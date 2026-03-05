Como comprar ingressos para a final da Liga dos Campeões da UEFA de 2026: equipes, preços e mais informações

A campanha da Liga dos Campeões 2025/26 está em pleno andamento - e todos os olhos estão voltados para Budapeste, onde a final da Liga dos Campeões da UEFA será disputada na Puskás Aréna no sábado, 30 de maio de 2026.

Ingressos para a Liga dos Campeões 2026: o caminho para a final

Data Partida Local Ingressos Terça-feira, 10 de março Galatasaray x Liverpool (17h45) RAMS Park (Istambul) Ingressos Atalanta x Bayern de Munique (20h) Gewiss Stadium (Bergamo) Ingressos Atlético de Madrid x Tottenham Hotspur (20h) Estádio Metropolitano (Madri) Ingressos Newcastle United x Barcelona (20h) Estádio St James' Park (Newcastle) Ingressos Quarta-feira, 11 de março Bayer Leverkusen x Arsenal (17h45) BayArena (Leverkusen) Bilhetes Bodø/Glimt x Sporting CP (20h) Aspmyra Stadion (Bodø) Ingressos Paris Saint-Germain x Chelsea (20h) Parc des Princes (Paris) Ingressos Real Madrid x Manchester City (20h) Santiago Bernabéu (Madri) Ingressos Terça-feira, 17 de março Sporting CP x Bodø/Glimt (17h45) Estádio José Alvalade (Lisboa) Ingressos Arsenal x Bayer Leverkusen (20h) Estádio Emirates (Londres) Ingressos Chelsea x Paris Saint-Germain (20h) Stamford Bridge (Londres) Ingressos Manchester City x Real Madrid (20h) Etihad Stadium (Manchester) Ingressos Quarta-feira, 18 de março Barcelona x Newcastle United (17h45) Estádio Olímpico Lluís Companys (Barcelona) Ingressos Bayern de Munique x Atalanta (20h) Allianz Arena (Munique) Ingressos Liverpool x Galatasaray (20h) Anfield (Liverpool) Ingressos Tottenham Hotspur x Atlético de Madrid (20h) Estádio Tottenham Hotspur (Londres) Ingressos

Quais são as datas importantes da Liga dos Campeões 2025/26?

Fase de grupos : 16 de setembro de 2025 – 28 de janeiro de 2026

: 16 de setembro de 2025 – 28 de janeiro de 2026 Eliminatórias : 17–18 e 24–25 de fevereiro de 2026

: 17–18 e 24–25 de fevereiro de 2026 Oitavas de final : 10–11 e 17–18 de março de 2026

: 10–11 e 17–18 de março de 2026 Quartas de final : 7–8 e 14–15 de abril de 2026

: 7–8 e 14–15 de abril de 2026 Semifinais : 28–29 de abril e 5–6 de maio de 2026

: 28–29 de abril e 5–6 de maio de 2026 Final: sábado, 30 de maio de 2026 – Puskás Aréna, Budapeste

O pontapé inicial da final será às 18:00 CEST.

Onde comprar ingressos para a final da Liga dos Campeões da UEFA?

Os ingressos para a final da Liga dos Campeões da UEFA estão tradicionalmente disponíveis por três meios:

Os portais oficiais de ingressos de ambas as equipes para a partida. Diretamente através da própria UEFA. Revendedores secundários, como SeatPick e StubHub.

Como comprar ingressos para a Liga dos Campeões 2026?

Com as eliminatórias de alto risco prestes a começar, você pode querer garantir seus ingressos para a Liga dos Campeões para os próximos jogos.

Como funciona o sorteio para a final da Liga dos Campeões?

Semelhante aos jogos de alta demanda em outras competições internacionais e de clubes, o órgão regulador vende ingressos para a final da Liga dos Campeões da UEFA não por meio dos canais de venda tradicionais, mas por sorteio, geralmente em abril.

Um total de 38.700 ingressos, de um total de 64.500, são disponibilizados para compra pelos torcedores e pelo público em geral.

As duas equipes que chegarem à final receberão 18.000 ingressos cada, enquanto os ingressos restantes serão colocados à venda para os torcedores em todo o mundo.

Quanto custam os ingressos para a final da Liga dos Campeões da UEFA?

Os preços oficiais padrão dos ingressos para a final da Liga dos Campeões de 2025 foram os seguintes, segundo a UEFA:

Categoria 4, ou categoria “Fãs em Primeiro Lugar”: €90 (R$102) – reservada para os fãs das equipes

€90 (R$102) – reservada para os fãs das equipes Categoria 3: €180 (R$ 205)

€180 (R$ 205) Categoria 2: € 650 (R$ 738)

€ 650 (R$ 738) Categoria 1: € 950 (R$ 1.080)

Dado o aumento geral da inflação, os torcedores provavelmente podem esperar um novo aumento de preço para a final da Liga dos Campeões da UEFA de 2026. Os preços serão os mesmos independentemente dos clubes que disputarem a partida, embora algumas equipes possam subsidiar os custos de alocação para os torcedores como forma de demonstrar lealdade.

Pacotes de hospitalidade também estão disponíveis para o público em geral, embora sejam extremamente limitados e tenham um custo muito mais alto. Os preços variam de € 5.900 (R$ 6.700) por pessoa para acesso a um lounge compartilhado até € 12.900 (R$ 14.660) para um camarote privado.

Onde será realizada a final da Liga dos Campeões da UEFA de 2026?

A final da Liga dos Campeões da UEFA de 2026 será realizada na Hungria, na magnífica Puskás Aréna, em Budapeste, no sábado, 30 de maio de 2026.

Inaugurado oficialmente em 2019, o Puskás Aréna tem capacidade para cerca de 65.000 pessoas em grandes eventos internacionais. É o estádio da seleção húngara de futebol e rapidamente se tornou um centro para eventos de futebol de alto nível na Europa Central.

Quais times estão na Liga dos Campeões 2025/26?