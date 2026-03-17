Como comprar ingressos para a Seleção de Futebol da Argélia: jogos de 2026, próximas datas, preços e muito mais

As Raposas do Deserto estão de volta ao continente europeu neste mês de março, intensificando os preparativos para uma campanha histórica na Copa do Mundo da FIFA de 2026.

Após uma excelente atuação na Copa Africana das Nações de 2025, os jogadores de Vladimir Petkovic levam seu estilo de jogo de alto ritmo à Itália para enfrentar diversos adversários internacionais. Com a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México se aproximando, cada minuto em campo é uma chance para os Fennecs provarem que pertencem à elite mundial.

Se você deseja testemunhar em primeira mão a magia de Riyad Mahrez e das estrelas em ascensão do futebol argelino, deixe que o GOAL lhe forneça os detalhes mais recentes dos jogos, informações sobre os locais e as formas mais confiáveis de garantir seu lugar.

Quando serão os próximos jogos de futebol da Argélia?

A Argélia disputará dois amistosos de grande destaque na Itália durante a janela internacional da FIFA em março, seguidos pelos tão esperados jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 na América do Norte.

Data e hora Calendário Local Ingressos 27 de março de 2026, 20h30 Argélia x Guatemala Estádio Luigi Ferraris, Gênova, Itália Ingressos 31 de março de 2026, 20h30 Argélia x Uruguai Allianz Stadium, Turim, Itália Ingressos 16 de junho de 2026, 21h00 (horário da costa leste) Argentina x Argélia Arrowhead Stadium, Kansas City, EUA Ingressos 22 de junho de 2026, 23h (horário da costa leste) Jordânia x Argélia Levi's Stadium, Santa Clara, EUA Ingressos 27 de junho de 2026, 22h (horário da costa leste) Argélia x Áustria Arrowhead Stadium, Kansas City, EUA Ingressos

A Argélia é, há muito tempo, uma das seleções mais técnicas e apaixonadas da África, e sua enorme diáspora pela Europa faz com que cada partida disputada no continente pareça um jogo em casa, em Argel.

Em março, a seleção viaja para a Itália para enfrentar a Guatemala e disputar um confronto de pesos pesados contra o Uruguai, gigante sul-americano. Essas partidas servem como o teste decisivo antes de a equipe cruzar o Atlântico para a competição de verão.

Onde comprar ingressos para os jogos da Argélia?

A melhor maneira de comprar ingressos para a Argélia em sua turnê pela Itália e para a Copa do Mundo é através dos portais oficiais da federação ou de revendedores confiáveis.

Para os amistosos em Gênova e Turim, a Federação Argelina de Futebol (FAF) costuma fazer parcerias com organizadores italianos locais para disponibilizar ingressos em sites como o TicketOne ou nas plataformas oficiais dos estádios anfitriões.

No entanto, devido à imensa popularidade dos Fennecs, especialmente para um confronto de alto nível como o contra o Uruguai, os ingressos nos sites oficiais podem esgotar em um piscar de olhos.

Para os torcedores que perderam a venda inicial ou aqueles que buscam os melhores lugares específicos, também é possível comprar ingressos em sites de revenda, como o SeatPick. Eles reúnem opções de vários vendedores verificados, garantindo que você não perca a ação.

Quanto custam os ingressos para os jogos da Argélia?

Os ingressos para os jogos da Argélia na Itália têm preços acessíveis para a torcida que viaja, embora os jogos da Copa do Mundo em junho naturalmente tenham um preço mais alto devido à magnitude do evento.

Ingressos mais baratos: Para o amistoso contra a Guatemala em Gênova, os ingressos custam a partir de aproximadamente € 81 . Para a fase de grupos da Copa do Mundo, estima-se que os ingressos mais acessíveis da Categoria 4 custem a partir de cerca de US$ 60 (€ 55) , embora os preços de revenda para o confronto contra a Argentina estejam atualmente bem mais altos.

Para o amistoso contra a Guatemala em Gênova, os ingressos custam a partir de aproximadamente . Para a fase de grupos da Copa do Mundo, estima-se que os ingressos mais acessíveis da Categoria 4 custem a partir de cerca de , embora os preços de revenda para o confronto contra a Argentina estejam atualmente bem mais altos. Faixa intermediária: Os ingressos centrais nas arquibancadas inferiores ou intermediárias para os amistosos da Itália variam normalmente entre € 120 e € 180 .

Os ingressos centrais nas arquibancadas inferiores ou intermediárias para os amistosos da Itália variam normalmente entre . Premium/Hospitalidade: Para a experiência definitiva no Allianz Stadium, em Turim, ou nos modernos estádios nos EUA, os pacotes VIP com serviço de catering incluído e vistas privilegiadas podem variar de € 400 a mais de € 1.500.

Quando os ingressos para os jogos da Argélia são colocados à venda?

Os ingressos para venda ao público para os amistosos de março na Itália geralmente são colocados à venda de quatro a seis semanas antes da partida.

Para a janela de março de 2026, as vendas começaram em meados de fevereiro. Ao contrário de alguns clubes europeus, raramente há um período de prioridade exclusivo para membros; esses ingressos geralmente são disponibilizados ao público em geral simultaneamente.

Para os jogos da Copa do Mundo da FIFA em junho, os ingressos são colocados à venda em fases pelo portal oficial da FIFA. Se você perdeu os sorteios de seleção aleatória antecipados, a Fase de Vendas de Última Hora e mercados secundários como o SeatPick são sua melhor aposta para garantir uma entrada de última hora nos estádios de Kansas City e Santa Clara.

Tudo o que você precisa saber sobre os locais

Estádio Luigi Ferraris (Gênova, Itália)

Conhecido popularmente como Marassi, este é um dos estádios mais históricos e cheios de atmosfera da Itália. É a casa tanto do Genoa quanto da Sampdoria. Seu traçado retangular, ao estilo inglês, aproxima os torcedores incrivelmente do campo, o que cria um ambiente eletrizante quando a torcida argelina começa seus cânticos. Está localizado no bairro de Marassi, de fácil acesso pela estação ferroviária Genova Brignole.

Allianz Stadium (Turim, Itália)

A sede de última geração da Juventus sediará o jogo de grande destaque contra o Uruguai. Trata-se de uma instalação de classe mundial com 41.507 lugares, todos oferecendo excelente visibilidade. É um estádio ecológico, facilmente acessível por ônibus a partir da estação de metrô Bernini ou de carro pela Tangenziale. Espere uma atmosfera de grande jogo aqui, quando a Argélia enfrentar os bicampeões mundiais.

Arrowhead Stadium (Kansas City, EUA)

A Argélia disputará duas de suas três partidas da fase de grupos da Copa do Mundo neste local icônico. Conhecido principalmente como a casa do time da NFL Kansas City Chiefs, ele detém o Recorde Mundial do Guinness pelo barulho da torcida. Com capacidade para mais de 76.000 pessoas, será um palco grandioso para os Fennecs enfrentarem a Argentina e a Áustria. Faz parte do Truman Sports Complex e o melhor acesso é de carro ou pelos ônibus exclusivos do torneio.