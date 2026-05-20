A chave dos playoffs chegou ao seu capítulo final, a história já foi escrita e o cenário está oficialmente pronto para as Finais da NBA de 2026.

Enquanto a Conferência Leste já coroou seu campeão com uma vitória dominante e sem perdas, a Conferência Oeste está atualmente em uma disputa acirrada e empatada que determinará quem terá a honra de disputar o Troféu Larry O'Brien.

O GOAL traz todas as informações sobre como garantir ingressos para esta série de alto risco no The Mecca e além.

Qual é a programação confirmada das Finais da NBA 2026?

A liga divulgou oficialmente a programação da série de campeonato melhor de sete jogos.

Para otimizar a programação e evitar um conflito de horários com a tão esperada partida noturna da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Estados Unidos e Paraguai, em 12 de junho, a NBA estruturou as finais com um calendário personalizado.

Todos os jogos terão início às 20h30 (horário da costa leste) / 17h30 (horário da costa oeste) e serão transmitidos ao vivo em todo o país pela ABC. Como os dois potenciais representantes do Oeste terminaram a temporada regular com um histórico superior ao de Nova York, o campeão da Conferência Oeste terá a vantagem de jogar em casa.

Jogo 1: quarta-feira, 3 de junho — New York Knicks x Campeão do Oeste (OKC ou San Antonio)

Jogo 2: sexta-feira, 5 de junho — New York Knicks x Campeão do Oeste (OKC ou San Antonio)

Jogo 3: Segunda-feira, 8 de junho — Campeão do Oeste x New York Knicks (Madison Square Garden)

Jogo 4: quarta-feira, 10 de junho — Campeão do Oeste x New York Knicks (Madison Square Garden)

Jogo 5*: sábado, 13 de junho — New York Knicks x Campeão do Oeste (OKC ou San Antonio)

Jogo 6*: terça-feira, 16 de junho — Campeão do Oeste x New York Knicks (Madison Square Garden)

Jogo 7*: sexta-feira, 19 de junho — New York Knicks x Campeão do Oeste (OKC ou San Antonio)

*Se necessário

Como comprar ingressos para as Finais da NBA 2026?

Mercados Primários

A Ticketmaster é o portal oficial de venda de ingressos para a série.

Os ingressos para os jogos em casa do Knicks no Madison Square Garden (Jogos 3, 4 e 6) foram colocados à venda imediatamente após a conquista do título da Conferência Leste e se esgotaram em poucos minutos.

Os ingressos primários para as partidas na Conferência Oeste serão disponibilizados dentro de 12 horas após o término das finais da Conferência Oeste.

Mercados secundários

Para os fãs que perderam a janela de venda direta, sites de revenda verificados como StubHub, SeatGeek e Vivid Seats são a opção mais confiável para garantir ingressos.

Você pode garantir lugares para o Madison Square Garden agora mesmo ou reservar ingressos para o anfitrião da Conferência Oeste, que oferece reembolso de 100% caso seu time preferido não consiga avançar.

Alerta do aplicativo Mecca

Os fãs de Nova York devem acompanhar o aplicativo oficial do time nos dias de jogo para ficarem atentos a lotes esporádicos de ingressos que são ocasionalmente liberados pelo local 2 a 3 horas antes do início da partida.

Quanto custam os ingressos para as Finais da NBA de 2026?

Com o Knicks retornando ao maior palco pela primeira vez em 27 anos, a demanda por ingressos em Manhattan está quebrando todos os recordes esportivos de todos os tempos.

Categoria do ingresso Campeão do Oeste a ser definido (OKC / SAS) Madison Square Garden (NYC) Anfiteatro Superior / "Get-In" US$ 450 – US$ 750 $1.100 – $1.850+ Lateral do piso inferior $1.400 – $3.200 $3.500 – $7.500 À beira da quadra / Experiência VIP $15.000+ $30.000 – $65.000+

Se você é um torcedor do Knicks disposto a viajar, voar para assistir ao Jogo 1 ou ao Jogo 2 fora de casa provavelmente sairá significativamente mais barato no total — mesmo levando em conta voos e hospedagem — do que comprar um único ingresso na arquibancada inferior do Madison Square Garden.

Onde serão as finais da NBA?

Madison Square Garden (Nova York): O centro indiscutível do universo esportivo neste mês de junho. O Knicks está em uma onda de sucesso sem precedentes, e o ambiente dentro da Meca para o Jogo 3 deve ser o mais caro e repleto de estrelas da história do basquete.

Paycom Center ou Frost Bank Center (Campeão do Oeste a ser definido): A joia da coroa do Oeste sediará a cerimônia de abertura em 3 de junho. Seja pela acústica ensurdecedora da Loud City de Oklahoma City ou pela fortaleza hostil e veterana de San Antonio, o ambiente será absolutamente eletrizante.

Caminho para as finais: situação atual

Campeão da Conferência Leste

O New York Knicks transformou a pós-temporada em uma verdadeira aula de mestre, em uma sequência de 11 vitórias consecutivas que culminou em uma vitória dominante por 4 a 0 sobre o Cleveland Cavaliers.

Liderado pelo MVP das finais da Conferência Leste, Jalen Brunson, o New York está excepcionalmente bem descansado, totalmente saudável e pronto para desferir seu estilo de basquete físico contra quem quer que seja que venha do Oeste.

Finais da Conferência Oeste (Série empatada em 2 a 2)

Enquanto Nova York descansa, o Oeste continua sendo um verdadeiro campo de batalha.

O Oklahoma City Thunder, cabeça de chave, e oSan Antonio Spurs, segundo colocado, estão empatados na série e se preparam para o decisivo Jogo 5 desta noite em Oklahoma City.

Shai Gilgeous-Alexander e o Thunder lutam para recuperar seu ritmo de transição em casa, enquanto Victor Wembanyama — recém-saído de uma obra-prima defensiva de 33 pontos no Jogo 4 — busca levar o Silver and Black um passo mais perto da fase final.