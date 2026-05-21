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DR Congo World Cup 2026 tickets

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Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na República Democrática do Congo: datas, jogos, preços e muito mais

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RD Congo
A. Wan-Bissaka
C. Mbemba

Não perca a chance de ver em ação uma das seleções africanas repletas de estrelas

A República Democrática do Congo estreia na fase de grupos da Copa do Mundo no dia 17 de junho, contra Portugal, no NRG Stadium, em Houston.

A República Democrática do Congo causou sensação em sua antiga forma, como Zaire, na Copa do Mundo de 1974, quando se tornou a primeira nação da África Subsaariana a disputar o maior torneio de futebol do planeta. Agora, os Leopardos estão de volta, e seus torcedores estão em frenesi na compra de ingressos.

Embora a RD Congo tenha vivido momentos memoráveis na Copa Africana das Nações, vencendo o torneio duas vezes e chegando às semifinais em outras quatro ocasiões, a seleção ainda busca deixar sua marca no cenário mundial.

Deixe o GOAL mostrar a você as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir lugares nos jogos da RD Congo e quanto custam.

Jogos da RD do Congo na Copa do Mundo de 2026

A RD Congo esteve à altura do desafio durante toda a campanha de qualificação. O que os espera durante a próxima programação da Copa do Mundo de 2026?

Amistosos
Dinamarca crest
Dinamarca
DEN
RD Congo crest
RD Congo
COD

Data

Calendário

Local

Ingressos

Quarta-feira, 17 de junho 

Portugal x República Democrática do Congo

NRG Stadium, Houston

Ingressos

Terça-feira, 23 de junho 

Colômbia x República Democrática do Congo

Estádio Akron, Zapopan

Ingressos

Sábado, 27 de junho 

República Democrática do Congo x Uzbequistão

Estádio Mercedes-Benz, Atlanta

Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo na República Democrática do Congo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

  • Fase de vendas de última hora: Esta fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas transações ocorrem em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo na República Democrática do Congo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria

Fase de grupos

Oitavas de final - Quartas de final

Semifinais e Final

Categoria 1

$250 - $400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Categoria 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Categoria 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Categoria 4

$60 - $120

$150 - $350

$400 - $2.030

O que esperar da RD Congo na Copa do Mundo de 2026

A fase de qualificação para a Copa do Mundo não foi fácil para a RD Congo, mas a equipe superou todos os desafios difíceis com naturalidade. Sébastien Desabre espera que todo o trabalho árduo coloque sua equipe em boa posição para os jogos que a aguardam na América do Norte neste verão.

Depois de terminar em segundo lugar atrás do Senegal na fase inicial das eliminatórias da CAF para a Copa do Mundo, a RD Congo enfrentou duas potências do futebol africano: Camarões e Nigéria. Contra todas as expectativas, a equipe eliminou ambas e, em seguida, superou o último obstáculo ao derrotar a Jamaica na final do playoff interconfederacional no México.

O jogador mais experiente da RD Congo é o capitão Chancel Mbemba, que já vestiu a camisa do país mais de 100 vezes. O ex-zagueiro do Anderlecht, Newcastle United, Porto e Marselha joga atualmente pelo Lille na Ligue 1.

No entanto, há uma série de rostos conhecidos no elenco, incluindo Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku, Cédric Bakambu e Yoane Wissa.

A atual geração de estrelas da República Democrática do Congo estará empenhada em superar o desempenho de seus antecessores na Copa do Mundo de 1974. Naquela época, a seleção terminou em último lugar no grupo após perder todas as três partidas sem marcar nenhum gol.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo as cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:

País

Estádio (Cidade)

Capacidade

Canadá

BC Place (Vancouver)

54.000


BMO Field (Toronto)

45.000

México

Estádio Banorte (Cidade do México)

83.000


Estádio Akron (Guadalajara)

48.000


Estádio BBVA (Monterrey)

53.500

Estados Unidos

Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)

75.000


Estádio Gillette (Foxborough)

65.000


Estádio AT&T (Dallas)

94.000


Estádio NRG (Houston)

72.000


Estádio Arrowhead (Kansas City)

73.000


Estádio SoFi (Inglewood)

70.000


Hard Rock Stadium (Miami)

65.000


MetLife Stadium (East Rutherford)

82.500


Lincoln Financial Field (Filadélfia)

69.000


Levi's Stadium (São Francisco)

71.000


Lumen Field (Seattle)

69.000