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Como comprar ingressos para Le Mans x Lorient: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Le Mans enfrenta o Lorient na Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos

Le Mans enfrenta o Lorient no sábado, 19 de setembro de 2026, no Stade Marie-Marvingt, em Le Mans.

O FC Lorient leva vantagem nos confrontos diretos competitivos mais recentes entre as duas equipes, com três vitórias nos últimos cinco encontros. O Le Mans tentará aproveitar ao máximo o fator casa para mudar o rumo diante de seus visitantes.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Le Mans x Lorient, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Le Mans x Lorient pela Ligue 1?

Le Mans x Lorient acontece no Stade Marie-Marvingt, em Le Mans.

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Campeonato Francês - Rodada 5
Stade Marie-Marvingt

Como comprar ingressos para Le Mans x Lorient pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o jogo entre Le Mans e Lorient no Stade Marie-Marvingt em 19 de setembro de 2026, você tem algumas opções, que vão dos canais oficiais do clube a mercados secundários secundários de ingressos:

  • Loja oficial de ingressos do Le Mans FC (lemans.org / ticketing.lemans.org): O método mais seguro e direto é comprar ingressos diretamente no site oficial de venda online do clube mandante. Os lugares padrão atrás dos gols geralmente começam em cerca de €7, enquanto os assentos da arquibancada principal podem chegar a €15 ou mais, dependendo da categoria.
  • Bilheteria do estádio: Se os ingressos não se esgotarem online com antecedência, as entradas para o dia do jogo podem ser compradas pessoalmente nas bilheterias do Stade Marie-Marvingt no dia da partida.
  • Mercados secundários de ingressos: Se os ingressos oficiais do clube se esgotarem ou se você estiver procurando disponibilidade para não associados, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, listam lugares revendidos por torcedores.

Quanto custam os ingressos para Le Mans x Lorient pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida entre Le Mans FC e FC Lorient no Stade Marie-Marvingt variam com base na localização do assento e em onde você os compra:

  • Bilheteria oficial e vendas diretas:
    • Assentos padrão/atrás do gol: Geralmente variam de €7 a €15 para assentos de categoria básica.
    • Arquibancada principal / assentos intermediários: Normalmente variam entre €15 e €60 dependendo da arquibancada específica e da visão.
  • Mercados secundários e de revenda:
    • Plataformas secundárias, como a StubHub, geralmente começam em cerca de €55 a €65 para entrada básica, com preços médios em torno de €75 a €80 dependendo da demanda e da disponibilidade à medida que o dia do jogo se aproxima.

Le Mans x Lorient pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Le Mans e Lorient

O Le Mans somou duas vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Brest na Ligue 1 em 22 de agosto, sua primeira partida competitiva da nova temporada. Também venceu o Angers por 3 a 2 fora de casa e o Nantes por 1 a 0 durante a pré-temporada, enquanto a derrota por 1 a 0 para o Le Havre foi o único revés nessa sequência. O Le Mans marcou oito gols e sofreu cinco nesses cinco compromissos.

Os últimos cinco jogos do Lorient renderam uma vitória, um empate e três derrotas. Sua partida mais recente foi um empate sem gols com o Nice na Ligue 1 em 22 de agosto. O resultado mais pesado em sua sequência recente foi uma derrota por 4 a 1 para o Elversberg em um amistoso em 15 de agosto, embora tenha mostrado qualidade ofensiva antes com uma vitória por 5 a 1 sobre o UNFP FC e um triunfo por 2 a 0 em casa do Guingamp. O Lorient marcou nove gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

LEM

LEM - Sequência

VER
V3-1
FCN
V1-0
SCO
V2-3
LEH
D0-1
B29
E2-2
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FCL

FCL - Sequência

EAG
V0-2
UNF
V5-1
SCO
D2-1
ELV
D4-1
NCE
E0-0
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Le Mans x Lorient: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu na Ligue 2 em 4 de fevereiro de 2020, quando o Lorient venceu o Le Mans por 4 a 2 em casa. Antes disso, o Le Mans recebeu o Lorient em agosto de 2019 pela Ligue 2, com vitória do Lorient por 2 a 1 no Stade Marie-Marvingt. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Lorient leva vantagem com três vitórias contra uma do Le Mans, com uma partida terminando empatada.

Confrontos

Le MansEmpateLorient
0
1
4
Ligue 2
Lorient badge
Lorient
FCL
4
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
FJ
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Lorient badge
Lorient
FCL
2
FJ
Campeonato Francês
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Lorient badge
Lorient
FCL
3
FJ
Campeonato Francês
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
FJ
Campeonato Francês
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FJ
4Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Le Mans e Lorient

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
110040+43
V
2
LensLensRCL
110052+33
V
3
LilleLilleLIL
110020+23
V
4
LyonLyonOL
110020+23
V
5
MônacoMônacoASM
110010+13
V
6
BrestBrestB29
10102201
E
7
PSGPSGPSG
10102201
E
8
Le MansLe MansLEM
10102201
E
9
RennesRennesREN
10102201
E
10
LorientLorientFCL
10100001
E
11
NiceNiceNCE
10100001
E
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
E
13
TroyesTroyesTRO
10100001
E
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
D
15
AngersAngersSCO
100102-20
D
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
D
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
D
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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