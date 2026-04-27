Como comprar ingressos para a FA Cup 2026: Final entre Manchester City e Chelsea, previsões, preços dos ingressos e muito mais

A FA Cup 2025-26 fez jus à sua reputação de ser a competição eliminatória mais imprevisível do mundo, e agora todos os olhos estão voltados para o Estádio de Wembley para o confronto decisivo.

Após uma temporada repleta de zebras e drama de alta octanagem, o palco está montado para uma final de pesos pesados entre Chelsea e Manchester City.

Deixe o GOAL guiá-lo por todas as informações essenciais sobre os ingressos, incluindo como comprá-los, quanto custam, a programação e muito mais.

Próximos jogos da FA Cup 2026

Data Partida Local Ingressos Sábado, 16 de maio de 2026 Final: Manchester City x Chelsea Estádio de Wembley Ingressos

Qual é o calendário da FA Cup?

As eliminatórias da FA Cup desta temporada começaram já no início de agosto. A competição completa dura, portanto, mais de nove meses, com a final sendo disputada no Estádio de Wembley em meados de maio. Estas são as datas das rodadas restantes:

6 a 9 de março: 5ª rodada

4 a 5 de abril: Quartas de final

25 a 26 de abril: Semifinais

16 de maio: Final

Como comprar ingressos para os jogos da FA Cup

A compra de ingressos diretamente nos sites oficiais dos clubes é geralmente considerada a maneira mais segura de adquirir ingressos para a FA Cup.

É essencial reservar com antecedência, sendo que os titulares de ingressos para a temporada e os membros registrados geralmente têm mais chances de garantir seus lugares. Os ingressos para a FA Cup não estão automaticamente incluídos no preço do ingresso para a temporada de um time, mas os titulares (e membros do clube) normalmente têm períodos de acesso prioritário para comprar seus lugares.

A FA Cup também oferece aos torcedores uma rara oportunidade de ver seus times em ação. Está ficando cada vez mais difícil para os torcedores conseguirem ingressos para os jogos da Premier League, então essas partidas da Copa surgem como uma possível alternativa para alguns.

Os ingressos para as semifinais e a final da FA Cup deste ano também serão vendidos pelos clubes participantes, assim que forem conhecidos. Cada time recebe aproximadamente 30.000 ingressos para esses jogos em Wembley. Sempre haverá alta demanda por ingressos para Wembley, e este ano não será diferente.

Além de comprar ingressos para a FA Cup pelos canais oficiais, os torcedores têm a opção de obtê-los no mercado secundário. A StubHub é uma das principais revendedoras para quem busca comprar ingressos por canais alternativos.

Quanto custam os ingressos para os jogos da FA Cup?

Como era de se esperar, a demanda por ingressos para a FA Cup cresce à medida que a competição avança, à medida que chegamos às fases finais e nos aproximamos da final de maio.

Embora os detalhes oficiais das semifinais e da final de 2026 ainda não tenham sido confirmados, os preços praticados no Wembley no ano passado servem como uma boa referência e foram os seguintes:

Setor Semifinais Final Assentos Premium do Nível 2 £120 £255 Categoria 1 £90 £175 Categoria 2 £70 £125 Categoria 3 £45 £75 Categoria 4 £30 £50

Havia tarifas reduzidas para torcedores com 65 anos ou mais, para crianças com 16 anos ou menos e para jovens adultos (17 a 21 anos).

Lembre-se de acompanhar os portais oficiais de ingressos dos clubes para obter informações adicionais sobre a disponibilidade. Os ingressos para os jogos da FA Cup em sites de revenda, como o Live Football Tickets, estão disponíveis atualmente a partir de £24.

Quais pacotes de hospitalidade da FA Cup 2026 estão disponíveis?

No que diz respeito às semifinais e à final da FA Cup, o Experiences by Wembley Stadium oferece aos torcedores a melhor experiência possível no dia do jogo. Além disso, você não será apenas um VIP nessas partidas, pois também garantirá lugares para a final da Carabao Cup.

Há também uma série de benefícios exclusivos para membros, incluindo acesso prioritário a ingressos para grandes eventos, como shows, jogos da NFL e lutas de boxe. Existem seis tipos de assinaturas, que variam de £ 2.730 a £ 13.458: