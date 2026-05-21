Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Haiti: datas, jogos, preços e muito mais

O Haiti estreia na fase de grupos no dia 13 de junho contra a Escócia, no Gillette Stadium, em Foxborough.

A longa espera chegou ao fim para os torcedores do Haiti. 52 anos após sua estreia na Copa do Mundo, a seleção está de volta ao maior torneio de futebol do planeta. Não perca a chance de ver os guerreiros do Caribe em ação.

Apesar de ter que disputar todos os jogos em casa em locais neutros, o Haiti demonstrou grande espírito de equipe durante a fase de qualificação e buscará manter essa camaradagem durante a próxima campanha na Copa do Mundo.

O GOAL apresentará as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir lugares nos jogos do Haiti e quanto custam.

Jogos do Haiti na Copa do Mundo de 2026

O sonho se tornou realidade e os torcedores do Haiti estão ansiosos para ver suas estrelas do futebol em ação na Copa do Mundo. Estes são os jogos do Grupo C que os aguardam:

Data Calendário Local Ingressos Sábado, 13 de junho Haiti x Escócia Estádio Gillette, Foxborough Ingressos Sexta-feira, 19 de junho Brasil x Haiti Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos Quarta-feira, 24 de junho Marrocos x Haiti Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo no Haiti?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas transações ocorrem em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo no Haiti?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

O que esperar do Haiti na Copa do Mundo de 2026

Apesar das goleadas sofridas contra Curaçao (5 a 1) e Honduras (3 a 0) durante as eliminatórias da Copa do Mundo, o Haiti manteve a calma quando mais importava, garantindo vitórias consecutivas sobre Costa Rica e Nicarágua em seus dois últimos jogos para garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

Duckens Nazon continua sendo o herói artilheiro do Haiti. O jogador de 32 anos, que já atuou por vários clubes em todo o mundo, marcou seis gols durante as eliminatórias e soma 44 gols em 80 partidas pela seleção.

Nazon provavelmente contará com o apoio de dois jogadores que os torcedores da Premier League conhecem bem: Jean-Ricner Bellegarde, do Wolverhampton Wanderers, e Wilson Isidor, do Sunderland.

Assim como em 1974, quando estreou na Copa do Mundo, o Haiti mais uma vez enfrentará gigantes sul-americanos na fase de grupos. Há 52 anos, foi a Argentina; desta vez, será o Brasil.

Depois de ter voltado para casa sem somar nenhum ponto na sua aventura na Alemanha naquela época, após perder por 3 a 1 para a Itália, por 7 a 0 para a Polônia e por 4 a 1 para a Argentina, o Haiti espera ter um desempenho melhor na América do Norte neste verão.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo as cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:

País Estádio (Cidade) Capacidade Canadá BC Place (Vancouver) 54.000

BMO Field (Toronto) 45.000 México Estádio Banorte (Cidade do México) 83.000

Estádio Akron (Guadalajara) 48.000

Estádio BBVA (Monterrey) 53.500 Estados Unidos Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000

Estádio Gillette (Foxborough) 65.000

Estádio AT&T (Dallas) 94.000

Estádio NRG (Houston) 72.000

Estádio Arrowhead (Kansas City) 73.000

Estádio SoFi (Inglewood) 70.000

Hard Rock Stadium (Miami) 65.000

MetLife Stadium (East Rutherford) 82.500

Lincoln Financial Field (Filadélfia) 69.000

Levi's Stadium (São Francisco) 71.000

Lumen Field (Seattle) 69.000







