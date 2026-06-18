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Japan World Cup 2026 ticketsGetty
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Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Japão: jogos, próximas datas, preços e muito mais

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K. Mitoma

Não perca a chance de ver o Samurai Blue em ação na Copa do Mundo de 2026

A estreia do Japão na Copa do Mundo de 2026 acabou sendo um clássico, com os Samurai Blue se recuperando duas vezes para garantir um empate crucial contra a Holanda no AT&T Stadium, em Arlington.

A seleção asiática voltará ao estádio de Dallas para sua terceira e última partida do Grupo F contra a Suécia (25 de junho), mas, antes disso, enfrentará a Tunísia no México no sábado (20 de junho).

Após vitórias memoráveis contra a Alemanha e a Espanha na última Copa do Mundo no Catar, há quatro anos, a demanda para ver o Japão em ação cresceu enormemente.

Deixe o GOAL te ajudar a ficar por dentro de todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir lugares para os próximos jogos do Japão e quais preços você pode esperar pagar.

Ingressos para a Copa do Mundo do Japão –Reserve agora

Jogos do Japão na Copa do Mundo de 2026

Data e horárioPartidaLocalIngressos
Domingo, 14 de junhoHolanda x Japão (2 a 2)AT&T Stadium, ArlingtonN/A
Sábado, 20 de junhoTunísia x JapãoEstádio BBVA, GuadalupeIngressos
Quinta-feira, 25 de junhoJapão x SuéciaEstádio AT&T, ArlingtonIngressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo do Japão

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

  • Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Ingressos para a Copa do Mundo no JapãoReservaringressos

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo no Japão?

A FIFA implementou uma política de preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final podem chegar a US$ 6.730.

Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

CategoriaFase de GruposOitavas de final – Quartas de finalSemifinais e Final
Categoria 1US$ 250 – US$ 400$600 - $1.200$1.500 - $6.730
Categoria 2$150 - $280$400 - $800$1.000 - $4.210
Categoria 3$100 - $200$200 - $500$600 - $2.790
Categoria 4$60 - $120$150 - $350$400 - $2.030

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

PaísEstádio (Cidade)Capacidade
CanadáBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 44.315
MéxicoEstádio Azteca (Cidade do México) 72.766
 Estádio Akron (Guadalajara) 44.330
 Estádio BBVA (Monterrey) 50.113 
Estados UnidosEstádio Mercedes-Benz (Atlanta) 67.382 
 Estádio Gillette (Foxborough) 63.815 
 Estádio AT&T (Dallas) 70.122 
 Estádio NRG (Houston)68.311 
 Estádio Arrowhead (Kansas City) 67.513 
 Estádio SoFi (Inglewood) 69.650 
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64.091 
 Estádio MetLife (East Rutherford)78.576 
 Lincoln Financial Field (Filadélfia)65.827 
 Levi’s Stadium (Santa Clara)69.391 
 Lumen Field (Seattle)65.123