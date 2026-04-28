Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Canadá: datas, jogos, preços e muito mais

O hóquei no gelo pode ser o esporte mais popular do Canadá, mas a nação da Folha de Bordo vai calçar os patins por outro motivo nos próximos meses.

Com a Copa do Mundo se aproximando rapidamente, a corrida pelos ingressos para os jogos vai se intensificar daqui até o início da competição em junho, especialmente para os torcedores das seleções anfitriãs ou coanfitriãs.

Deixe a GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Qual é a tabela de jogos do Canadá na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (hora local do início) Local Ingressos Sexta-feira, 12 de junho Canadá x Bósnia e Herzegovina BMO Field (Toronto) Ingressos Quinta-feira, 18 de junho Canadá x Catar (15h) BC Place (Vancouver) Ingressos Quarta-feira, 24 de junho Canadá x Suíça (12h) BC Place (Vancouver) Ingressos

Quando será a Copa do Mundo de 2026 no Canadá?

Data Jogo Local (Canadá) Ingressos 12 de junho de 2026 Canadá x Bósnia e Herzegovina BMO Field, Toronto Ingressos 13 de junho de 2026 Austrália x Turquia BC Place, Vancouver Ingressos 17 de junho de 2026 Gana x Panamá BMO Field, Toronto Ingressos 18 de junho de 2026 Canadá x Catar BC Place, Vancouver Ingressos 20 de junho de 2026 Alemanha x Costa do Marfim BMO Field, Toronto Ingressos 21 de junho de 2026 Nova Zelândia x Egito BC Place, Vancouver Ingressos 23 de junho de 2026 Panamá x Croácia BMO Field, Toronto Ingressos 24 de junho de 2026 Canadá x Suíça BC Place, Vancouver Ingressos 26 de junho de 2026 Nova Zelândia x Bélgica BC Place, Vancouver Ingressos 26 de junho de 2026 Senegal x Iraque BMO Field, Toronto Ingressos 2 de julho de 2026 Partida das oitavas de final BMO Field, Toronto Ingressos 2 de julho de 2026 Partida das oitavas de final BC Place, Vancouver Ingressos

O que esperar do Canadá na Copa do Mundo de 2026?

Como co-anfitrião da Copa do Mundo de 2026, o Canadá sonha em começar com vitória sua campanha no BMO Field, em Toronto, no dia 12 de junho.

Após o término das repescagens da UEFA no final de março, os jogadores de Jesse Marsch já sabem quem será seu adversário na estreia do Grupo B: a Bósnia-Herzegovina. Os Dragões garantiram sua vaga no grupo após uma trajetória difícil nas repescagens, que inicialmente incluiu Itália, Irlanda do Norte e País de Gales.

Os dois últimos jogos do Canadá na fase de grupos, contra o Catar (18 de junho) e a Suíça (24 de junho), serão disputados no BC Place, em Vancouver.

Apesar das participações no México '86 e no Catar '22, os canadenses ainda buscam sua primeira vitória (ou empate) em uma Copa do Mundo. Será um momento histórico para os torcedores canadenses poderem dizer que estavam presentes quando sua seleção conquistou esse primeiro grande sucesso, e esse é mais um motivo pelo qual os ingressos estão voando das prateleiras.

Quando comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Canadá?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Canadá: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Canadá são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços tendem a variar ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de Grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735 Oitavas de final US$ 105 - US$ 750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes: