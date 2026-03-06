Como comprar ingressos para o Al-Khaleej 2025/26: preços da Saudi Pro League, próximos jogos e muito mais

Os holofotes do futebol saudita tendem a brilhar na maior parte do tempo sobre os três grandes (Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ittihad), que dividiram o título entre si nas últimas nove temporadas. No entanto, para experimentar e apreciar plenamente o que a maior liga da Ásia tem a oferecer, vale a pena conferir todos os clubes daSaudi Pro League.

Um clube que parece estar em ascensão é o Al-Khaleej, originário da cidade de Saihat, na Província Oriental, embora atualmente jogue seus jogos em casa no Estádio Príncipe Mohamed bin Fahd, na cidade vizinha de Dammam.

Deixe o GOAL guiá-lo sobre como você pode assistir ao “Al-Danah” (As Pérolas), com todas as informações sobre ingressos, incluindo como comprá-los e quanto custam.

Quando o Al-Khaleej joga?

Data e hora Partida Ingressos 6 de março de 2026 - 23h Al Khaleej x Al Hazem Ingressos 14 de março de 2026 - 23h Al Khaleej x Al Nassr FC Ingressos 3 de abril de 2026 - 20h Al Kholood x Al Khaleej Ingressos 11 de abril de 2026 - 19:40 Al Khaleej x Al Hilal Ingressos 24 de abril de 2026 - 19:45 Al Fateh x Al Khaleej Ingressos 28 de abril de 2026 - 22h Al Khaleej x Al Najma Ingressos 2 de maio de 2026 - 22h Damac FC x Al Khaleej Ingressos 7 de maio de 2026 - 22h Al Khaleej x Al Ettifaq Ingressos 13 de maio de 2026 - 22h Al Akhdoud x Al Khaleej Ingressos 21 de maio de 2026 - 22h Al Khaleej x Al Ahli Ingressos

Como comprar ingressos para o Al-Khaleej 2025/26

Para comprar ingressos para os jogos do Al-Khaleej, o método mais confiável é acessar o site oficial da liga (SPL), onde você pode navegar até a seção “Fixture/Tickets” (Jogos/Ingressos) na guia “Matches” (Jogos).

As rodadas da Saudi Pro League geralmente acontecem ao longo de três dias, com a maioria ocorrendo de quinta a sábado, coincidindo com o fim de semana saudita (sexta e sábado), e os ingressos geralmente são disponibilizados algumas semanas antes de cada partida.

Para partidas populares, como quando o Al-Khaleej joga contra o Al-Hilal ou o Al-Nassr, ou quando enfrenta rivais locais como o Al-Qadsiah ou o Al-Ettifaq, é aconselhável comprar os ingressos assim que forem disponibilizados para evitar perder os lugares desejados.

Embora os portais oficiais da liga ou do estádio sejam a maneira mais segura para os torcedores garantirem seus lugares nos jogos do Al-Khaleej, aqueles que desejam assistir a um confronto podem considerar plataformas secundárias, como o StubHub, para comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para o Al-Khaleej 2025/26?

Os preços dos ingressos para o Al-Khaleej variam dependendo da partida, da categoria do lugar e da demanda.

Os assentos premium têm preços mais elevados, enquanto os ingressos gerais oferecem opções mais acessíveis. Os preços variam normalmente entre SAR 25 e SAR 500 ou mais para jogos de grande visibilidade.

Fique atento ao site oficial da liga para obter informações adicionais sobre ingressos, incluindo disponibilidade e preços.

Os ingressos em sites secundários, como o StubHub, estão disponíveis atualmente a partir de SAR 24.

O que esperar do Al-Khaleej 2025/26?

O Al-Khaleej passou por vários períodos na Saudi Pro League, embora tenha estado sempre presente na primeira divisão desde que foi promovido no final da campanha da Saudi First Division League 2021/22.

Apesar de ser mais conhecido como um clube de handebol de sucesso, o Al-Khaleej está atualmente em sua mais longa sequência consecutiva na primeira divisão do futebol da Arábia Saudita e agora busca dar continuidade aos sólidos resultados das temporadas anteriores. Uma de suas atuações mais memoráveis aconteceu em novembro passado, quando derrotou o atual campeão Al-Hilal por 3 a 2 diante de 17.150 espectadores em Dammam. Surpreendentemente, foi a primeira derrota do Al-Hilal na Liga Profissional Saudita em 550 dias.

A maioria das estrelas globais do futebol que migraram para a Arábia Saudita nas últimas temporadas tenderam a se juntar a times mais estabelecidos e bem-sucedidos, como Neymar (Al-Hilal), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) e Moussa Diaby (Al-Ittihad).

No entanto, o Al-Khaleej importou algumas joias próprias recentemente. O Pearls pode ter o elenco mais velho da Liga Profissional Saudita, mas aos 33 anos, o norueguês Joshua King e o grego Konstantinos Fortounis estão usando sua vasta experiência para ajudar o Al-Khaleej a subir na tabela. Ambos marcaram gols importantes nesta temporada, e Fortounis também liderou a tabela de assistências da liga.

Não é surpresa que o Al-Khaleej tenha aumentado seu contingente grego, com Georgios Donis assumindo o comando técnico desde o verão passado. Donis, que durante a década de 1990 se tornou o primeiro astro grego a jogar na Premier League inglesa, agora busca construir sobre as bases sólidas que ajudou a construir durante sua primeira temporada no comando do clube sediado em Saihat.

História do Estádio Príncipe Mohammed Bin Fahd

O Estádio Príncipe Mohammed Bin Fahd é uma instalação esportiva polivalente localizada na cidade costeira de Dammam, no Golfo Pérsico, que é a quinta maior cidade da Arábia Saudita. É a casa dos clubes de futebol sauditas Al-Ettifaq e Al-Qadsiah desde a sua inauguração em 1973, embora o Al-Ettifaq tenha se mudado em 2023, após a construção do seu novo estádio (EGO Stadium). Além disso, o Al-Khaleej utilizou o estádio para um grande número de seus jogos em casa. A capacidade do estádio é de 26.000 pessoas.

O Estádio Príncipe Mohammed Bin Fahd está rodeado por uma série de instalações e comodidades, incluindo: um campo de treino alternativo, uma pista para competições de atletismo, um edifício VIP e seus anexos, uma mesquita, bem como jardins, espaços ao ar livre e estacionamentos.