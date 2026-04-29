Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Nova Zelândia: datas, jogos, preços e muito mais

Os habitantes das ilhas do Pacífico Sul buscam agora ganhar força e se estabelecer como uma potência no mundo do futebol. A longa espera dos fiéis torcedores da Nova Zelândia pelo retorno à Copa do Mundo chegou ao fim, e eles podem contar com uma forte torcida na América do Norte.

O retorno da Nova Zelândia a um torneio mundial desde 2010 é um grande fator positivo para os All Whites, como são carinhosamente apelidados.

Os Kiwis esperam que a terceira vez seja a vencedora, já que em suas duas participações anteriores na Copa do Mundo não conseguiram registrar nenhuma vitória. Perderam todas as três partidas na estreia em 1982 e, surpreendentemente, empataram todas as três na África do Sul em 2010.

Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Qual é a tabela de jogos da Nova Zelândia na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (hora local do início) Local Ingressos Segunda-feira, 15 de junho Irã x Nova Zelândia (18h) SoFi Stadium (Los Angeles) Ingressos Domingo, 21 de junho Nova Zelândia x Egito (18h) BC Place (Vancouver) Ingressos Sexta-feira, 26 de junho Nova Zelândia x Bélgica (20h) BC Place (Vancouver) Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Nova Zelândia?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Nova Zelândia: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Nova Zelândia são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços tendem a variar ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) $60 - $620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

O que esperar da Nova Zelândia na Copa do Mundo de 2026?

A primeira partida da Nova Zelândia neste verão será contra o Irã, em Los Angeles. O Irã foi eliminado na fase de grupos em cada uma de suas seis participações anteriores na Copa do Mundo. Além disso, sofreu seis gols na estreia da fase de grupos no Catar 2022, o que dará esperança aos All Whites.

A seleção neozelandesa segue então para o norte da fronteira, rumo ao Canadá, para seu segundo confronto do Grupo G contra o Egito, time que conta com nomes como Mo Salah, do Liverpool, e Omar Marmoush, do Manchester City. Embora os Faraós tenham reinado supremos como campeões da Copa Africana das Nações em sete ocasiões, surpreendentemente, esta será apenas a quarta vez que disputarão a Copa do Mundo. Assim como a Nova Zelândia, o Egito vai para a América do Norte tentando acabar com sua sequência sem vitórias.

No papel, o jogo mais difícil da Nova Zelândia no grupo parece ser o último, já que a equipe permanecerá em Vancouver para enfrentar a Bélgica. Os Diabos Vermelhos têm decepcionado em vários torneios continentais e mundiais recentes, mas, quando estão em boa forma, com seu brilhante elenco de jogadores talentosos, são capazes de derrotar qualquer adversário, em qualquer lugar.

Como conseguir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 da Nova Zelândia?

Você pode vivenciar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos da Nova Zelândia, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida Única

Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

Assista a todas as partidas no local de sua escolha.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogo e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias de jogo e locais são elegíveis

O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será organizado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais de jogos: