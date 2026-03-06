Goal.com
Al Ittihad v Damac FC - Saudi Pro League
Como comprar ingressos para a Saudi Pro League 2025/26: preços, jogos, times e muito mais

Veja como você pode reservar ingressos para ver jogadores como Cristiano Ronaldo e Karim Benzema em ação.

A Liga Profissional Saudita ganhou bastante destaque nas últimas temporadas, depois de grandes investimentos dos clubes e da chegada de várias estrelas do futebol mundial. Agora, ela é a liga mais bem classificada da Ásia. 

Não é de surpreender que, como resultado, o número de espectadores tenha aumentado. Mais de 2,5 milhões de torcedores assistiram aos jogos da SPL na última temporada, o que representa um aumento de 1,3 milhão em relação a uma década atrás. 

Gostaria de assistir a um dos clássicos imperdíveis do reino, como o Sea Derby (Al-Ittihad x Al-Ahli), o Capital Derby (Al-Hilal x Al-Nassr) ou o Eastern Derby (Al-Ettifaq x Al-Qadsiah)? 

Deixe a GOAL ajudá-lo com todas as informações essenciais sobre como garantir ingressos para os jogos da Saudi Pro League, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Tudo o que você precisa saber sobre a Saudi Pro League 2025/26

Data28 de agosto de 2025 – maio de 2026
Equipes18
FormatoCada equipe joga 34 partidas
LocalArábia Saudita
RebaixamentoAs 3 equipes com pior desempenho caem para a FD League
Liga Profissional Saudita Próximos jogos 

Data e hora (local)JogoIngressos
6 de março de 2026 - 22:00Al Ahli x Al IttihadIngressos
6 de março de 2026 - 22:00Al Hilal x Al NajmahIngressos
6 de março de 2026 - 22:00Al Khaleej x Al HazemIngressos
7 de março de 2026 - 22:00Al Nassr x NEOM SCIngressos
13 de março de 2026 - 23:00Al Qadsiah x Al AhliIngressos
14 de março de 2026 - 23:00Al Fateh x Al HilalIngressos
3 de abril de 2026 - 21:15Al Ettifaq x Al Qadsiah (Derby do Leste)Ingressos
7 de maio de 2026 - 22:00Al Nassr x Al Hilal (Derby de Riade)Ingressos
21 de maio de 2026 - 22:00Al Ittihad x Al Qadsiah (Rodada final)

Como comprar ingressos para a Liga Profissional Saudita

Para comprar ingressos para jogos da Liga Profissional Saudita, o método mais confiável é acessar o site oficial da liga, onde você pode navegar até a seção “Fixture/Tickets” (Jogos/Ingressos) na guia “Matches” (Jogos). 

As rodadas geralmente acontecem ao longo de três dias, a maioria delas de quinta a sábado, para coincidir com o fim de semana saudita (sexta e sábado), e os ingressos geralmente são disponibilizados algumas semanas antes de cada partida.

Além disso, se você deseja garantir seus lugares antes do lançamento oficial ou espera conseguir ingressos de última hora, pode considerar revendedores secundários, como StubHub ou Ticombo, com ingressos a partir de SAR 17.

Quanto custam os ingressos para a Saudi Pro League?

Normalmente, você pode comprar um ingresso básico para uma partida da Saudi Pro League por SAR 50-100, tornando a experiência acessível para viajantes individuais, grupos de torcedores ou famílias apaixonadas por futebol.

 Eventos importantes, especialmente com times de futebol renomados como Al Hilal FC ou Al Nassr FC, custam mais, especialmente nas áreas com melhor visibilidade.

Existem também opções secundárias para comprar ingressos para a Saudi Pro League, como StubHub ou Ticombo. Os preços podem variar, tanto acima quanto abaixo do preço de tabela de um ingresso, dependendo do jogo e da proximidade da data, com ingressos a partir de SAR 17.

Como assistir ou transmitir jogos da Saudi Pro League

Os jogos da Saudi Pro League podem ser assistidos e transmitidos ao vivo no Reino Unido pela DAZN. Você pode baixar o aplicativo DAZN para PC, Apple, Android, Fire TV, Roku, sua Smart TV e muitos outros. Você pode assinar o DAZN no Reino Unido por £ 14,99 por mês em um contrato de 12 meses ou assinar o passe flexível, no valor de £ 19,99 por mês, que pode ser cancelado a qualquer momento. Um pacote anual (pagamento antecipado) também está disponível por £ 129,99, que oferece o melhor custo-benefício.

Nos Estados Unidos, a Saudi Pro League é transmitida ao vivo pela FOX Soccer Plus. O Fubo é um serviço de streaming que dá aos espectadores acesso à FOX Soccer Plus. O Fubo oferece vários planos de assinatura, incluindo o novo “Fubo Sports”, que custa US$ 45,99 no primeiro mês e US$ 55,99 nos meses seguintes. É simplificado e focado em esportes, com mais de 28 canais, incluindo ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel e redes locais como ABC, CBS e Fox. Outros planos do Fubo incluem o pacote básico “Pro” (cerca de US$ 85/mês), o pacote superior “Elite” (cerca de US$ 95/mês) e também há um pacote “Latino”, que oferece canais de esportes e entretenimento em espanhol. O Fubo oferece um teste gratuito de 7 dias para novos assinantes em todos os seus planos.

Liga Profissional Saudita 2025/26 – Equipes e locais

Clube Estádio (localização) Capacidade
Clube Al-IttihadKing Abdullah Sports City (Jeddah) 62.345
Al-Ahli SFCCidade Esportiva Rei Abdullah (Jeddah) 62.345
Al-Khaleej FCEstádio Príncipe Mohamed bin Fahd (Dammam) 35.000
Al-Hilal SFCKingdom Arena (Riade) 30.000
Al-Nassr FCAl-Awwal Park (Riade) 25.000
Al-Ettifaq FCEstádio Al-Ettifaq Club (Dammam) 15.000
Al-Shabab FCSHG Arena (Riade)15.000
Al-Riyadh SCEstádio Príncipe Turki bin Abdul Aziz (Riade) 15.000
Clube Al-OkhdoodEstádio Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City (Najran) 12.000
NEOM SCEstádio King Khalid Sport City (Tabuk) 12.000
Al-Qadsiah FCEstádio Príncipe Saud bin Jalawi (Khobar) 11.800
Al-Fateh SCEstádio Al-Fateh Club (Al-Mubarraz) 11.000
Al-Najma SCEstádio King Abdullah Sports City Buraidah (Unaizah) 10.000
Al-Hazem SCEstádio Al-Hazem Club (Ar Rass) 8.000
Clube Al-KholoodEstádio Al-Hazem Club (Ar Rass) 8.000
Al-Fayha FC Al-Majma'ah Sports City 7.000

O que saber sobre a Liga Profissional Saudita 2025/26?

A Liga Profissional Saudita pode ter sido criada em 2007, mas suas raízes remontam à década de 1950 e à competição da Liga de Sua Majestade. Nove clubes diferentes reinaram como campeões sauditas desde os primórdios. No entanto, desde que a divisão principal passou a se chamar Liga Profissional Saudita, três times têm dominado. Quatorze dos 17 títulos desde 2007 foram para o Al-Hilal (8), Al-Nassr (3) e Al-Ittihad (3), e já se passaram 9 anos desde que um desses times não conquistou o título saudita.

O sucesso inevitavelmente leva à popularidade e, portanto, não é surpresa que esses três clubes, Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Nassr (junto com o Al-Ahli), tenham os maiores índices de público da liga. Na verdade, eles são responsáveis por mais de 60% do público total anual da Saudi Pro League. Esses clubes também tendem a atrair a maioria dos astros estrangeiros que atuam no Oriente Médio.

A contratação de Cristiano Ronaldo em 2022 é a mais notável de todos os tempos da SPL. O Al-Nassr estava em êxtase, especialmente porque CR7 havia recusado anteriormente uma transferência para o vizinho e arquirrival Al Hilal. A chegada de Ronaldo revolucionou o futebol saudita como um todo e preparou o terreno para que vários jogadores de alto nível das ligas europeias se juntassem à Saudi Pro League.

Com quatro das atuais equipes da Saudi Pro League sediadas em Riade (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab e Al-Riyadh), uma viagem de um amante do esporte à capital saudita geralmente significa assistir a uma partida da Pro League durante as férias. Com jogadores como Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran e Darwin Nunez tendo jogado (ou ainda jogando) pelo Al-Hilal e Al-Nassr, não é surpresa que a demanda por ingressos seja alta sempre que esses clubes entram em campo.

Os clubes de Riade podem ter dominado o futebol saudita no passado, mas o Al Ittihad, da cidade costeira de Jeddah, no Mar Vermelho, manteve-se firme ao longo dos anos e é um dos maiores clubes de futebol do país e de toda a Ásia. Inúmeros fãs de futebol adorariam ver os atuais campeões sauditas em ação ao vivo, especialmente quando eles têm uma escalação brilhante que inclui Karim Benzema, Steven Bergwijn, Moussa Diaby e Fabinho.

