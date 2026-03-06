A Liga Profissional Saudita ganhou bastante destaque nas últimas temporadas, depois de grandes investimentos dos clubes e da chegada de várias estrelas do futebol mundial. Agora, ela é a liga mais bem classificada da Ásia.

Não é de surpreender que, como resultado, o número de espectadores tenha aumentado. Mais de 2,5 milhões de torcedores assistiram aos jogos da SPL na última temporada, o que representa um aumento de 1,3 milhão em relação a uma década atrás.

Gostaria de assistir a um dos clássicos imperdíveis do reino, como o Sea Derby (Al-Ittihad x Al-Ahli), o Capital Derby (Al-Hilal x Al-Nassr) ou o Eastern Derby (Al-Ettifaq x Al-Qadsiah)?

Deixe a GOAL ajudá-lo com todas as informações essenciais sobre como garantir ingressos para os jogos da Saudi Pro League, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Tudo o que você precisa saber sobre a Saudi Pro League 2025/26

Data 28 de agosto de 2025 – maio de 2026 Equipes 18 Formato Cada equipe joga 34 partidas Local Arábia Saudita Rebaixamento As 3 equipes com pior desempenho caem para a FD League Ingressos Ingressos

Liga Profissional Saudita Próximos jogos

Data e hora (local) Jogo Ingressos 6 de março de 2026 - 22:00 Al Ahli x Al Ittihad Ingressos 6 de março de 2026 - 22:00 Al Hilal x Al Najmah Ingressos 6 de março de 2026 - 22:00 Al Khaleej x Al Hazem Ingressos 7 de março de 2026 - 22:00 Al Nassr x NEOM SC Ingressos 13 de março de 2026 - 23:00 Al Qadsiah x Al Ahli Ingressos 14 de março de 2026 - 23:00 Al Fateh x Al Hilal Ingressos 3 de abril de 2026 - 21:15 Al Ettifaq x Al Qadsiah (Derby do Leste) Ingressos 7 de maio de 2026 - 22:00 Al Nassr x Al Hilal (Derby de Riade) Ingressos 21 de maio de 2026 - 22:00 Al Ittihad x Al Qadsiah (Rodada final) Ingressos

Como comprar ingressos para a Liga Profissional Saudita

Para comprar ingressos para jogos da Liga Profissional Saudita, o método mais confiável é acessar o site oficial da liga, onde você pode navegar até a seção “Fixture/Tickets” (Jogos/Ingressos) na guia “Matches” (Jogos).

As rodadas geralmente acontecem ao longo de três dias, a maioria delas de quinta a sábado, para coincidir com o fim de semana saudita (sexta e sábado), e os ingressos geralmente são disponibilizados algumas semanas antes de cada partida.

Além disso, se você deseja garantir seus lugares antes do lançamento oficial ou espera conseguir ingressos de última hora, pode considerar revendedores secundários, como StubHub ou Ticombo, com ingressos a partir de SAR 17.

Quanto custam os ingressos para a Saudi Pro League?

Normalmente, você pode comprar um ingresso básico para uma partida da Saudi Pro League por SAR 50-100, tornando a experiência acessível para viajantes individuais, grupos de torcedores ou famílias apaixonadas por futebol.

Eventos importantes, especialmente com times de futebol renomados como Al Hilal FC ou Al Nassr FC, custam mais, especialmente nas áreas com melhor visibilidade.

Existem também opções secundárias para comprar ingressos para a Saudi Pro League, como StubHub ou Ticombo. Os preços podem variar, tanto acima quanto abaixo do preço de tabela de um ingresso, dependendo do jogo e da proximidade da data, com ingressos a partir de SAR 17.

Como assistir ou transmitir jogos da Saudi Pro League

Os jogos da Saudi Pro League podem ser assistidos e transmitidos ao vivo no Reino Unido pela DAZN. Você pode baixar o aplicativo DAZN para PC, Apple, Android, Fire TV, Roku, sua Smart TV e muitos outros. Você pode assinar o DAZN no Reino Unido por £ 14,99 por mês em um contrato de 12 meses ou assinar o passe flexível, no valor de £ 19,99 por mês, que pode ser cancelado a qualquer momento. Um pacote anual (pagamento antecipado) também está disponível por £ 129,99, que oferece o melhor custo-benefício.

Nos Estados Unidos, a Saudi Pro League é transmitida ao vivo pela FOX Soccer Plus. O Fubo é um serviço de streaming que dá aos espectadores acesso à FOX Soccer Plus. O Fubo oferece vários planos de assinatura, incluindo o novo “Fubo Sports”, que custa US$ 45,99 no primeiro mês e US$ 55,99 nos meses seguintes. É simplificado e focado em esportes, com mais de 28 canais, incluindo ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel e redes locais como ABC, CBS e Fox. Outros planos do Fubo incluem o pacote básico “Pro” (cerca de US$ 85/mês), o pacote superior “Elite” (cerca de US$ 95/mês) e também há um pacote “Latino”, que oferece canais de esportes e entretenimento em espanhol. O Fubo oferece um teste gratuito de 7 dias para novos assinantes em todos os seus planos.

Liga Profissional Saudita 2025/26 – Equipes e locais

Clube Estádio (localização) Capacidade Clube Al-Ittihad King Abdullah Sports City (Jeddah) 62.345 Al-Ahli SFC Cidade Esportiva Rei Abdullah (Jeddah) 62.345 Al-Khaleej FC Estádio Príncipe Mohamed bin Fahd (Dammam) 35.000 Al-Hilal SFC Kingdom Arena (Riade) 30.000 Al-Nassr FC Al-Awwal Park (Riade) 25.000 Al-Ettifaq FC Estádio Al-Ettifaq Club (Dammam) 15.000 Al-Shabab FC SHG Arena (Riade) 15.000 Al-Riyadh SC Estádio Príncipe Turki bin Abdul Aziz (Riade) 15.000 Clube Al-Okhdood Estádio Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City (Najran) 12.000 NEOM SC Estádio King Khalid Sport City (Tabuk) 12.000 Al-Qadsiah FC Estádio Príncipe Saud bin Jalawi (Khobar) 11.800 Al-Fateh SC Estádio Al-Fateh Club (Al-Mubarraz) 11.000 Al-Najma SC Estádio King Abdullah Sports City Buraidah (Unaizah) 10.000 Al-Hazem SC Estádio Al-Hazem Club (Ar Rass) 8.000 Clube Al-Kholood Estádio Al-Hazem Club (Ar Rass) 8.000 Al-Fayha FC Al-Majma'ah Sports City 7.000

O que saber sobre a Liga Profissional Saudita 2025/26?

A Liga Profissional Saudita pode ter sido criada em 2007, mas suas raízes remontam à década de 1950 e à competição da Liga de Sua Majestade. Nove clubes diferentes reinaram como campeões sauditas desde os primórdios. No entanto, desde que a divisão principal passou a se chamar Liga Profissional Saudita, três times têm dominado. Quatorze dos 17 títulos desde 2007 foram para o Al-Hilal (8), Al-Nassr (3) e Al-Ittihad (3), e já se passaram 9 anos desde que um desses times não conquistou o título saudita.

O sucesso inevitavelmente leva à popularidade e, portanto, não é surpresa que esses três clubes, Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Nassr (junto com o Al-Ahli), tenham os maiores índices de público da liga. Na verdade, eles são responsáveis por mais de 60% do público total anual da Saudi Pro League. Esses clubes também tendem a atrair a maioria dos astros estrangeiros que atuam no Oriente Médio.

A contratação de Cristiano Ronaldo em 2022 é a mais notável de todos os tempos da SPL. O Al-Nassr estava em êxtase, especialmente porque CR7 havia recusado anteriormente uma transferência para o vizinho e arquirrival Al Hilal. A chegada de Ronaldo revolucionou o futebol saudita como um todo e preparou o terreno para que vários jogadores de alto nível das ligas europeias se juntassem à Saudi Pro League.

Com quatro das atuais equipes da Saudi Pro League sediadas em Riade (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab e Al-Riyadh), uma viagem de um amante do esporte à capital saudita geralmente significa assistir a uma partida da Pro League durante as férias. Com jogadores como Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran e Darwin Nunez tendo jogado (ou ainda jogando) pelo Al-Hilal e Al-Nassr, não é surpresa que a demanda por ingressos seja alta sempre que esses clubes entram em campo.

Os clubes de Riade podem ter dominado o futebol saudita no passado, mas o Al Ittihad, da cidade costeira de Jeddah, no Mar Vermelho, manteve-se firme ao longo dos anos e é um dos maiores clubes de futebol do país e de toda a Ásia. Inúmeros fãs de futebol adorariam ver os atuais campeões sauditas em ação ao vivo, especialmente quando eles têm uma escalação brilhante que inclui Karim Benzema, Steven Bergwijn, Moussa Diaby e Fabinho.