Como comprar ingressos para Auxerre x Brest: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Auxerre enfrenta o Brest no sábado, 19 de setembro de 2026, no Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre.

O Auxerre chega com um momento positivo em casa para este confronto após derrotar o Brest por 3–0 no mesmo estádio no último encontro entre as equipes, em março de 2026. O Brest tentará reverter seu retrospecto recente como visitante em Auxerre, tendo sofrido derrotas consecutivas por 3–0 em suas últimas duas visitas ao Stade de l'Abbé-Deschamps.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Auxerre x Brest, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Auxerre x Brest pela Ligue 1?

Auxerre x Brest acontece no Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre, com início marcado para o horário confirmado listado abaixo.

Campeonato Francês - Rodada 5 19 de set. de 2026 - 11:00 Stade de l'Abbe-Deschamps

Como comprar ingressos para Auxerre x Brest pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para a partida da Ligue 1 entre Auxerre e Brest em 19 de setembro, no Stade de l'Abbé-Deschamps, você tem algumas opções padrão:

Plataforma oficial de venda online de ingressos do AJ Auxerre: A forma mais segura e direta de comprar ingressos para o setor mandante é por meio do portal de ingressos no site oficial do AJ Auxerre. Em geral, os ingressos são colocados à venda para o público algumas semanas antes da data da partida, com os sócios-torcedores tendo prioridade antecipada.

Bilheteria do estádio: Se os ingressos não se esgotarem online com antecedência, você poderá comprar as entradas restantes diretamente nas bilheterias do Stade de l'Abbé-Deschamps, em Auxerre, nos dias anteriores ou no dia do jogo.

Serviços oficiais de VIP & hospitalidade: Para assentos premium ou pacotes de hospitalidade, o AJ Auxerre oferece ingressos oficiais de hospitalidade, como acesso ao Club Europe ou ao Club Yonne, diretamente por meio de seu canal oficial corporativo de ingressos.

Revendedores secundários de ingressos: Plataformas secundárias como a StubHub anunciam ingressos de revenda, embora os preços muitas vezes sejam mais altos do que o valor de face e a disponibilidade dependa de vendedores terceiros.

Quanto custam os ingressos para Auxerre x Brest pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para o jogo da Ligue 1 entre Auxerre e Breston em 19 de setembro, no Stade de l'Abbé-Deschamps, variam dependendo de onde e quando você os compra:

Vendas oficiais diretas (bilheteria / site oficial): Os preços padrão de face para jogos em casa no Stade de l'Abbé-Deschamps normalmente começam em torno de € 10 a € 25 para entrada geral ou setores atrás do gol, e variam de € 35 a € 60 para lugares centrais na arquibancada principal.

Plataformas secundárias de revenda: Em marketplaces secundários de ingressos e revendedores terceiros, como a StubHub, os preços para este confronto atualmente começam entre € 66 e € 102 para entrada padrão, enquanto opções premium ou lugares centrais podem chegar a € 120 a € 150+ , dependendo da demanda e das taxas cobradas pelo vendedor.

Auxerre x Brest pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Auxerre e Brest

O Auxerre somou uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma pesada derrota por 5 a 2 para o Lens na Ligue 1, em 22 de agosto, resultado que veio após uma vitória por 1 a 0 sobre o Werder Bremen em amistoso. Os dois resultados anteriores foram empates por 1 a 1 contra Troyes e Sochaux, com uma derrota por 2 a 1 para o Orleans completando a sequência. O Auxerre marcou cinco gols e sofreu dez nesses cinco jogos, com o resultado contra o Lens respondendo pela maior parte desse dano defensivo.

O Brest venceu um, empatou dois e perdeu dois de seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Le Mans na Ligue 1, em 22 de agosto, sua primeira partida competitiva da nova temporada. Antes disso, perdeu por 2 a 0 para o Nottingham Forest em amistoso e empatou por 2 a 2 com o Venezia em outro jogo preparatório. O Brest marcou oito gols nesses cinco jogos e sofreu nove, com o empate por 3 a 3 contra o Guingamp refletindo um padrão de confrontos abertos e com muitos gols ao longo da pré-temporada.

Auxerre x Brest: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 21 de março de 2026, quando o Auxerre venceu o Brest por 3 a 0 no Stade de l'Abbé-Deschamps, pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos, o Auxerre leva clara vantagem, com três vitórias contra uma do Brest, além de um empate. O Auxerre marcou dez gols nessas cinco partidas, incluindo duas vitórias seguidas em casa por 3 a 0, enquanto a única vitória do Brest nessa sequência veio com um triunfo por 2 a 0 em janeiro de 2026.