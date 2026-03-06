Goal.com
liverpool premier league trophy 2025
Como comprar ingressos para a Premier League 2025/26: jogos restantes, preços médios e muito mais

Quer garantir um lugar em uma das ligas de futebol mais tradicionais do mundo? Veja aqui exatamente quanto custará e onde comprar os ingressos.

A Premier League continua sendo a competição de ponta indiscutível no futebol mundial em termos de drama e ação, com alguns dos clubes e jogadores mais lendários do esporte entrando em campo para escrever seus nomes na história. Para os fãs, agora é a sua chance de conseguir ingressos para a Premier League.

Com mais de um século de resultados, a Premier League é verdadeiramente única. Você reconhecerá o campeão Manchester City, o velho rival Manchester United, pesos pesados como o Liverpool e o trio poderoso do Arsenal, Chelsea e Tottenham Hotspur. Nunca faltam proezas atléticas e paixão dinâmica.

Próximos jogos da 30ª rodada da Premier League e ingressos

Próximos jogos da 30ª rodada da Premier League e ingressos

Data e hora (GMT)JogoIngressos
Sáb, 14 de março, 12h30West Ham United x Manchester CityIngressos
Sáb, 14 de março, 15hBurnley x AFC BournemouthIngressos
Sáb, 14 de março, 15hCrystal Palace x Leeds UnitedIngressos
Sáb, 14 de março, 15hSunderland x BrightonIngressos
Sáb, 14 de março, 17h30Chelsea x Newcastle UnitedIngressos
Dom, 15 de março, 14hArsenal x EvertonIngressos
Dom, 15 de março, 14hManchester United x Aston VillaIngressos
Dom, 15 de março, 14hNottingham Forest x FulhamIngressos
Dom, 15 de março, 16h30Liverpool x Tottenham HotspurIngressos
Próximos jogos da 31ª rodada da Premier League e ingressos

Próximos jogos da 31ª rodada da Premier League e ingressos

Data e hora (GMT)JogoIngressos
Sexta-feira, 20 de março, 20:00AFC Bournemouth x Manchester UnitedIngressos
Sáb, 21 de março, 12h30Brighton x LiverpoolIngressos
Sáb, 21 de março, 15hFulham x BurnleyIngressos
Sáb, 21 de março, 17h30Everton x ChelseaIngressos
Sáb, 21 de março, 20:00Leeds United x BrentfordIngressos
Dom, 22 de março, 12hNewcastle United x SunderlandIngressos
Dom, 22 de março, 14h15Aston Villa x West Ham UnitedIngressos
Dom, 22 de março, 14h15Tottenham Hotspur x Nottm ForestIngressos
Próximos jogos da 32ª rodada da Premier League e ingressos

Próximos jogos da 32ª rodada da Premier League e ingressos

Data e hora (GMT)JogoIngressos
Sáb, 11 de abril, 15:00Arsenal x AFC BournemouthIngressos
Sáb, 11 de abril, 15hBrentford x EvertonIngressos
Sáb, 11 de abril, 15hBurnley x BrightonIngressos
Sáb, 11 de abril, 15hChelsea x Manchester CityIngressos
Sáb, 11 de abril, 15hCrystal Palace x Newcastle UnitedIngressos
Sáb, 11 de abril, 15hLiverpool x FulhamIngressos
Sáb, 11 de abril, 15hManchester United x Leeds UnitedIngressos
Sábado, 11 de abril, 15hNottingham Forest x Aston VillaIngressos
Sáb, 11 de abril, 15:00Sunderland x Tottenham HotspurIngressos
Próximos jogos da 33ª rodada da Premier League e ingressos

Próximos jogos da 33ª rodada da Premier League e ingressos

Data e hora (GMT)JogoIngressos
Sáb, 18 de abril, 15:00Aston Villa x SunderlandIngressos
Sáb, 18 de abril, 15hBrentford x FulhamIngressos
Sábado, 18 de abril, 15hChelsea x Manchester UnitedIngressos
Sáb, 18 de abril, 15hCrystal Palace x West Ham UnitedIngressos
Sáb, 18 de abril, 15hEverton x LiverpoolIngressos
Sáb, 18 de abril, 15hLeeds United x WolvesIngressos
Sáb, 18 de abril, 15hManchester City x ArsenalIngressos
Sáb, 18 de abril, 15hNewcastle United x AFC BournemouthIngressos
Sáb, 18 de abril, 15hNottingham Forest x BurnleyIngressos
Próximos jogos da 34ª rodada da Premier League e ingressos

Próximos jogos da 34ª rodada da Premier League e ingressos

Data e hora (GMT)JogoIngressos
Sáb, 25 de abril, 15:00AFC Bournemouth x Leeds UnitedIngressos
Sáb, 25 de abril, 15hArsenal x Newcastle UnitedIngressos
Sáb, 25 de abril, 15hBrighton x ChelseaIngressos
Sáb, 25 de abril, 15hBurnley x Manchester CityIngressos
Sáb, 25 de abril, 15hFulham x Aston VillaIngressos
Sáb, 25 de abril, 15hLiverpool x Crystal PalaceIngressos
Sáb, 25 de abril, 15hManchester United x BrentfordIngressos
Sáb, 25 de abril, 15hSunderland x Nottingham ForestIngressos
Sáb, 25 de abril, 15hWest Ham United x EvertonIngressos
Próximos jogos da 35ª rodada da Premier League e ingressos

Próximos jogos da 35ª rodada da Premier League e ingressos

Data e hora (GMT)JogoIngressos
Sábado, 2 de maio, 15:00AFC Bournemouth x Crystal PalaceIngressos
Sábado, 2 de maio, 15hArsenal x FulhamIngressos
Sábado, 2 de maio, 15hAston Villa x Tottenham HotspurIngressos
Sábado, 2 de maio, 15hBrentford x West Ham UnitedIngressos
Sábado, 2 de maio, 15hChelsea x Nottingham ForestIngressos
Sábado, 2 de maio, 15hEverton x Manchester CityIngressos
Sábado, 2 de maio, 15hLeeds United x BurnleyIngressos
Sábado, 2 de maio, 15hManchester United x LiverpoolIngressos
Sábado, 2 de maio, 15hNewcastle United x BrightonIngressos
Quanto custam os ingressos para a Premier League?

Quanto custam os ingressos para a Premier League?

O custo de um ingresso para a Premier League varia muito. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, jovens, estudantes e idosos, mas essas faixas variam de time para time.

Além disso, o lugar onde você se senta faz uma grande diferença. A localização do assento e a posição na arquibancada influenciam significativamente o preço, com vistas privilegiadas geralmente custando mais caro. Alguns clubes também classificam os jogos em categorias — por exemplo, confrontos importantes contra adversários de renome podem se enquadrar em uma faixa mais alta, com preços correspondentemente mais elevados.

Em notícias recentes, a Premier League limitou os jogos fora de casa a £ 30 por ingresso. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata, convém verificar os jogos fora de casa do seu time e procurar esses ingressos.

Abaixo, a GOAL detalhou os clubes da Premier League 2025-2026, seus estádios, preços médios dos ingressos para os jogos e faixas de preços esperadas para os ingressos da temporada.

Clubes da Premier League 2025/26 por preço do ingresso

ClubeEstádioFaixa de preço dos ingressos (entrada geral para adultos)Faixa de preço do ingresso para a temporadaIngressos
ArsenalEstádio Emirates£ 31,50 - £ 141,00£ 1.073 - £ 2.050Informações sobre ingressos
Aston VillaVilla Park£44,50 - £92,00£ 640 - £ 944Informações sobre ingressos
BournemouthVitality Stadium£33,00 - £56,00£633 - £875Informações sobre ingressos
BrentfordEstádio Gtech Community£40,00 - £65,00£495 - £598Informações sobre ingressos
Brighton & Hove AlbionEstádio American Express Community£34,00 - £78,00£595 - £860Informações sobre ingressos
BurnleyTurf Moor£ 50,00 - £ 75,00£455 - £500Informações sobre ingressos
ChelseaStamford Bridge£48,00 - £58,00£595 - £940Informações sobre ingressos
Crystal PalaceSelhurst Park£48,00 - £58,00545 £ - 895 £Informações sobre ingressos
EvertonGoodison Park£ 55,00£515 - £690Informações sobre ingressos
FulhamCraven Cottage£35,00 - £105,00£455 - £3.000Informações sobre ingressos
Leeds UnitedElland Road£33,00 - £56,00£420 - £A confirmarInformações sobre ingressos
LiverpoolAnfield£ 9,00 - £ 61,00£699 - £886Informações sobre ingressos
Manchester CityEstádio Etihad£ 58,00 - £ 75,00£385 - £1.030Informações sobre ingressos
Manchester UnitedOld Trafford£ 36,00 - £ 58,00£559 - £950Informações sobre ingressos
Newcastle UnitedSt James’ ParkR$ 50,00 - R$ 58,00£417 - £811Informações sobre ingressos
Nottingham ForestCity Ground£45,00 - £60,00£465 - £660Informações sobre ingressos
SunderlandEstádio da Luz£ 33,00 - £ 56,00£390 - £720Informações sobre ingressos
Tottenham HotspurEstádio Tottenham Hotspur£48,00 - £109,00£807 - £2.015Informações sobre ingressos
West Ham UnitedEstádio de Londres£ 30,00 - £ 120,00£ 310 - £ 1.620Informações sobre ingressos
Como comprar ingressos para a Premier League?

Como comprar ingressos para a Premier League?

Existem várias opções de ingressos para os jogos da Premier League, desde ingressos individuais para partidas específicas até ingressos para a temporada inteira e pacotes adicionais de hospitalidade, disponíveis no portal oficial de ingressos do clube.

Os clubes de futebol britânicos tendem a distribuir os ingressos em três etapas:

  1. Primeiro, aos titulares de ingressos para a temporada.
  2. Em seguida, para aqueles que já assistiram a jogos em casa anteriormente e são classificados por pontos de fidelidade.
  3. Por fim, ao público durante o período de venda geral.

Depois de comprar ingressos para vários jogos no Vitality Stadium, seus pontos começarão a acumular, facilitando o acesso. Apenas em ocasiões limitadas os jogos do Bournemouth serão colocados à venda geral, quando qualquer pessoa poderá comprar um ingresso.

Ainda há ingressos para a temporada da Premier League disponíveis?

Ainda há ingressos para a temporada da Premier League disponíveis?

A maioria dos clubes da Premier League esgotou os ingressos gerais para a temporada 2025/26.

Equipes populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham e West Ham mantêm listas de espera de longa data, algumas das quais podem se estender por mais de 10 a 20 anos. O Tottenham, por exemplo, tem uma lista de espera de mais de 80.000 torcedores, enquanto o Liverpool e o Man United exigem décadas de fidelidade para garantir uma vaga. Mesmo clubes com estádios menores, como Fulham, Leeds e Wolves, têm disponibilidade limitada ou nenhuma disponibilidade devido à alta demanda e à capacidade restrita.

Brighton & Hove Albion e Manchester City se destacam por terem ingressos para a temporada disponíveis para os membros, sem listas de espera formais e com alocações feitas por ordem de chegada. Clubes como Brentford, Crystal Palace e Nottingham Forest oferecem acesso limitado com base em pontos de fidelidade ou curtos períodos de espera. O Aston Villa, embora esgotado, oferece uma opção GA+ com vantagens adicionais.

Precisarei de uma assinatura para comprar ingressos para a Premier League?

Arsenal FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images

Na maioria dos casos, é recomendável ou necessário ser membro para comprar ingressos para a Premier League, especialmente para jogos de alta demanda ou clubes com muitos torcedores. A maioria dos clubes da Premier League opera um sistema de ingressos em níveis que prioriza:

  1. Titulares de ingressos para a temporada
  2. Sócios do clube (associações anuais pagas)
  3. Venda geral (se ainda houver ingressos disponíveis)

A adesão normalmente concede acesso antecipado aos ingressos, elegibilidade para acumular pontos de fidelidade e, às vezes, conteúdo exclusivo ou descontos. Para clubes de ponta como Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, ter uma adesão é muitas vezes a única maneira de obter ingressos para jogos regulares, já que as oportunidades de venda geral são raras ou inexistentes.

Dito isso, alguns clubes, especialmente aqueles com maior capacidade ou vendas menos consistentes, podem permitir que não membros comprem ingressos mais perto do dia do jogo, se ainda houver disponibilidade. Adquirir uma assinatura aumenta significativamente suas chances e costuma ser a maneira mais confiável de garantir seus lugares.

Posso comprar ingressos baratos para a Premier League?

O melhor lugar para comprar ingressos baratos para jogos da Premier League é através dos portais oficiais de ingressos dos clubes.

Apesar da alta demanda, nenhum outro revendedor oficial venderá ingressos para os jogos a um preço mais baixo do que os respectivos clubes envolvidos.

Lembre-se de estar ciente dos termos e condições relativos às compras e verifique se está comprando de uma fonte confiável.

Perguntas frequentes

