esportivo de Riade. Seu design retangular, específico para futebol, foi projetado para remover a pista de atletismo e aproximar os torcedores da ação, garantindo que cada canto da “White Den” ressoe diretamente no campo. Convenientemente localizado no distrito norte de Al-Sahafa, perto da estação de metrô Dr. Sulaiman Al-Habib, o estádio oferece uma experiência premium nos dias de jogo, com camarotes VIP modernizados, um telhado compartilhado para maior conforto e a sede oficial do clube no local.