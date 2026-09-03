Se você está procurando comprar ingressos da Serie A para a temporada 2026/27, pode usar os links abaixo para garantir ingressos e pacotes.
- Ingressos da Serie A: RESERVE INGRESSOS
- Ingressos da Juventus: RESERVE INGRESSOS
- Ingressos da Inter de Milão: RESERVE INGRESSOS
- Ingressos do Milan: RESERVE INGRESSOS
- Ingressos abaixo de €100: RESERVE INGRESSOS
- Pacotes de hospitalidade e ingressos: RESERVE INGRESSOS
- Áreas para famílias e ingressos: RESERVE INGRESSOS
- Ingressos para o San Siro: RESERVE INGRESSOS
- Ingressos para o Stadio Olimpico: RESERVE INGRESSOS
Como comprar ingressos da Serie A?
Há várias opções de venda de ingressos para jogos da Serie A, de entradas avulsas para partidas a carnês de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade.
Para comprar ingressos da Serie A, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes, onde você precisará ir até a seção "Ingressos".
Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, se você quiser garantir lugares antes da liberação oficial ou talvez esteja procurando ingressos de última hora, pode considerar revendedores secundários, como a StubHub.
Quanto custam os ingressos da Serie A?
O custo dos ingressos da Serie A varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços escalonados por faixa etária, incluindo categorias de adulto, júnior e sênior, mas essas faixas diferem de clube para clube, com os ingressos mais baratos começando em cerca de €40 em sites de revenda.
Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com as vistas premium tendo o custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, com confrontos de destaque contra adversários de peso, como o clássico de Milão (Milan x Inter de Milão) e o Derby de Roma (Roma x Lazio), ficando na faixa mais alta, com os preços subindo de acordo.
Abaixo, a GOAL mostra os clubes da Serie A de 2026-2027, seus estádios, as faixas esperadas de preço dos ingressos para dias de jogo, bem como os preços iniciais dos carnês de temporada.
Clubes da Serie A 2026/27 por preço de ingresso
|Clube
|Estádio
|Faixa de preço dos ingressos (adulto)
|Carnê de temporada (adulto)
|Milan
|Estádio San Siro
|€30 - €220
|A partir de €430
|Atalanta
|Gewiss Stadium (New Balance Arena)
|€35 - €160
|A partir de €340
|Bologna
|Stadio Renato Dall'Ara
|€25 - €130
|A partir de €240
|Cagliari
|Unipol Domus
|€25 - €120
|A partir de €300
|Como
|Stadio Giuseppe Sinigaglia
|€30 - €140
|A partir de €390
|Fiorentina
|Stadio Artemio Franchi
|€25 - €130
|A partir de €350
|Frosinone
|Stadio Benito Stirpe
|€20 - €100
|A partir de €160
|Genoa
|Stadio Luigi Ferraris
|€25 - €120
|A partir de €200
|Inter de Milão
|Estádio San Siro
|€30 - €240
|A partir de €399
|Juventus
|Allianz Stadium
|€35 - €250
|A partir de €430
|Lazio
|Stadio Olimpico
|€25 - €140
|A partir de €280
|Lecce
|Stadio Via del Mare
|€20 - €110
|A partir de €170
|Monza
|Stadio Brianteo (U-Power Stadium)
|€25 - €120
|A partir de €230
|Napoli
|Stadio Diego Armando Maradona
|€30 - €180
|A partir de €250
|Parma
|Stadio Ennio Tardini
|€25 - €120
|A partir de €190
|Roma
|Stadio Olimpico
|€30 - €160
|A partir de €277
|Sassuolo
|Mapei Stadium - Città del Tricolore
|€20 - €110
|A partir de €150
|Torino
|Stadio Olimpico Grande Torino
|€20 - €120
|A partir de €220
|Udinese
|Bluenergy Stadium (Stadio Friuli)
|€25 - €115
|A partir de €180
|Venezia
|Stadio Pier Luigi Penzo
|€30 - €130
|A partir de €250
Tudo o que você precisa saber sobre a Serie A
A Serie A é reconhecida como uma das ligas de futebol mais prestigiadas do planeta, com alguns dos maiores e mais apoiados clubes do mundo, como Juventus, Milan e Inter de Milão, todos com histórias longas e ilustres.
A Serie A também atrai uma enorme quantidade de jogadores talentosos, então não é surpresa que fãs de futebol dos quatro cantos do mundo queiram ir à Itália para ver de perto a ação empolgante. Além de serem atraídas pelo futebol de altíssimo nível, as pessoas também viajam em massa para vivenciar tudo o que o país tem a oferecer.
Antes do início da temporada de futebol de 1929/30 na Itália, aconteceu uma reestruturação do já existente Campeonato Italiano de Futebol, disputado desde 1898, para um formato nacional de pontos corridos, o que estabeleceu o formato da Serie A como a conhecemos e amamos hoje.
Conhecida por sua rica história, estilo de jogo técnico, rigor defensivo e torcida apaixonada, a Serie A tem sido consistentemente classificada entre as ligas mais fortes do futebol mundial. Na campanha de 2025/26, a Serie A ocupava o segundo lugar no ranking de coeficientes da Uefa com base nas atuações em competições europeias nas últimas cinco temporadas, atrás da Premier League, da Inglaterra, e à frente de La Liga, da Espanha.
A Inter de Milão é a atual campeã, tendo conquistado seu segundo título da Serie A no espaço de três temporadas e o 21º no total, durante a última campanha. A equipe nerazzurri também conquistou a Coppa Italia, garantindo múltiplos troféus em uma temporada pela primeira vez desde sua famosa campanha da tríplice coroa em 2009/2010.
No entanto, é a Juventus que se destaca muito acima das demais em termos de títulos da liga conquistados. A Velha Senhora soma um total de 36 títulos italianos, incluindo uma sequência de nove anos seguidos entre 2011 e 2020.