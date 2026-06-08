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Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Noruega: datas, jogos, preços e muito mais

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E. Haaland

A Noruega está de volta aos palcos internacionais e veja aqui como você pode vê-los em ação

Multidões de fãs de Erling Haaland estão em êxtase, pois terão a chance de ver o sensacional atacante escandinavo em ação na Copa do Mundo neste verão. Não perca a oportunidade de garantir seus ingressos para os jogos da Noruega em Massachusetts e Nova Jersey.

Como a Noruega não se classificava para um grande torneio há mais de 25 anos, muitos achavam que nunca teriam a chance de ver Haaland e seus companheiros no maior espetáculo esportivo do planeta. No entanto, após uma campanha brilhante nas eliminatórias, inúmeros torcedores noruegueses estarão indo para a América do Norte neste verão.

Será que a Noruega vai arrasar na fase de grupos? Você pode estar lá para descobrir. Deixe o GOAL te mostrar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 da NoruegaReserveagora

Qual é a tabela de jogos da Noruega na Copa do Mundo de 2026?

DataJogo (horário local do pontapé inicial)LocalIngressos
Terça-feira, 16 de junhoNoruega x Iraque (18h)Gillette Stadium (Foxborough)Ingressos
Segunda-feira, 22 de junhoNoruega x Senegal (20h)Estádio MetLife (East Rutherford)Ingressos
Sexta-feira, 26 de junhoNoruega x França (15h)Estádio Gillette (Foxborough)Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Noruega?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

  • A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Noruega: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Noruega estão divididos nas seguintes categorias:

  • Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.
  • Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
  • Categoria 3: Localiza-se principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.
  • Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

PalcoFaixa de preço dos ingressos
Fase de grupos (exceto países anfitriões)US$ 60 - US$ 620
Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735
Oitavas de final$105 - $750
Oitavas de final$170 - $980 
Quartas de final $275 - $1.775
Semifinais $420 - $3.295
Final$2.030 - $7.875

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Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 39 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

  • Canadá: Toronto e Vancouver
  • México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais de jogos:

PaísEstádio (Cidade)Capacidade
CanadáBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MéxicoEstádio Banorte (Cidade do México) 48.821 
 Estádio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estádio BBVA (Monterrey) 50.113 
Estados UnidosEstádio Mercedes-Benz (Atlanta) 67.382 
 Estádio Gillette (Foxborough) 63.815 
 Estádio AT&T (Dallas) 70.122 
 Estádio NRG (Houston)68.311 
 Estádio Arrowhead (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadium (Inglewood) 69.650 
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64.091 
 Estádio MetLife (East Rutherford)78.576 
 Lincoln Financial Field (Filadélfia)65.827 
 Levi's Stadium (Santa Clara)69.391 
 Lumen Field (Seattle)65.123

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