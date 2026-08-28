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Como comprar ingressos para Lyon x Rennes: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Lyon enfrenta o Rennes na Ligue 1. Veja como você pode garantir seus ingressos

Lyon enfrenta o Rennes no sábado, 19 de setembro de 2026, no Groupama Stadium, em Lyon.

No confronto mais recente entre as equipes, em maio de 2026, o Lyon conquistou uma vitória por 4 a 2 sobre o Rennes em casa. O Stade Rennais tentará dar o troco fora de casa e retomar o direito de se gabar em uma rivalidade que historicamente tem sido muito equilibrada.

Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lyon x Rennes, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Lyon x Rennes pela Ligue 1?

Lyon x Rennes acontece no Groupama Stadium, em Lyon, com o início marcado conforme confirmado nos detalhes da partida abaixo.

crest
Campeonato Francês - Rodada 5
Groupama Stadium

Como comprar ingressos para Lyon x Rennes pela Ligue 1?

Você pode comprar ingressos para a partida entre Lyon e Rennes pela Ligue 1 por meio de várias opções principais:

  • Portal oficial de ingressos do Olympique Lyonnais: A forma mais segura de comprar ingressos pelo valor de face é diretamente no site oficial de ingressos do OL (billetterie.olvallee.fr ou ol.fr).  
  • Bilheteria do Groupama Stadium: Você pode comprar ingressos pessoalmente nos guichês do Groupama Stadium, em Décines-Charpieu, Lyon, em dias sem jogo ou antes do pontapé inicial, se ainda houver lugares disponíveis.  
  • Parceiros oficiais de viagem e hospitalidade: Parceiros autorizados de viagens esportivas, como a P1 Travel, oferecem ingressos oficiais para o dia do jogo juntamente com pacotes VIP de hospitalidade.
  • Mercados secundários de ingressos: Plataformas agregadoras de ingressos, como a Ticombo, listam ingressos de admissão geral e VIP do mercado secundário vendidos por revendedores.  

Quanto custam os ingressos para Lyon x Rennes pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida entre Lyon x Stade Rennais pela Ligue 1, no Groupama Stadium, no sábado, 19 de setembro de 2026, variam de acordo com a categoria do assento e com o local de compra:

  • Ingressos oficiais pelo valor de face: Os ingressos de admissão geral vendidos diretamente pelo Olympique Lyonnais variam de aproximadamente € 15 a € 30 para assentos padrão atrás do gol ou nos anéis superiores. Os lugares laterais de nível intermediário geralmente variam entre € 35 e € 75.
  • Revenda e mercados secundários: Em plataformas de revenda, como a Ticombo, os preços iniciais normalmente começam em torno de € 18 a € 33 para assentos básicos. Nos mercados secundários, os lugares comuns custam, em média, entre € 95 e € 135, dependendo da visão e da demanda.
  • Pacotes de hospitalidade e VIP: As opções premium para o dia do jogo e os pacotes oficiais de hospitalidade de viagem geralmente começam em torno de € 160 a € 250+ por ingresso.

Lyon x Rennes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Lyon e Rennes

O Lyon venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua atuação mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Fenerbahce no jogo de volta da segunda fase classificatória da Champions League, em 26 de agosto, resultado que encerrou sua campanha europeia. Antes disso, venceu o Toulouse por 2 a 0 na Ligue 1 e empatou em 1 a 1 com o Fenerbahce no jogo de ida. Seu melhor resultado na sequência foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Sparta Prague, embora também tenha perdido por 2 a 1 para o Sparta Prague em uma eliminatória anterior. O Lyon marcou sete gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

O Rennes não venceu em suas últimas cinco partidas, com um empate e quatro derrotas. Seu resultado competitivo mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain na Ligue 1, em 23 de agosto, partida em que abriu 2 a 0 antes de sofrer dois gols no segundo tempo. Seus compromissos de pré-temporada incluíram derrotas para Brentford (4 a 2), Sunderland (2 a 1) e Brentford Academy (2 a 1), além de um empate por 3 a 3 com o Galatasaray. O Rennes marcou nove gols nessas cinco partidas e sofreu 12.

OL

OL - Sequência

SPP
D2-1
SPP
V3-0
FB
E1-1
TFC
V0-2
FB
D1-2
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
REN

REN - Sequência

GAL
E3-3
BRA
D1-2
BRE
D2-4
SUN
D2-1
PSG
E2-2
Gol marcado (sofrido)
9/13
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Lyon x Rennes: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 3 de maio de 2026, quando o Lyon venceu o Rennes por 4 a 2 no Groupama Stadium, pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lyon tem vantagem clara, com três vitórias contra duas do Rennes. O Lyon marcou 14 gols nesses jogos, contra nove do Rennes, com a partida em Rennes, em setembro de 2025, terminando em 3 a 1 para o time da casa, e um confronto anterior, em agosto de 2024, também terminando a favor do Rennes por 3 a 0.

Confrontos

LyonEmpateRennes
2
0
3
Campeonato Francês
Lyon badge
Lyon
OL
4
Rennes badge
Rennes
REN
2
FJ
Campeonato Francês
Rennes badge
Rennes
REN
3
Lyon badge
Lyon
OL
1
FJ
Campeonato Francês
Lyon badge
Lyon
OL
4
Rennes badge
Rennes
REN
1
FJ
Campeonato Francês
Rennes badge
Rennes
REN
3
Lyon badge
Lyon
OL
0
FJ
Campeonato Francês
Lyon badge
Lyon
OL
2
Rennes badge
Rennes
REN
3
FJ
11Gols marcados12
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Lyon x Rennes: classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
110040+43
V
2
LensLensRCL
110052+33
V
3
LilleLilleLIL
110020+23
V
4
LyonLyonOL
110020+23
V
5
MônacoMônacoASM
110010+13
V
6
BrestBrestB29
10102201
E
7
PSGPSGPSG
10102201
E
8
Le MansLe MansLEM
10102201
E
9
RennesRennesREN
10102201
E
10
LorientLorientFCL
10100001
E
11
NiceNiceNCE
10100001
E
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
E
13
TroyesTroyesTRO
10100001
E
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
D
15
AngersAngersSCO
100102-20
D
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
D
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
D
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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