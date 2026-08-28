Como comprar ingressos para Lyon x Rennes: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Lyon enfrenta o Rennes no sábado, 19 de setembro de 2026, no Groupama Stadium, em Lyon.

No confronto mais recente entre as equipes, em maio de 2026, o Lyon conquistou uma vitória por 4 a 2 sobre o Rennes em casa. O Stade Rennais tentará dar o troco fora de casa e retomar o direito de se gabar em uma rivalidade que historicamente tem sido muito equilibrada.

Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lyon x Rennes, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Lyon x Rennes pela Ligue 1?

Lyon x Rennes acontece no Groupama Stadium, em Lyon, com o início marcado conforme confirmado nos detalhes da partida abaixo.

Campeonato Francês - Rodada 5 19 de set. de 2026 - 11:00 Groupama Stadium

Como comprar ingressos para Lyon x Rennes pela Ligue 1?

Você pode comprar ingressos para a partida entre Lyon e Rennes pela Ligue 1 por meio de várias opções principais:

Portal oficial de ingressos do Olympique Lyonnais: A forma mais segura de comprar ingressos pelo valor de face é diretamente no site oficial de ingressos do OL (billetterie.olvallee.fr ou ol.fr).

Bilheteria do Groupama Stadium: Você pode comprar ingressos pessoalmente nos guichês do Groupama Stadium, em Décines-Charpieu, Lyon, em dias sem jogo ou antes do pontapé inicial, se ainda houver lugares disponíveis.

Parceiros oficiais de viagem e hospitalidade: Parceiros autorizados de viagens esportivas, como a P1 Travel, oferecem ingressos oficiais para o dia do jogo juntamente com pacotes VIP de hospitalidade.

Mercados secundários de ingressos: Plataformas agregadoras de ingressos, como a Ticombo, listam ingressos de admissão geral e VIP do mercado secundário vendidos por revendedores.

Quanto custam os ingressos para Lyon x Rennes pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida entre Lyon x Stade Rennais pela Ligue 1, no Groupama Stadium, no sábado, 19 de setembro de 2026, variam de acordo com a categoria do assento e com o local de compra:

Ingressos oficiais pelo valor de face: Os ingressos de admissão geral vendidos diretamente pelo Olympique Lyonnais variam de aproximadamente € 15 a € 30 para assentos padrão atrás do gol ou nos anéis superiores. Os lugares laterais de nível intermediário geralmente variam entre € 35 e € 75 .

Revenda e mercados secundários: Em plataformas de revenda, como a Ticombo, os preços iniciais normalmente começam em torno de € 18 a € 33 para assentos básicos. Nos mercados secundários, os lugares comuns custam, em média, entre € 95 e € 135 , dependendo da visão e da demanda.

Pacotes de hospitalidade e VIP: As opções premium para o dia do jogo e os pacotes oficiais de hospitalidade de viagem geralmente começam em torno de € 160 a € 250+ por ingresso.

Lyon x Rennes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Lyon e Rennes

O Lyon venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua atuação mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Fenerbahce no jogo de volta da segunda fase classificatória da Champions League, em 26 de agosto, resultado que encerrou sua campanha europeia. Antes disso, venceu o Toulouse por 2 a 0 na Ligue 1 e empatou em 1 a 1 com o Fenerbahce no jogo de ida. Seu melhor resultado na sequência foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Sparta Prague, embora também tenha perdido por 2 a 1 para o Sparta Prague em uma eliminatória anterior. O Lyon marcou sete gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

O Rennes não venceu em suas últimas cinco partidas, com um empate e quatro derrotas. Seu resultado competitivo mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain na Ligue 1, em 23 de agosto, partida em que abriu 2 a 0 antes de sofrer dois gols no segundo tempo. Seus compromissos de pré-temporada incluíram derrotas para Brentford (4 a 2), Sunderland (2 a 1) e Brentford Academy (2 a 1), além de um empate por 3 a 3 com o Galatasaray. O Rennes marcou nove gols nessas cinco partidas e sofreu 12.

Lyon x Rennes: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 3 de maio de 2026, quando o Lyon venceu o Rennes por 4 a 2 no Groupama Stadium, pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lyon tem vantagem clara, com três vitórias contra duas do Rennes. O Lyon marcou 14 gols nesses jogos, contra nove do Rennes, com a partida em Rennes, em setembro de 2025, terminando em 3 a 1 para o time da casa, e um confronto anterior, em agosto de 2024, também terminando a favor do Rennes por 3 a 0.