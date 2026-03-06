Como comprar ingressos para a Premier League 2025/26: jogos restantes, preços médios e muito mais

A Premier League continua sendo a competição de ponta indiscutível no futebol mundial em termos de drama e ação, com alguns dos clubes e jogadores mais lendários do esporte entrando em campo para escrever seus nomes na história. Para os fãs, agora é a sua chance de conseguir ingressos para a Premier League.
Com mais de um século de resultados, a Premier League é verdadeiramente única. Você reconhecerá o campeão Manchester City, o velho rival Manchester United, pesos pesados como o Liverpool e o trio poderoso do Arsenal, Chelsea e Tottenham Hotspur. Nunca faltam proezas atléticas e paixão dinâmica.
Próximos jogos da 30ª rodada da Premier League e ingressos
|Data e hora (GMT)
|Jogo
|Ingressos
|Sáb, 14 de março, 12h30
|West Ham United x Manchester City
|Sáb, 14 de março, 15h
|Burnley x AFC Bournemouth
|Sáb, 14 de março, 15h
|Crystal Palace x Leeds United
|Sáb, 14 de março, 15h
|Sunderland x Brighton
|Sáb, 14 de março, 17h30
|Chelsea x Newcastle United
|Dom, 15 de março, 14h
|Arsenal x Everton
|Dom, 15 de março, 14h
|Manchester United x Aston Villa
|Dom, 15 de março, 14h
|Nottingham Forest x Fulham
|Dom, 15 de março, 16h30
|Liverpool x Tottenham Hotspur
|Seg 16 de março, 20:00
|Brentford x Wolves
Próximos jogos da 31ª rodada da Premier League e ingressos
|Data e hora (GMT)
|Jogo
|Ingressos
|Sexta-feira, 20 de março, 20:00
|AFC Bournemouth x Manchester United
|Sáb, 21 de março, 12h30
|Brighton x Liverpool
|Sáb, 21 de março, 15h
|Fulham x Burnley
|Sáb, 21 de março, 17h30
|Everton x Chelsea
|Sáb, 21 de março, 20:00
|Leeds United x Brentford
|Dom, 22 de março, 12h
|Newcastle United x Sunderland
|Dom, 22 de março, 14h15
|Aston Villa x West Ham United
|Dom, 22 de março, 14h15
|Tottenham Hotspur x Nottm Forest
|Dom, 22 de março, 16h30
|Final da Carabao Cup: Arsenal x Manchester City
Próximos jogos da 32ª rodada da Premier League e ingressos
|Data e hora (GMT)
|Jogo
|Ingressos
|Sáb, 11 de abril, 15:00
|Arsenal x AFC Bournemouth
|Sáb, 11 de abril, 15h
|Brentford x Everton
|Sáb, 11 de abril, 15h
|Burnley x Brighton
|Sáb, 11 de abril, 15h
|Chelsea x Manchester City
|Sáb, 11 de abril, 15h
|Crystal Palace x Newcastle United
|Sáb, 11 de abril, 15h
|Liverpool x Fulham
|Sáb, 11 de abril, 15h
|Manchester United x Leeds United
|Sábado, 11 de abril, 15h
|Nottingham Forest x Aston Villa
|Sáb, 11 de abril, 15:00
|Sunderland x Tottenham Hotspur
|Sáb, 11 de abril, 15h
|West Ham United x Wolves
Próximos jogos da 33ª rodada da Premier League e ingressos
|Data e hora (GMT)
|Jogo
|Ingressos
|Sáb, 18 de abril, 15:00
|Aston Villa x Sunderland
|Sáb, 18 de abril, 15h
|Brentford x Fulham
|Sábado, 18 de abril, 15h
|Chelsea x Manchester United
|Sáb, 18 de abril, 15h
|Crystal Palace x West Ham United
|Sáb, 18 de abril, 15h
|Everton x Liverpool
|Sáb, 18 de abril, 15h
|Leeds United x Wolves
|Sáb, 18 de abril, 15h
|Manchester City x Arsenal
|Sáb, 18 de abril, 15h
|Newcastle United x AFC Bournemouth
|Sáb, 18 de abril, 15h
|Nottingham Forest x Burnley
|Sáb, 18 de abril, 15h
|Tottenham Hotspur x Brighton
Próximos jogos da 34ª rodada da Premier League e ingressos
|Data e hora (GMT)
|Jogo
|Ingressos
|Sáb, 25 de abril, 15:00
|AFC Bournemouth x Leeds United
|Sáb, 25 de abril, 15h
|Arsenal x Newcastle United
|Sáb, 25 de abril, 15h
|Brighton x Chelsea
|Sáb, 25 de abril, 15h
|Burnley x Manchester City
|Sáb, 25 de abril, 15h
|Fulham x Aston Villa
|Sáb, 25 de abril, 15h
|Liverpool x Crystal Palace
|Sáb, 25 de abril, 15h
|Manchester United x Brentford
|Sáb, 25 de abril, 15h
|Sunderland x Nottingham Forest
|Sáb, 25 de abril, 15h
|West Ham United x Everton
|Sáb, 25 de abril, 15h
|Wolves x Tottenham Hotspur
Próximos jogos da 35ª rodada da Premier League e ingressos
|Data e hora (GMT)
|Jogo
|Ingressos
|Sábado, 2 de maio, 15:00
|AFC Bournemouth x Crystal Palace
|Sábado, 2 de maio, 15h
|Arsenal x Fulham
|Sábado, 2 de maio, 15h
|Aston Villa x Tottenham Hotspur
|Sábado, 2 de maio, 15h
|Brentford x West Ham United
|Sábado, 2 de maio, 15h
|Chelsea x Nottingham Forest
|Sábado, 2 de maio, 15h
|Everton x Manchester City
|Sábado, 2 de maio, 15h
|Leeds United x Burnley
|Sábado, 2 de maio, 15h
|Manchester United x Liverpool
|Sábado, 2 de maio, 15h
|Newcastle United x Brighton
|Sábado, 2 de maio, 15h
|Wolves x Sunderland
Quanto custam os ingressos para a Premier League?
O custo de um ingresso para a Premier League varia muito. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, jovens, estudantes e idosos, mas essas faixas variam de time para time.
Além disso, o lugar onde você se senta faz uma grande diferença. A localização do assento e a posição na arquibancada influenciam significativamente o preço, com vistas privilegiadas geralmente custando mais caro. Alguns clubes também classificam os jogos em categorias — por exemplo, confrontos importantes contra adversários de renome podem se enquadrar em uma faixa mais alta, com preços correspondentemente mais elevados.
Em notícias recentes, a Premier League limitou os jogos fora de casa a £ 30 por ingresso. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata, convém verificar os jogos fora de casa do seu time e procurar esses ingressos.
Abaixo, a GOAL detalhou os clubes da Premier League 2025-2026, seus estádios, preços médios dos ingressos para os jogos e faixas de preços esperadas para os ingressos da temporada.
Clubes da Premier League 2025/26 por preço do ingresso
Como comprar ingressos para a Premier League?
Existem várias opções de ingressos para os jogos da Premier League, desde ingressos individuais para partidas específicas até ingressos para a temporada inteira e pacotes adicionais de hospitalidade, disponíveis no portal oficial de ingressos do clube.
Os clubes de futebol britânicos tendem a distribuir os ingressos em três etapas:
- Primeiro, aos titulares de ingressos para a temporada.
- Em seguida, para aqueles que já assistiram a jogos em casa anteriormente e são classificados por pontos de fidelidade.
- Por fim, ao público durante o período de venda geral.
Depois de comprar ingressos para vários jogos no Vitality Stadium, seus pontos começarão a acumular, facilitando o acesso. Apenas em ocasiões limitadas os jogos do Bournemouth serão colocados à venda geral, quando qualquer pessoa poderá comprar um ingresso.
Ainda há ingressos para a temporada da Premier League disponíveis?
A maioria dos clubes da Premier League esgotou os ingressos gerais para a temporada 2025/26.
Equipes populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham e West Ham mantêm listas de espera de longa data, algumas das quais podem se estender por mais de 10 a 20 anos. O Tottenham, por exemplo, tem uma lista de espera de mais de 80.000 torcedores, enquanto o Liverpool e o Man United exigem décadas de fidelidade para garantir uma vaga. Mesmo clubes com estádios menores, como Fulham, Leeds e Wolves, têm disponibilidade limitada ou nenhuma disponibilidade devido à alta demanda e à capacidade restrita.
Brighton & Hove Albion e Manchester City se destacam por terem ingressos para a temporada disponíveis para os membros, sem listas de espera formais e com alocações feitas por ordem de chegada. Clubes como Brentford, Crystal Palace e Nottingham Forest oferecem acesso limitado com base em pontos de fidelidade ou curtos períodos de espera. O Aston Villa, embora esgotado, oferece uma opção GA+ com vantagens adicionais.
Precisarei de uma assinatura para comprar ingressos para a Premier League?Getty Images
Na maioria dos casos, é recomendável ou necessário ser membro para comprar ingressos para a Premier League, especialmente para jogos de alta demanda ou clubes com muitos torcedores. A maioria dos clubes da Premier League opera um sistema de ingressos em níveis que prioriza:
- Titulares de ingressos para a temporada
- Sócios do clube (associações anuais pagas)
- Venda geral (se ainda houver ingressos disponíveis)
A adesão normalmente concede acesso antecipado aos ingressos, elegibilidade para acumular pontos de fidelidade e, às vezes, conteúdo exclusivo ou descontos. Para clubes de ponta como Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, ter uma adesão é muitas vezes a única maneira de obter ingressos para jogos regulares, já que as oportunidades de venda geral são raras ou inexistentes.
Dito isso, alguns clubes, especialmente aqueles com maior capacidade ou vendas menos consistentes, podem permitir que não membros comprem ingressos mais perto do dia do jogo, se ainda houver disponibilidade. Adquirir uma assinatura aumenta significativamente suas chances e costuma ser a maneira mais confiável de garantir seus lugares.
Posso comprar ingressos baratos para a Premier League?
O melhor lugar para comprar ingressos baratos para jogos da Premier League é através dos portais oficiais de ingressos dos clubes.
Apesar da alta demanda, nenhum outro revendedor oficial venderá ingressos para os jogos a um preço mais baixo do que os respectivos clubes envolvidos.
Lembre-se de estar ciente dos termos e condições relativos às compras e verifique se está comprando de uma fonte confiável.