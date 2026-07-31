Jimmy Carr está vivendo, sem dúvida, o maior ano de turnê de sua carreira. Seu show Laughs Funny se expandiu para uma verdadeira turnê mundial, passando por Nova Zelândia, Austrália, Europa, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e Oriente Médio ao longo de 2026, com bem mais de 100 datas confirmadas e outras ainda sendo adicionadas. Esta é sua maior série global até hoje, na sequência da turnê Terribly Funny, que vendeu mais de 1,2 milhão de ingressos em todo o mundo.

GOAL reuniu tudo o que foi confirmado até agora em cada região, para que, esteja você onde estiver no mundo, possa encontrar a data mais próxima e garantir um lugar antes que os ingressos se esgotem.

Quando Jimmy Carr entra em turnê?

Data e hora Local Casa de shows Ingressos sáb., 29 de agosto de 2026, 18h30 Dubai, Emirados Árabes Unidos Dubai Opera (restam apenas 3% dos ingressos) Ingressos sáb., 29 de agosto de 2026, 21h30 Dubai, Emirados Árabes Unidos Dubai Opera (restam apenas 2% dos ingressos) Ingressos qui., 3 de setembro de 2026, 19h00 Carlisle, Reino Unido Sands Centre Ingressos qui., 3 de setembro de 2026, 21h30 Carlisle, Reino Unido Sands Centre Ingressos sex., 4 de setembro de 2026, 18h00 Derby, Reino Unido Vaillant Live Ingressos sex., 4 de setembro de 2026, 21h00 Derby, Reino Unido Vaillant Live Ingressos sáb., 5 de setembro de 2026 (2 shows) Bradford, Reino Unido Bradford Live Ingressos ter., 8 de setembro de 2026 (2 shows) Guildford, Reino Unido G Live Ingressos qua., 9 de setembro de 2026 (2 shows) Southend-on-Sea, Reino Unido Cliffs Pavilion Ingressos qui., 10 de setembro de 2026 (2 shows) St. Albans, Reino Unido The Alban Arena Ingressos sáb., 12 de setembro de 2026 (2 shows) Londres, Reino Unido London Palladium Ingressos dom., 13 de setembro de 2026 (2 shows) Londres, Reino Unido London Palladium Ingressos sáb., 21 de setembro de 2026 Prince George, Canadá CN Centre Ingressos dom., 27 de setembro de 2026 Calgary, Canadá Scotiabank Saddledome Ingressos qua., 4 de novembro de 2026, 21h15 Padua, Itália Gran Teatro Geox Ingressos sáb., 7 de novembro de 2026 Paris, França Salle Pleyel Ingressos qui., 10 de dezembro de 2026 Utrecht, Países Baixos TivoliVredenburg Ingressos

Onde comprar ingressos para Jimmy Carr?

Os ingressos são vendidos por uma combinação de bilheterias oficiais das casas de shows, Ticketmaster, Live Nation e StubHub, dependendo da região. O StubHub é especialmente útil para uma turnê global como esta, já que lista ingressos de revenda verificados em dezenas de cidades em um só lugar, o que é particularmente prático quando as cotas oficiais para as paradas mais disputadas se esgotam.

Para a data de Dubai especificamente, os ingressos são vendidos pelo site oficial da Dubai Opera e pela Platinumlist, a parceira local autorizada. Na América do Norte, Ticketmaster e Live Nation cuidam da maior parte das vendas oficiais, enquanto o StubHub é a melhor opção para revenda depois que os ingressos de uma cidade se esgotam ou para fãs que querem comparar vista dos assentos e preços lado a lado.

Quanto custam os ingressos para Jimmy Carr?

Os preços variam significativamente de acordo com a região, o tamanho da casa de shows e a cidade, mas aqui está um guia geral com base nos mercados confirmados:

Shows em teatros (Reino Unido, Europa, casas menores): Normalmente o ambiente mais intimista, com cerca de 90 minutos de stand-up, com os ingressos de entrada geralmente sendo a faixa mais acessível.

América do Norte: Os ingressos geralmente variam de cerca de US$ 40 a US$ 301 dependendo da cidade, do tamanho da casa e do setor do assento, com os setores superiores e a entrada geral oferecendo o melhor custo-benefício, e piso, VIP e pacotes de meet-and-greet no topo da faixa.

Dubai Opera: Os ingressos de entrada partem de AED 250 , subindo para categorias intermediárias e premium com as melhores linhas de visão da casa.

Shows em arena: Quando Carr se apresenta em locais maiores, espere mais de duas horas de material e uma faixa de preços mais ampla do que nas datas em teatros.

Como acontece na maioria das turnês de stand-up com alta procura, os ingressos mais baratos em qualquer cidade costumam desaparecer primeiro, então reservar com antecedência dá a você a melhor chance de conseguir o assento disponível mais barato.

Tudo o que você precisa saber sobre a Laughs Funny World Tour

Jimmy Carr nasceu em Isleworth, Londres, em 1972, e começou sua carreira no stand-up em 1997. Ao longo de mais de 25 anos, ele se apresentou para mais de 3 milhões de fãs em todo o mundo e construiu uma reputação como um dos comediantes mais assistidos por streaming da última década.

A turnê Laughs Funny começou como uma série de shows no Reino Unido e na Irlanda antes de se expandir para o calendário genuinamente global que é hoje, acrescentando etapas inteiras no Hemisfério Sul, na Europa continental, na América do Norte e no Oriente Médio dentro de um único ano-calendário. Os assentos da primeira fila vêm com um aviso: a interação de Carr com a plateia é lendária, então espere participação do público se você se sentar perto do palco.

Com datas confirmadas em seis continentes e outras ainda sendo adicionadas, a turnê Laughs Funny está se desenhando como uma das maiores séries globais de comédia de 2026. Garanta seu lugar pelos canais oficiais ou pelo StubHub antes que os ingressos com os melhores preços na sua cidade acabem.