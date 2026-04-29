Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Paraguai: datas, jogos, preços e muito mais

O oeste é a melhor opção para os torcedores paraguaios que vão à América do Norte para a Copa do Mundo neste verão, já que todas as três partidas da fase de grupos serão disputadas na Califórnia. Eles sabem, porém, que não será fácil, especialmente por estrearem contra os coanfitriões, os Estados Unidos.

Os jogadores paraguaios que atuam na Europa, Antonio Sanabria (Cremonese) e Julio Enciso (Strasbourg), podem ter se destacado na marcação de gols durante a bem-sucedida campanha de qualificação da seleção, mas duas de suas estrelas da MLS, Miguel Almirón (Atlanta United) e Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), também desempenharam papéis vitais e estarão sob os holofotes norte-americanos no verão.

Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Qual é a tabela de jogos do Paraguai na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (hora local do início) Local Ingressos Sexta-feira, 12 de junho Estados Unidos x Paraguai (18h) SoFi Stadium (Los Angeles) Ingressos Sexta-feira, 19 de junho Turquia x Paraguai (21h) Levi's Stadium (São Francisco) Ingressos Quinta-feira, 25 de junho Paraguai x Austrália (19h) Levi's Stadium (São Francisco) Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Paraguai?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Paraguai: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Paraguai são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços tendem a variar ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) $60 - $620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

O que esperar do Paraguai na Copa do Mundo de 2026?

O Paraguai pode ter sido uma das treze nações que disputaram a primeira Copa do Mundo, realizada em 1930, mas sua participação tem sido esporádica ao longo dos anos. Chegar às oitavas de final no México '86 foi memorável, mas o país só se tornaria um participante regular da Copa do Mundo a partir de 1998, que foi a primeira de quatro participações consecutivas dos brancos e vermelhos.

Em três dessas quatro campanhas consecutivas, o Paraguai conseguiu passar da fase de grupos, e seu desempenho atingiu o auge na África do Sul em 2010, quando chegou às quartas de final, onde perdeu por apenas 1 a 0 para a Espanha, que acabou se sagrando campeã.

No entanto, os Guaranies não conseguiram dar continuidade a esse sucesso e, para grande frustração de seus torcedores, não se classificaram para nenhuma outra Copa do Mundo. Bem, pelo menos até agora. Este verão promete ser um momento marcante para o Paraguai e, como o país sediará uma partida comemorativa do centenário da Copa do Mundo em Assunção durante a Copa do Mundo de 2030, a seleção estará empenhada em deixar uma boa impressão na América do Norte.

Apesar de ter perdido todas as partidas da fase de grupos da Copa América 2024 em solo americano, o Paraguai se recuperou de forma enfática a tempo para as partidas restantes das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Sob o comando do novo técnico, Gustavo Alfaro, o time alcançou uma sequência de nove jogos sem derrota entre setembro de 2024 e junho de 2025, que incluiu famosas vitórias em casa sobre Brasil, Argentina e Uruguai.

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 do Paraguai

Você pode vivenciar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos do Paraguai, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida Única

Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

Assista a todas as partidas no local de sua escolha.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogo e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe meu time

Assista ao seu time em ação em todas as partidas das fases iniciais, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias de jogo e locais estão incluídos

O recurso “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais de jogos: