Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
United States v Canada: Third Place Match - CONCACAF Nations LeagueGetty Images Sport
Book Canada World Cup 2026 Tickets

Traduzido por

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Canadá: datas, jogos, preços e muito mais

SHOPPING
Tickets
Copa do Mundo
Canadá

Veja aqui como você pode assistir aos primeiros jogos do Canadá em uma fase final da Copa do Mundo em casa

O hóquei no gelo pode ser o esporte mais popular do Canadá, mas a nação da Folha de Bordo vai calçar os patins por outro motivo nos próximos meses. 

Com a Copa do Mundo se aproximando rapidamente, a corrida pelos ingressos para os jogos vai se intensificar daqui até o início da competição em junho, especialmente para os torcedores das seleções anfitriãs ou coanfitriãs. 

Deixe a GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Ingressospara a Copa do Mundo no CanadáReservaringressos

Qual é a tabela de jogos do Canadá na Copa do Mundo de 2026?

DataJogo (hora local do início)LocalIngressos
Sexta-feira, 12 de junhoCanadá x Bósnia e HerzegovinaBMO Field (Toronto)Ingressos
Quinta-feira, 18 de junhoCanadá x Catar (15h)BC Place (Vancouver)Ingressos
Quarta-feira, 24 de junhoCanadá x Suíça (12h)BC Place (Vancouver)Ingressos

Quando será a Copa do Mundo de 2026 no Canadá?

DataJogoLocal (Canadá)Ingressos
12 de junho de 2026Canadá x Bósnia e HerzegovinaBMO Field, TorontoIngressos
13 de junho de 2026Austrália x TurquiaBC Place, VancouverIngressos
17 de junho de 2026Gana x PanamáBMO Field, TorontoIngressos
18 de junho de 2026Canadá x CatarBC Place, VancouverIngressos
20 de junho de 2026Alemanha x Costa do MarfimBMO Field, TorontoIngressos
21 de junho de 2026Nova Zelândia x EgitoBC Place, VancouverIngressos
23 de junho de 2026Panamá x CroáciaBMO Field, TorontoIngressos
24 de junho de 2026Canadá x SuíçaBC Place, VancouverIngressos
26 de junho de 2026Nova Zelândia x BélgicaBC Place, VancouverIngressos
26 de junho de 2026Senegal x IraqueBMO Field, TorontoIngressos
2 de julho de 2026Partida das oitavas de finalBMO Field, TorontoIngressos
2 de julho de 2026Partida das oitavas de finalBC Place, VancouverIngressos

O que esperar do Canadá na Copa do Mundo de 2026?

Como co-anfitrião da Copa do Mundo de 2026, o Canadá sonha em começar com vitória sua campanha no BMO Field, em Toronto, no dia 12 de junho.

Após o término das repescagens da UEFA no final de março, os jogadores de Jesse Marsch já sabem quem será seu adversário na estreia do Grupo B: a Bósnia-Herzegovina. Os Dragões garantiram sua vaga no grupo após uma trajetória difícil nas repescagens, que inicialmente incluiu Itália, Irlanda do Norte e País de Gales.

Os dois últimos jogos do Canadá na fase de grupos, contra o Catar (18 de junho) e a Suíça (24 de junho), serão disputados no BC Place, em Vancouver.

Apesar das participações no México '86 e no Catar '22, os canadenses ainda buscam sua primeira vitória (ou empate) em uma Copa do Mundo. Será um momento histórico para os torcedores canadenses poderem dizer que estavam presentes quando sua seleção conquistou esse primeiro grande sucesso, e esse é mais um motivo pelo qual os ingressos estão voando das prateleiras.

Quando comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Canadá?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

  • A fasede vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressospara a Copa do Mundo no CanadáReservaringressos

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Canadá: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Canadá são divididos nas seguintes categorias:

  • Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.
  • Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
  • Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.
  • Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços tendem a variar ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

PalcoFaixa de preço dos ingressos
Fase de Grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735
Oitavas de finalUS$ 105 - US$ 750
Oitavas de final$170 - $980 
Quartas de final $275 - $1.775
Semifinais $420 - $3.295
Final$2.030 - $7.875

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

  • Canadá: Toronto e Vancouver
  • México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:

PaísEstádio (Cidade)Capacidade
CanadáBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MéxicoEstádio Banorte (Cidade do México) 48.821 
 Estádio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estádio BBVA (Monterrey) 50.113 
Estados UnidosEstádio Mercedes-Benz (Atlanta) 67.382 
 Estádio Gillette (Boston) 63.815 
 Estádio AT&T (Dallas) 70.122 
 Estádio NRG, Houston 68.311 
 Estádio Arrowhead (Kansas City) 67.513 
 Estádio SoFi (Los Angeles) 69.650 
 Hard Rock Stadium, Miami 64.091 
 MetLife Stadium, Nova York 78.576 
 Lincoln Financial Field, Filadélfia 65.827 
 Levi's Stadium, São Francisco 69.391 
 Lumen Field, Seattle 65.123