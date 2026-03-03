O caminho para a Copa do Mundo da FIFA 2026 está bem encaminhado, e a emoção das eliminatórias está conquistando os corações dos fãs de futebol em todo o mundo.

Pela primeira vez, 48 equipes disputarão o prêmio máximo do futebol internacional, tornando o processo de qualificação mais intenso e emocionante do que nunca. Das rivalidades históricas da Europa aos confrontos apaixonantes da América do Sul, cada partida é um passo crucial rumo à glória no torneio organizado pelos Estados Unidos, Canadá e México.

A GOAL traz todas as informações essenciais sobre como comprar ingressos, encontrar os melhores preços e garantir que você não perca nenhum momento da jornada do seu país rumo à qualificação para a Copa do Mundo.

Quando serão as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2025/26?

A campanha de qualificação está se intensificando em todo o mundo, com uma janela internacional crucial marcada para março deste ano.

Equipes de todo o mundo estão em ação, lutando para garantir sua vaga no torneio de 2026.

Data e hora Jogo Local Ingressos 26 de março

, 20:45 CET Itália x Irlanda do Norte Estádio Atleti Azzurri d'Italia, Bergamo Ingressos 26 de março

, 20:45 CET País de Gales x Bósnia e Herzegovina Estádio Cardiff City, Cardiff Ingressos 26 de março

, 20:45 CET Ucrânia x Suécia Estádio Mestalla, Valência (neutro) Ingressos 26 de março

, 20:45 CET Polônia x Albânia PGE Narodowy, Varsóvia Ingressos 26 de março

, 18:00 CET Turquia x Romênia Estádio Olímpico Atatürk, Istambul Ingressos 26 de março

, 20h45 CET Eslováquia x Kosovo Tehelné pole, Bratislava Bilhetes 26 de março

, 20:45 CET Dinamarca x Macedônia do Norte Estádio Parken, Copenhague Ingressos 26 de março

, 20:45 CET República Tcheca x República da Irlanda Eden Arena, Praga Ingressos 26 de março

, 20:00 local Nova Caledônia x Jamaica Estádio Akron, Zapopan, MEX Ingressos 26 de março

, 17h, horário local Bolívia x Suriname Estádio BBVA, Guadalupe, MEX Ingressos 31 de março

A definir Final do Caminho A da UEFA (ITA/NIR x WAL/BIH) A definir (vencedor da semifinal) Ingressos 31 de março

A definir Final do caminho B da UEFA (UKR/SWE x POL/ALB) A definir (vencedor da semifinal) Ingressos 31 de março

A definir Final do Caminho C da UEFA (SVK/KOS x TUR/ROU) A definir (vencedor da semifinal) Ingressos 31 de março

A definir Final do Caminho D da UEFA (CZE/IRL x DEN/MKD) A definir (vencedor da semifinal) Ingressos 31 de março

, 15h, horário local República Democrática do Congo x Vencedor da semifinal do Caminho 1 Estádio Akron, Zapopan, MEX Ingressos 31 de março

, 21h00 local Iraque x Vencedor da semifinal do caminho 2 Estádio BBVA, Guadalupe, MEX Ingressos

Onde comprar ingressos para as eliminatórias da Copa do Mundo?

Os ingressos para as eliminatórias da Copa do Mundo são normalmente disponibilizados em etapas.

A principal fonte de ingressos é a federação oficial de futebol do país anfitrião de cada partida.

Por exemplo, para assistir a um jogo da Inglaterra em Wembley, você deve acessar o site oficial da FA. Esses ingressos geralmente são disponibilizados primeiro para os membros do clube oficial de torcedores antes do período de venda ao público em geral.

No entanto, para partidas de alta demanda, os ingressos podem se esgotar quase instantaneamente. Plataformas secundárias como a StubHub oferecem uma maneira de comprar ingressos de outros torcedores no último minuto.

Quanto custam os ingressos para as eliminatórias da Copa do Mundo?

O preço dos ingressos para as eliminatórias da Copa do Mundo varia muito, dependendo de vários fatores: o jogo, o local, a categoria dos assentos e o ponto de venda.

Os ingressos vendidos oficialmente pelas federações nacionais podem ser bastante acessíveis, às vezes custando a partir de € 20-£ 30 para jogos menos atraentes.

No entanto, para confrontos importantes, como Brasil x Argentina ou Inglaterra x Kosovo, os preços nominais serão significativamente mais altos e os ingressos se esgotarão muito rapidamente.

Em plataformas secundárias, como a StubHub, você pode pagar acima do valor nominal.

Atualmente, é possível encontrar ingressos em sites de revenda para alguns jogos por apenas US$ 12, enquanto assentos premium para partidas importantes podem custar várias centenas de libras. O segredo é comparar preços em diferentes plataformas e ser flexível com suas opções de assentos se você estiver com o orçamento apertado.

Quais países se classificaram para a Copa do Mundo da FIFA 2026?

Com países de todo o mundo levando suas regiões para disputar uma vaga na Copa do Mundo do ano que vem, há 18 vagas que já foram preenchidas para o torneio.

As equipes que se classificaram incluem:

Co-anfitriões : Canadá, México, EUA

: Canadá, México, EUA AFC : Austrália, Irã, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul, Japão

: Austrália, Irã, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul, Japão CAF : Marrocos, Tunísia

: Marrocos, Tunísia CONMEBOL : Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai

: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai OFC: Nova Zelândia

Quais países estão na disputa pela classificação para a Copa do Mundo?

Com os anfitriões Canadá, México e Estados Unidos já classificados, a disputa pelas 45 vagas restantes na Copa do Mundo de 2026 está em pleno andamento. Em outubro de 2025, dezenas de nações em todo o mundo ainda estão na disputa. Aqui está uma análise precisa das equipes que ainda competem em cada confederação continental.

UEFA (Europa)

A fase de grupos das eliminatórias europeias está em pleno andamento. 54 nações estão competindo por 16 vagas, divididas em 12 grupos. As equipes ainda na disputa são:

Albânia, Andorra, Armênia, Áustria, Azerbaijão, Bielorrússia, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Inglaterra, Estônia, Ilhas Faroé, Finlândia, França, Geórgia, Alemanha, Gibraltar, Grécia, Hungria, Islândia, República da Irlanda, Israel, Itália, Cazaquistão, Kosovo, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Moldávia, Montenegro, Países Baixos, Macedônia do Norte, Irlanda do Norte, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Escócia, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Ucrânia, País de Gales

CONMEBOL (América do Sul)

A famosa e competitiva qualificação sul-americana reúne todas as 10 nações em um único grupo para disputar até sete vagas. Os países participantes são:

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela.

AFC (Ásia)

As eliminatórias asiáticas chegaram à crucial terceira fase, onde 18 equipes disputam até nove vagas potenciais. Os países restantes são:

Austrália, Bahrein, China, Indonésia, Irã, Iraque, Japão, Jordânia, Quirguistão, Coreia do Norte, Omã, Palestina, Catar, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Uzbequistão.

CAF (África)

A fase de grupos africana conta com 53 nações competindo por até 10 vagas. As nações que ainda estão competindo são:

Argélia, Angola, Benim, Botsuana, Burquina Faso, Burundi, Camarões, Cabo Verde, República Centro-Africana, Chade, Comores, Congo, República Democrática do Congo, Djibuti, Egito, Guiné Equatorial, Essuatíni, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Quênia, Lesoto, Libéria, Líbia, Madagáscar, Maláui, Mali, Mauritânia, Maurício, Marrocos, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Seychelles, Serra Leoa, Somália, África do Sul, Sudão do Sul, Sudão, Tanzânia, Togo, Tunísia, Uganda, Zâmbia, Zimbábue.

CONCACAF (América do Norte, América Central e Caribe)

Com os anfitriões já classificados, os restantes países estão na terceira e última fase de qualificação. As 12 equipas que disputam até cinco vagas são:

Costa Rica, Cuba, Curaçao, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Panamá, Suriname, Trinidad e Tobago.

OFC (Oceania)

Pela primeira vez, a Oceania tem uma vaga garantida, com uma segunda nação podendo se classificar por meio de uma repescagem. A terceira fase das eliminatórias conta com estas 8 equipes: