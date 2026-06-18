Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Japão: jogos, próximas datas, preços e muito mais

A estreia do Japão na Copa do Mundo de 2026 acabou sendo um clássico, com os Samurai Blue se recuperando duas vezes para garantir um empate crucial contra a Holanda no AT&T Stadium, em Arlington.
A seleção asiática voltará ao estádio de Dallas para sua terceira e última partida do Grupo F contra a Suécia (25 de junho), mas, antes disso, enfrentará a Tunísia no México no sábado (20 de junho).
Após vitórias memoráveis contra a Alemanha e a Espanha na última Copa do Mundo no Catar, há quatro anos, a demanda para ver o Japão em ação cresceu enormemente.
Deixe o GOAL te ajudar a ficar por dentro de todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir lugares para os próximos jogos do Japão e quais preços você pode esperar pagar.
Jogos do Japão na Copa do Mundo de 2026
|Data e horário
|Partida
|Local
|Ingressos
|Domingo, 14 de junho
|Holanda x Japão (2 a 2)
|AT&T Stadium, Arlington
|N/A
|Sábado, 20 de junho
|Tunísia x Japão
|Estádio BBVA, Guadalupe
|Ingressos
|Quinta-feira, 25 de junho
|Japão x Suécia
|Estádio AT&T, Arlington
|Ingressos
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo do Japão
Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo no Japão?
A FIFA implementou uma política de preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final podem chegar a US$ 6.730.
Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:
|Categoria
|Fase de Grupos
|Oitavas de final – Quartas de final
|Semifinais e Final
|Categoria 1
|US$ 250 – US$ 400
|$600 - $1.200
|$1.500 - $6.730
|Categoria 2
|$150 - $280
|$400 - $800
|$1.000 - $4.210
|Categoria 3
|$100 - $200
|$200 - $500
|$600 - $2.790
|Categoria 4
|$60 - $120
|$150 - $350
|$400 - $2.030
Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?
|País
|Estádio (Cidade)
|Capacidade
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|44.315
|México
|Estádio Azteca (Cidade do México)
|72.766
|Estádio Akron (Guadalajara)
|44.330
|Estádio BBVA (Monterrey)
|50.113
|Estados Unidos
|Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
|67.382
|Estádio Gillette (Foxborough)
|63.815
|Estádio AT&T (Dallas)
|70.122
|Estádio NRG (Houston)
|68.311
|Estádio Arrowhead (Kansas City)
|67.513
|Estádio SoFi (Inglewood)
|69.650
|Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
|64.091
|Estádio MetLife (East Rutherford)
|78.576
|Lincoln Financial Field (Filadélfia)
|65.827
|Levi’s Stadium (Santa Clara)
|69.391
|Lumen Field (Seattle)
|65.123