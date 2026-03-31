Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Japão: calendário, próximas datas, preços e muito mais

Com a Copa do Mundo de 2026 sendo transferida para a América do Norte, a demanda por ingressos para os jogos do Japão está atingindo um recorde histórico.

Após as vitórias surpreendentes contra a Alemanha e a Espanha no torneio anterior, o Samurai Blue chega à Copa do Mundo com um elenco que combina as habilidades de Takefusa Kubo e Kaoru Mitoma.

Deixe que a GOAL lhe forneça os detalhes mais recentes dos jogos, informações sobre os locais e as formas mais seguras de garantir seu lugar.

Quando serão os jogos do Japão na Copa do Mundo de 2026?

O Japão disputará o torneio no formato ampliado para 48 seleções, iniciando sua jornada na fase de grupos em importantes cidades-sede nos Estados Unidos.

Data e hora Calendário Local Ingressos 15 de junho de 2026, 19h (horário da costa leste) Japão x Adversário do Grupo A Lumen Field, Seattle, WA Ingressos 20 de junho de 2026, 21h (horário da costa leste) Japão x Adversário do Grupo B Levi's Stadium, Santa Clara, CA Ingressos 25 de junho de 2026, 18h (horário da costa leste) Adversário C do Grupo x Japão SoFi Stadium, Inglewood, CA Ingressos

A programação de 2026 foi elaborada para manter o Japão principalmente na Costa Oeste durante as rodadas iniciais, minimizando o cansaço das viagens e aproveitando as enormes comunidades nipo-americanas na Califórnia e em Washington.

Onde comprar ingressos para a Copa do Mundo do Japão?

A principal forma de garantir ingressos para a Copa do Mundo é através do Portal Oficial de Ingressos da FIFA, que opera com um sistema de sorteio.

No entanto, devido à demanda astronômica por este torneio, milhões de torcedores muitas vezes ficam de mãos vazias após os sorteios oficiais.

Para os torcedores que procuram uma opção de última hora para ir à Copa do Mundo, vale a pena procurar revendedores secundários, como o StubHub, que oferecem plataformas de compra e venda entre torcedores.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo no Japão?

Os preços são influenciados pela capacidade do estádio, pela importância da partida e pela proximidade do campo:

Ingressos mais baratos: os ingressos da Categoria 4, que geralmente são reservados para residentes, mas ocasionalmente aparecem no mercado de revenda, podem custar a partir de US$ 65 . Para os fãs internacionais em geral, os assentos da Categoria 3 nas arquibancadas superiores estão custando atualmente entre US$ 150 e US$ 250, dependendo do local do evento.

os ingressos da Categoria 4, que geralmente são reservados para residentes, mas ocasionalmente aparecem no mercado de revenda, podem custar a partir de . Para os fãs internacionais em geral, os assentos da Categoria 3 nas arquibancadas superiores estão custando atualmente entre dependendo do local do evento. Faixa intermediária: Os ingressos da Categoria 2 e da Categoria 1 oferecem vistas privilegiadas da linha lateral. Atualmente, eles estão sendo vendidos por valores entre US$ 350 e US$ 600 .

Os ingressos da Categoria 2 e da Categoria 1 oferecem vistas privilegiadas da linha lateral. Atualmente, eles estão sendo vendidos por valores entre . Premium e hospitalidade: Para a experiência definitiva da Copa do Mundo, estão disponíveis pacotes de hospitalidade. Estes incluem os níveis “Match Experience” e “Above & Beyond”, com refeições gourmet, open bars e os melhores lugares do estádio. Os preços dessas opções de luxo começam em aproximadamente US$ 1.200 e podem ultrapassar US$ 5.000 para jogos da fase eliminatória.

Dica profissional: Seattle (Lumen Field) costuma oferecer alguns dos melhores preços para os jogos de abertura da fase de grupos, com os ingressos mais baratos da Copa do Mundo, enquanto os jogos em Los Angeles (SoFi Stadium) devem ter os ingressos mais caros devido ao prestígio do local.

Quando os ingressos para a Copa do Mundo no Japão serão disponibilizados?

A venda dos ingressos para a Copa do Mundo ocorre em etapas. Se você perder uma janela, não entre em pânico — há várias oportunidades para comprar.

Veja o que você pode esperar:

Sorteio por Seleção Aleatória: essa fase foi concluída meses antes do torneio. Os torcedores se inscrevem para os ingressos e são notificados por e-mail se sua inscrição foi aprovada.

A fase de vendas de última hora: ela começa em abril de 2026. É uma corrida por ordem de chegada no site da FIFA. Esses ingressos se esgotam em minutos.

Mercado secundário (já disponível): Plataformas como o StubHub já estão em atividade, com torcedores e parceiros corporativos colocando à venda seus ingressos

Todos os ingressos da Copa do Mundo de 2026 são 100% digitais. Você receberá seus ingressos pelo aplicativo oficial de ingressos da Copa do Mundo da FIFA.

O que esperar do Japão na Copa do Mundo?

Depois de surpreender o mundo ao derrotar a Alemanha e a Espanha em 2022, o Japão entra neste torneio como um verdadeiro azarão capaz de chegar longe nas fases eliminatórias.

Com um elenco de estrelas de elite que atuam na Europa, como Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma e Wataru Endo, a equipe está mais bem preparada do que nunca para quebrar sua histórica maldição das oitavas de final e chegar às quartas de final pela primeira vez.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?