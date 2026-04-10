Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Suíça: datas, jogos, preços e muito mais

A Suíça teve um 2025 memorável. Além de terminar em primeiro lugar no seu grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo, a seleção permaneceu invicta durante todo o ano.

Os suíços sabem que os jogos contra o Catar e o co-anfitrião Canadá os aguardam, mas só conhecerão seu terceiro adversário do grupo após a conclusão das repescagens da UEFA. Os jogadores de Murat Yakin não devem se preocupar muito, já que avançaram para as oitavas de final nas últimas três edições da Copa do Mundo.

A Suíça vai voar alto na América do Norte? Você pode estar lá para descobrir. Deixe o GOAL te guiar por todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três nações.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Qual é o calendário dos jogos da Suíça na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (hora local do início) Local Ingressos Sábado, 13 de junho Suíça x Catar (12h) Levi's Stadium (Santa Clara) Ingressos Quinta-feira, 18 de junho Suíça x Vencedor do Caminho A da UEFA (18h) SoFi Stadium (Inglewood) Ingressos Quarta-feira, 24 de junho Canadá x Suíça (12h) BC Place (Vancouver) Ingressos



A Suíça não começou bem na Copa do Mundo no Catar há quatro anos. A equipe passou com dificuldade pela primeira fase com uma vitória por 1 a 0 contra Camarões na estreia e depois perdeu por um placar semelhante para o Brasil. No entanto, uma vitória disputada por 3 a 2 em um confronto acirrado com a Sérvia, onde foram mostrados 11 cartões amarelos, levou os suíços às oitavas de final mais uma vez.

A Suíça inicia sua campanha para 2026 contra o Catar no Levi's Stadium, em Santa Clara. O Catar estreou na Copa do Mundo ao sediar o torneio há quatro anos, mas não conseguiu somar nenhum ponto e marcou apenas um gol.

A Suíça permanece na Califórnia para seu segundo confronto na fase de grupos, embora mude para o SoFi Stadium, em Inglewood. O local já é conhecido, mas os adversários ainda não estão confirmados. A equipe enfrentará o País de Gales, a Bósnia e Herzegovina, a Itália ou a Irlanda do Norte, dependendo do resultado da repescagem da UEFA.

A Suíça espera ter pontos suficientes garantidos antes de seu último confronto da fase de grupos contra o Canadá. Embora os canadenses cheguem à fase final tendo perdido todas as suas partidas anteriores na Copa do Mundo, é provável que recebam um impulso com o apoio fervoroso da torcida local.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 da Suíça

Os torcedores podem comprar ingressos oficiais para os jogos da Suíça pelo site da FIFA, entre agora e o grande pontapé inicial em junho.

Embora várias fases de venda já tenham ocorrido, como o “Sorteio de Pré-venda Visa” (setembro), o “Sorteio de Ingressos Antecipados” (outubro) e o “Sorteio de Seleção Aleatória” (dez/jan), ainda há opções de ingressos disponíveis.

Fase de vendas de última hora

Mais perto do torneio (a partir de 1º de abril), os torcedores poderão comprar os ingressos restantes por ordem de chegada.

Para comprar ingressos, você deve acessar o portal oficial de ingressos da FIFA e criar uma conta. Em seguida, você pode fazer login na sua conta da FIFA e verificar a disponibilidade de ingressos.

Mercados secundários

Além das vendas iniciais, a FIFA também opera seu próprio Mercado Oficial de Revenda e Troca. Essa é a única plataforma aprovada pela FIFA para os torcedores que desejam revender ou comprar ingressos já esgotados.

A disponibilidade na plataforma de revenda costuma ser limitada e esporádica, especialmente à medida que as partidas se aproximam, mas continua sendo a opção mais segura para comprar ingressos fora das fases principais de venda. Para os torcedores no México, um Mercado de Intercâmbio dedicado (Mercado de Intercambio) lida com transações de revenda locais sob as mesmas garantias oficiais.

Para aqueles que perderam as janelas oficiais da FIFA ou precisam de ingressos para datas ou cidades específicas, sites de revenda como o StubHub também listam ingressos para a Copa do Mundo. Essas plataformas oferecem mais flexibilidade, mas geralmente a preços significativamente mais altos devido aos mercados de revenda impulsionados pela demanda.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Suíça: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Suíça são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) $60 - $620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 na Suíça

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos da Suíça, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida Única

Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

Assista a todas as partidas no local de sua escolha.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogo e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias de jogo e locais são elegíveis

O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Também estão disponíveis suítes privadas e acesso Platinum para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

O que esperar da Suíça na Copa do Mundo

A Suíça levou algum tempo para se recuperar da eliminação nas quartas de final da Euro 2024 para a Inglaterra. Após aquela dolorosa derrota nos pênaltis, a seleção suíça permaneceu sem vitórias pelo resto de 2024.

No entanto, o ano novo trouxe um novo começo para os jogadores de Murat Yakin, e eles foram de vento em popa ao longo de 2025. De março a outubro, os suíços conquistaram seis vitórias consecutivas e mantiveram o gol invicto em cinco partidas seguidas.

Agora, eles buscam aproveitar essas bases sólidas na Copa do Mundo deste verão. O primeiro objetivo é passar da fase de grupos, uma façanha à qual já estão acostumados.

Se superarem esse obstáculo, os suíços terão de vencer o tabu das oitavas de final, já que foram eliminados nessa fase em cinco de suas seis participações anteriores na Copa do Mundo. É preciso voltar até 1954 para encontrar a última vez em que os vermelhos e brancos chegaram às quartas de final.

Entre os principais nomes está Breel Embolo, do Rennes, que marcou em duas partidas da Suíça na Copa do Mundo há quatro anos. Ele também foi o artilheiro da equipe nas eliminatórias do ano passado. Outra peça fundamental do time é, naturalmente, Granit Xhaka, que deve ultrapassar a marca de 150 partidas pela seleção em 2026.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão usados como sedes: