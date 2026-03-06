Como comprar ingressos para a Premier League 2025/26: jogos restantes, preços médios e muito mais

A Premier League continua sendo a competição de ponta indiscutível no futebol mundial em termos de drama e ação, com alguns dos clubes e jogadores mais lendários do esporte entrando em campo para escrever seus nomes na história. Para os fãs, agora é a sua chance de conseguir ingressos para a Premier League.

Com mais de um século de resultados, a Premier League é verdadeiramente única. Você reconhecerá o campeão Manchester City, o velho rival Manchester United, pesos pesados como o Liverpool e o trio poderoso do Arsenal, Chelsea e Tottenham Hotspur. Nunca faltam proezas atléticas e paixão dinâmica.

Próximos jogos da 30ª rodada da Premier League e ingressos

Data e hora (GMT) Jogo Ingressos Sáb, 14 de março, 12h30 West Ham United x Manchester City Ingressos Sáb, 14 de março, 15h Burnley x AFC Bournemouth Ingressos Sáb, 14 de março, 15h Crystal Palace x Leeds United Ingressos Sáb, 14 de março, 15h Sunderland x Brighton Ingressos Sáb, 14 de março, 17h30 Chelsea x Newcastle United Ingressos Dom, 15 de março, 14h Arsenal x Everton Ingressos Dom, 15 de março, 14h Manchester United x Aston Villa Ingressos Dom, 15 de março, 14h Nottingham Forest x Fulham Ingressos Dom, 15 de março, 16h30 Liverpool x Tottenham Hotspur Ingressos Seg 16 de março, 20:00 Brentford x Wolves Ingressos

Próximos jogos da 31ª rodada da Premier League e ingressos

Data e hora (GMT) Jogo Ingressos Sexta-feira, 20 de março, 20:00 AFC Bournemouth x Manchester United Ingressos Sáb, 21 de março, 12h30 Brighton x Liverpool Ingressos Sáb, 21 de março, 15h Fulham x Burnley Ingressos Sáb, 21 de março, 17h30 Everton x Chelsea Ingressos Sáb, 21 de março, 20:00 Leeds United x Brentford Ingressos Dom, 22 de março, 12h Newcastle United x Sunderland Ingressos Dom, 22 de março, 14h15 Aston Villa x West Ham United Ingressos Dom, 22 de março, 14h15 Tottenham Hotspur x Nottm Forest Ingressos Dom, 22 de março, 16h30 Final da Carabao Cup: Arsenal x Manchester City Ingressos

Próximos jogos da 32ª rodada da Premier League e ingressos

Data e hora (GMT) Jogo Ingressos Sáb, 11 de abril, 15:00 Arsenal x AFC Bournemouth Ingressos Sáb, 11 de abril, 15h Brentford x Everton Ingressos Sáb, 11 de abril, 15h Burnley x Brighton Ingressos Sáb, 11 de abril, 15h Chelsea x Manchester City Ingressos Sáb, 11 de abril, 15h Crystal Palace x Newcastle United Ingressos Sáb, 11 de abril, 15h Liverpool x Fulham Ingressos Sáb, 11 de abril, 15h Manchester United x Leeds United Ingressos Sábado, 11 de abril, 15h Nottingham Forest x Aston Villa Ingressos Sáb, 11 de abril, 15:00 Sunderland x Tottenham Hotspur Ingressos Sáb, 11 de abril, 15h West Ham United x Wolves Ingressos

Próximos jogos da 33ª rodada da Premier League e ingressos

Data e hora (GMT) Jogo Ingressos Sáb, 18 de abril, 15:00 Aston Villa x Sunderland Ingressos Sáb, 18 de abril, 15h Brentford x Fulham Ingressos Sábado, 18 de abril, 15h Chelsea x Manchester United Ingressos Sáb, 18 de abril, 15h Crystal Palace x West Ham United Ingressos Sáb, 18 de abril, 15h Everton x Liverpool Ingressos Sáb, 18 de abril, 15h Leeds United x Wolves Ingressos Sáb, 18 de abril, 15h Manchester City x Arsenal Ingressos Sáb, 18 de abril, 15h Newcastle United x AFC Bournemouth Ingressos Sáb, 18 de abril, 15h Nottingham Forest x Burnley Ingressos Sáb, 18 de abril, 15h Tottenham Hotspur x Brighton Ingressos

Próximos jogos da 34ª rodada da Premier League e ingressos

Data e hora (GMT) Jogo Ingressos Sáb, 25 de abril, 15:00 AFC Bournemouth x Leeds United Ingressos Sáb, 25 de abril, 15h Arsenal x Newcastle United Ingressos Sáb, 25 de abril, 15h Brighton x Chelsea Ingressos Sáb, 25 de abril, 15h Burnley x Manchester City Ingressos Sáb, 25 de abril, 15h Fulham x Aston Villa Ingressos Sáb, 25 de abril, 15h Liverpool x Crystal Palace Ingressos Sáb, 25 de abril, 15h Manchester United x Brentford Ingressos Sáb, 25 de abril, 15h Sunderland x Nottingham Forest Ingressos Sáb, 25 de abril, 15h West Ham United x Everton Ingressos Sáb, 25 de abril, 15h Wolves x Tottenham Hotspur Ingressos

Próximos jogos da 35ª rodada da Premier League e ingressos

Data e hora (GMT) Jogo Ingressos Sábado, 2 de maio, 15:00 AFC Bournemouth x Crystal Palace Ingressos Sábado, 2 de maio, 15h Arsenal x Fulham Ingressos Sábado, 2 de maio, 15h Aston Villa x Tottenham Hotspur Ingressos Sábado, 2 de maio, 15h Brentford x West Ham United Ingressos Sábado, 2 de maio, 15h Chelsea x Nottingham Forest Ingressos Sábado, 2 de maio, 15h Everton x Manchester City Ingressos Sábado, 2 de maio, 15h Leeds United x Burnley Ingressos Sábado, 2 de maio, 15h Manchester United x Liverpool Ingressos Sábado, 2 de maio, 15h Newcastle United x Brighton Ingressos Sábado, 2 de maio, 15h Wolves x Sunderland Ingressos

Quanto custam os ingressos para a Premier League?

O custo de um ingresso para a Premier League varia muito. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, jovens, estudantes e idosos, mas essas faixas variam de time para time.

Além disso, o lugar onde você se senta faz uma grande diferença. A localização do assento e a posição na arquibancada influenciam significativamente o preço, com vistas privilegiadas geralmente custando mais caro. Alguns clubes também classificam os jogos em categorias — por exemplo, confrontos importantes contra adversários de renome podem se enquadrar em uma faixa mais alta, com preços correspondentemente mais elevados.

Em notícias recentes, a Premier League limitou os jogos fora de casa a £ 30 por ingresso. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata, convém verificar os jogos fora de casa do seu time e procurar esses ingressos.

Abaixo, a GOAL detalhou os clubes da Premier League 2025-2026, seus estádios, preços médios dos ingressos para os jogos e faixas de preços esperadas para os ingressos da temporada.

Clubes da Premier League 2025/26 por preço do ingresso

Clube Estádio Faixa de preço dos ingressos (entrada geral para adultos) Faixa de preço do ingresso para a temporada Ingressos Arsenal Estádio Emirates £ 31,50 - £ 141,00 £ 1.073 - £ 2.050 Informações sobre ingressos Aston Villa Villa Park £44,50 - £92,00 £ 640 - £ 944 Informações sobre ingressos Bournemouth Vitality Stadium £33,00 - £56,00 £633 - £875 Informações sobre ingressos Brentford Estádio Gtech Community £40,00 - £65,00 £495 - £598 Informações sobre ingressos Brighton & Hove Albion Estádio American Express Community £34,00 - £78,00 £595 - £860 Informações sobre ingressos Burnley Turf Moor £ 50,00 - £ 75,00 £455 - £500 Informações sobre ingressos Chelsea Stamford Bridge £48,00 - £58,00 £595 - £940 Informações sobre ingressos Crystal Palace Selhurst Park £48,00 - £58,00 545 £ - 895 £ Informações sobre ingressos Everton Goodison Park £ 55,00 £515 - £690 Informações sobre ingressos Fulham Craven Cottage £35,00 - £105,00 £455 - £3.000 Informações sobre ingressos Leeds United Elland Road £33,00 - £56,00 £420 - £A confirmar Informações sobre ingressos Liverpool Anfield £ 9,00 - £ 61,00 £699 - £886 Informações sobre ingressos Manchester City Estádio Etihad £ 58,00 - £ 75,00 £385 - £1.030 Informações sobre ingressos Manchester United Old Trafford £ 36,00 - £ 58,00 £559 - £950 Informações sobre ingressos Newcastle United St James’ Park R$ 50,00 - R$ 58,00 £417 - £811 Informações sobre ingressos Nottingham Forest City Ground £45,00 - £60,00 £465 - £660 Informações sobre ingressos Sunderland Estádio da Luz £ 33,00 - £ 56,00 £390 - £720 Informações sobre ingressos Tottenham Hotspur Estádio Tottenham Hotspur £48,00 - £109,00 £807 - £2.015 Informações sobre ingressos West Ham United Estádio de Londres £ 30,00 - £ 120,00 £ 310 - £ 1.620 Informações sobre ingressos Wolverhampton Wanderers Molineux £ 26,50 - £ 71,00 £525 - £833 Informações sobre ingressos

Como comprar ingressos para a Premier League?

Existem várias opções de ingressos para os jogos da Premier League, desde ingressos individuais para partidas específicas até ingressos para a temporada inteira e pacotes adicionais de hospitalidade, disponíveis no portal oficial de ingressos do clube.

Os clubes de futebol britânicos tendem a distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro, aos titulares de ingressos para a temporada. Em seguida, para aqueles que já assistiram a jogos em casa anteriormente e são classificados por pontos de fidelidade. Por fim, ao público durante o período de venda geral.

Depois de comprar ingressos para vários jogos no Vitality Stadium, seus pontos começarão a acumular, facilitando o acesso. Apenas em ocasiões limitadas os jogos do Bournemouth serão colocados à venda geral, quando qualquer pessoa poderá comprar um ingresso.

Ainda há ingressos para a temporada da Premier League disponíveis?

A maioria dos clubes da Premier League esgotou os ingressos gerais para a temporada 2025/26.

Equipes populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham e West Ham mantêm listas de espera de longa data, algumas das quais podem se estender por mais de 10 a 20 anos. O Tottenham, por exemplo, tem uma lista de espera de mais de 80.000 torcedores, enquanto o Liverpool e o Man United exigem décadas de fidelidade para garantir uma vaga. Mesmo clubes com estádios menores, como Fulham, Leeds e Wolves, têm disponibilidade limitada ou nenhuma disponibilidade devido à alta demanda e à capacidade restrita.

Brighton & Hove Albion e Manchester City se destacam por terem ingressos para a temporada disponíveis para os membros, sem listas de espera formais e com alocações feitas por ordem de chegada. Clubes como Brentford, Crystal Palace e Nottingham Forest oferecem acesso limitado com base em pontos de fidelidade ou curtos períodos de espera. O Aston Villa, embora esgotado, oferece uma opção GA+ com vantagens adicionais.

Precisarei de uma assinatura para comprar ingressos para a Premier League?

Getty Images

Na maioria dos casos, é recomendável ou necessário ser membro para comprar ingressos para a Premier League, especialmente para jogos de alta demanda ou clubes com muitos torcedores. A maioria dos clubes da Premier League opera um sistema de ingressos em níveis que prioriza:

Titulares de ingressos para a temporada Sócios do clube (associações anuais pagas) Venda geral (se ainda houver ingressos disponíveis)

A adesão normalmente concede acesso antecipado aos ingressos, elegibilidade para acumular pontos de fidelidade e, às vezes, conteúdo exclusivo ou descontos. Para clubes de ponta como Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, ter uma adesão é muitas vezes a única maneira de obter ingressos para jogos regulares, já que as oportunidades de venda geral são raras ou inexistentes.

Dito isso, alguns clubes, especialmente aqueles com maior capacidade ou vendas menos consistentes, podem permitir que não membros comprem ingressos mais perto do dia do jogo, se ainda houver disponibilidade. Adquirir uma assinatura aumenta significativamente suas chances e costuma ser a maneira mais confiável de garantir seus lugares.

Posso comprar ingressos baratos para a Premier League?

O melhor lugar para comprar ingressos baratos para jogos da Premier League é através dos portais oficiais de ingressos dos clubes.

Apesar da alta demanda, nenhum outro revendedor oficial venderá ingressos para os jogos a um preço mais baixo do que os respectivos clubes envolvidos.

Lembre-se de estar ciente dos termos e condições relativos às compras e verifique se está comprando de uma fonte confiável.