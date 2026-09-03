Se você está procurando comprar ingressos da Serie A para a temporada 2026/27, pode usar os links abaixo para garantir ingressos e pacotes.

Como comprar ingressos da Serie A?

Há várias opções de venda de ingressos para jogos da Serie A, de entradas avulsas para partidas a carnês de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade.

Para comprar ingressos da Serie A, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes, onde você precisará ir até a seção "Ingressos".

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, se você quiser garantir lugares antes da liberação oficial ou talvez esteja procurando ingressos de última hora, pode considerar revendedores secundários, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos da Serie A?

O custo dos ingressos da Serie A varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços escalonados por faixa etária, incluindo categorias de adulto, júnior e sênior, mas essas faixas diferem de clube para clube, com os ingressos mais baratos começando em cerca de €40 em sites de revenda.

Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com as vistas premium tendo o custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, com confrontos de destaque contra adversários de peso, como o clássico de Milão (Milan x Inter de Milão) e o Derby de Roma (Roma x Lazio), ficando na faixa mais alta, com os preços subindo de acordo.

Abaixo, a GOAL mostra os clubes da Serie A de 2026-2027, seus estádios, as faixas esperadas de preço dos ingressos para dias de jogo, bem como os preços iniciais dos carnês de temporada.

Clubes da Serie A 2026/27 por preço de ingresso

Clube Estádio Faixa de preço dos ingressos (adulto) Carnê de temporada (adulto) Milan Estádio San Siro €30 - €220 A partir de €430 Atalanta Gewiss Stadium (New Balance Arena) €35 - €160 A partir de €340 Bologna Stadio Renato Dall'Ara €25 - €130 A partir de €240 Cagliari Unipol Domus €25 - €120 A partir de €300 Como Stadio Giuseppe Sinigaglia €30 - €140 A partir de €390 Fiorentina Stadio Artemio Franchi €25 - €130 A partir de €350 Frosinone Stadio Benito Stirpe €20 - €100 A partir de €160 Genoa Stadio Luigi Ferraris €25 - €120 A partir de €200 Inter de Milão Estádio San Siro €30 - €240 A partir de €399 Juventus Allianz Stadium €35 - €250 A partir de €430 Lazio Stadio Olimpico €25 - €140 A partir de €280 Lecce Stadio Via del Mare €20 - €110 A partir de €170 Monza Stadio Brianteo (U-Power Stadium) €25 - €120 A partir de €230 Napoli Stadio Diego Armando Maradona €30 - €180 A partir de €250 Parma Stadio Ennio Tardini €25 - €120 A partir de €190 Roma Stadio Olimpico €30 - €160 A partir de €277 Sassuolo Mapei Stadium - Città del Tricolore €20 - €110 A partir de €150 Torino Stadio Olimpico Grande Torino €20 - €120 A partir de €220 Udinese Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) €25 - €115 A partir de €180 Venezia Stadio Pier Luigi Penzo €30 - €130 A partir de €250

Tudo o que você precisa saber sobre a Serie A

A Serie A é reconhecida como uma das ligas de futebol mais prestigiadas do planeta, com alguns dos maiores e mais apoiados clubes do mundo, como Juventus, Milan e Inter de Milão, todos com histórias longas e ilustres.

A Serie A também atrai uma enorme quantidade de jogadores talentosos, então não é surpresa que fãs de futebol dos quatro cantos do mundo queiram ir à Itália para ver de perto a ação empolgante. Além de serem atraídas pelo futebol de altíssimo nível, as pessoas também viajam em massa para vivenciar tudo o que o país tem a oferecer.

Antes do início da temporada de futebol de 1929/30 na Itália, aconteceu uma reestruturação do já existente Campeonato Italiano de Futebol, disputado desde 1898, para um formato nacional de pontos corridos, o que estabeleceu o formato da Serie A como a conhecemos e amamos hoje.

Conhecida por sua rica história, estilo de jogo técnico, rigor defensivo e torcida apaixonada, a Serie A tem sido consistentemente classificada entre as ligas mais fortes do futebol mundial. Na campanha de 2025/26, a Serie A ocupava o segundo lugar no ranking de coeficientes da Uefa com base nas atuações em competições europeias nas últimas cinco temporadas, atrás da Premier League, da Inglaterra, e à frente de La Liga, da Espanha.

A Inter de Milão é a atual campeã, tendo conquistado seu segundo título da Serie A no espaço de três temporadas e o 21º no total, durante a última campanha. A equipe nerazzurri também conquistou a Coppa Italia, garantindo múltiplos troféus em uma temporada pela primeira vez desde sua famosa campanha da tríplice coroa em 2009/2010.

No entanto, é a Juventus que se destaca muito acima das demais em termos de títulos da liga conquistados. A Velha Senhora soma um total de 36 títulos italianos, incluindo uma sequência de nove anos seguidos entre 2011 e 2020.