Como comprar ingressos para a NFL Londres 2026: anúncios dos Jaguars e Commanders, jogos, como comprar ingressos, pré-venda e muito mais

A NFL anunciou oficialmente que o Jacksonville Jaguars e o Washington Commanders serão os times anfitriões designados para os Jogos de Londres de 2026.

Em uma decisão histórica, o Jaguars se tornará o primeiro time a jogar duas partidas em casa no exterior em uma única temporada, ocupando a capital por duas semanas consecutivas em outubro.

Esta residência em Londres faz parte de um acordo estratégico, enquanto o seu estádio, o EverBank Stadium, inicia uma renovação massiva de US$ 1,4 bilhão, o que limitará a sua capacidade na Flórida durante a temporada de 2026.

Após o enorme sucesso da série internacional desde 2007, 2026 marca uma expansão ainda maior para a liga. Enquanto os Jaguars dividem seu tempo entre sua casa longe de casa no Wembley Stadium e o moderno Tottenham Hotspur Stadium, os Commanders farão seu tão esperado retorno a Londres, sediando sua partida no Tottenham.

Qual é a programação e os jogos da NFL Londres 2026?

Embora os adversários específicos e os horários dos jogos sejam confirmados durante o lançamento da programação completa da NFL em maio de 2026, já sabemos quais estádios sediarão a ação.

Espera-se que os Jaguars joguem duas semanas consecutivas em outubro para minimizar as viagens, uma estratégia que aperfeiçoaram nas temporadas anteriores.

Data provável Equipe da casa designada Adversário Local Ingressos Outubro de 2026 (a confirmar) Jacksonville Jaguars A confirmar (primavera de 2026) Estádio de Wembley Depósitos prioritários abertos Outubro de 2026 (a confirmar) Jacksonville Jaguars A confirmar (primavera de 2026) Estádio Tottenham Hotspur Depósitos prioritários abertos Outubro de 2026 (a confirmar) Washington Commanders A confirmar (primavera de 2026) Estádio Tottenham Hotspur Em breve

Onde comprar ingressos para a NFL Londres 2026?

Os ingressos para a série de 2026 ainda não estão à venda. Com base nos anos anteriores, o período de vendas segue um cronograma rigoroso.

Para garantir que você não perca, registre-se nas seguintes fontes oficiais:

Portal oficial da NFL no Reino Unido: a principal fonte de ingressos para o público em geral. Inscreva-se agora para receber alertas.

a principal fonte de ingressos para o público em geral. Inscreva-se agora para receber alertas. Site oficial do Jacksonville Jaguars: para os jogos em Wembley, o Jaguars geralmente gerencia sua própria alocação de ingressos e associações ao Union Jax.

para os jogos em Wembley, o Jaguars geralmente gerencia sua própria alocação de ingressos e associações ao Union Jax. Ticketmaster UK : o parceiro oficial de venda de ingressos para a Série Internacional.

o parceiro oficial de venda de ingressos para a Série Internacional. No local: O provedor oficial de hospitalidade da NFL já lançou um programa de depósito de acesso prioritário para aqueles que desejam garantir seus lugares com antecedência.

Quanto custarão os ingressos?

Embora os preços para 2026 sejam confirmados na primavera, as faixas de preço esperadas com base na temporada de 2025 são as seguintes:

Nível superior: £60 – £100

£60 – £100 Nível intermediário/zonas finais: £110 – £185

£110 – £185 Nível inferior / Lateral: £190 – £350

£190 – £350 Hospitalidade e VIP: £450 – £2.000+

Quando serão disputados os jogos internacionais da NFL?

2026 é um ano marcante para o alcance global da NFL, com um recorde de nove jogos internacionais programados em sete países. Isso inclui o primeiro jogo da temporada regular na Austrália e na França.

Lista completa dos anfitriões da NFL International 2026

País Cidade Estádio Equipe da casa designada Austrália Melbourne Melbourne Cricket Ground (MCG) Los Angeles Rams França Paris Estádio da França New Orleans Saints Alemanha Munique Allianz Arena Detroit Lions Espanha Madri Estádio Santiago Bernabéu A confirmar (primavera de 2026) Brasil Rio de Janeiro Estádio do Maracanã Dallas Cowboys México Cidade do México Estádio Banorte San Francisco 49ers Reino Unido Londres Wembley e Tottenham Jaguars / Commanders

A venda geral de ingressos para esses jogos internacionais deve seguir o cronograma de Londres, com a maioria deles sendo disponibilizada em junho e julho de 2026. Os fãs do jogo em Melbourne (previsto para a Semana 1) devem ficar atentos a anúncios antecipados em abril.