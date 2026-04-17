Como comprar ingressos para a Final da Liga das Conferências de 2026: preços dos ingressos, previsões e mais informações

A temporada da UEFA Conference League chega ao fim na histórica cidade de Leipzig, em 27 de maio de 2026, quando duas equipes se enfrentarão em busca da glória europeia.

Os vencedores desta temporada se classificarão para a fase de grupos da UEFA Europa League 2026–27.

Deixe que o GOAL lhe traga todas as informações essenciais sobre ingressos para a Final da UEFA Conference League em maio, incluindo preços e como garantir seu lugar em um dos eventos de futebol mais marcantes do ano.

Quando será a Final da UEFA Conference League 2026?

Data Jogo (hora do pontapé inicial) Local Ingressos Quarta-feira, 27 de maio Final da UEFA Conference League (21h CET) Red Bull Arena (Leipzig) Ingressos

Quando serão as semifinais da UEFA Conference League de 2026?

Data Jogo (hora do início) Local Ingressos Qui, 30 de abril Semifinal, 1ª partida: Shakhtar Donetsk x Crystal Palace (21h CET) Estádio Municipal Henryk Reyman (Cracóvia) Ingressos Qui, 30 de abril Semifinal, 1ª partida: Rayo Vallecano x Strasbourg (21h CET) Estádio de Vallecas (Madri) Ingressos Qui, 7 de maio Semifinal, 2ª partida: Crystal Palace x Shakhtar Donetsk (20h BST) Selhurst Park (Londres) Ingressos Qui, 7 de maio Semifinal, jogo de volta: Strasbourg x Rayo Vallecano (21h CET) Stade de la Meinau (Estrasburgo) Ingressos

Como comprar ingressos para a Final da Conference League 2026

Uma parte significativa da capacidade de 39.700 lugares da Red Bull Arena é disponibilizada diretamente para os torcedores e o público em geral.

Os dois clubes participantes geralmente recebem uma cota igual de ingressos (aproximadamente 9.000–10.000 cada), enquanto os ingressos restantes são colocados à venda para torcedores em todo o mundo pelo site UEFA.com/tickets.

O processo de venda e distribuição dos ingressos reservados para os torcedores dos finalistas é organizado diretamente com os clubes envolvidos assim que estes se classificarem.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos no mercado secundário, como no StubHub, para garantir ingressos de última hora.

Ingressos para a Final da Liga Conferência 2025: quanto custam?

Os preços oficiais dos ingressos para a Final da Liga de Conferências da UEFA 2026 variam de € 25 a € 190 e são divididos nas seguintes categorias:

Fans First: €40 (reservados para os torcedores dos finalistas)

€40 (reservados para os torcedores dos finalistas) Categoria 3: €65

€65 Categoria 2: €140

€140 Categoria 1: €190

Fique de olho nos portais oficiais de ingressos dos diversos clubes e da UEFA para obter informações adicionais e em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

O que esperar da Final da Liga Conferência de 2026?

Esta pode ser apenas a 5ª temporada da mais nova competição de clubes da Europa, mas as finais anteriores foram emocionantes e disputadas, comprovando o valor do torneio.

Da vitória inaugural da Roma ao triunfo do West Ham em Praga em 2023 e à vitória histórica do Olympiacos em 2024, a Conference League tem servido de plataforma para que os clubes gravem seus nomes na história do futebol europeu.

Para muitas das equipes envolvidas, a Liga de Conferências representa a melhor chance de conquistar um troféu importante e garantir uma vaga na Liga Europa para a temporada seguinte.

Leipzig não é estranha a sediar grandes noites europeias, tendo sido a famosa cidade-sede da Copa do Mundo de 2006 e da Eurocopa de 2024.

No entanto, esta é a primeira vez que o Estádio de Leipzig sediará a final da Liga Conferência, proporcionando um cenário moderno, imponente e barulhento para as duas equipes em disputa.

Onde se hospedar para a Final da Liga Conferência de 2026

O Estádio de Leipzig, na Alemanha (também conhecido como RB Arena), é a casa do RB Leipzig.

O estádio foi inaugurado em 2004 no local do antigo Zentralstadion e tem capacidade para aproximadamente 42.000 pessoas em jogos internacionais (39.700 para a final da Liga Conferência).