Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Japão: jogos, próximas datas, preços e muito mais

A estreia do Japão na Copa do Mundo de 2026 acabou sendo um clássico, com os Samurai Blue se recuperando duas vezes para garantir um empate crucial contra a Holanda no AT&T Stadium, em Arlington.

A seleção asiática voltará ao estádio de Dallas para sua terceira e última partida do Grupo F contra a Suécia (25 de junho), mas, antes disso, enfrentará a Tunísia no México no sábado (20 de junho).

Após vitórias memoráveis contra a Alemanha e a Espanha na última Copa do Mundo no Catar, há quatro anos, a demanda para ver o Japão em ação cresceu enormemente.

Deixe o GOAL te ajudar a ficar por dentro de todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir lugares para os próximos jogos do Japão e quais preços você pode esperar pagar.

Jogos do Japão na Copa do Mundo de 2026

Data e horário Partida Local Ingressos Domingo, 14 de junho Holanda x Japão (2 a 2) AT&T Stadium, Arlington N/A Sábado, 20 de junho Tunísia x Japão Estádio BBVA, Guadalupe Ingressos Quinta-feira, 25 de junho Japão x Suécia Estádio AT&T, Arlington Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo do Japão

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA. Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio. Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo no Japão?

A FIFA implementou uma política de preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final podem chegar a US$ 6.730.

Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final – Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 US$ 250 – US$ 400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?