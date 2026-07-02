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Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Noruega: datas das partidas das oitavas de final, próximos jogos, preços e muito mais

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E. Haaland

A Noruega está de volta aos palcos internacionais e veja aqui como você pode vê-la em ação

A ascensão dramática da Noruega ao cenário futebolístico atinge um ápice espetacular, enquanto os escandinavos se preparam para enfrentar o Brasil, pentacampeão mundial, em um confronto de grande destaque nas oitavas de final da Copa do Mundo. 

Disputando sua primeira fase eliminatória da Copa do Mundo em quase três décadas, a Noruega conquistou sua vaga com uma vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim nas oitavas de final, graças a um gol decisivo marcado no final da partida. 

Com a maestria criativa de Martin Ødegaard e a finalização implacável do craque Erling Haaland, esta geração moderna provou oficialmente que tem lugar no cenário mundial. 

Ingressos para a Copa do Mundo da Noruega 2026 –Reserve agora

Jogos da Noruega na Copa do Mundo de 2026

Data (horário do início)Partida LocalResultado final/Ingressos
Terça-feira, 16 de junhoNoruega x Iraque Estádio Gillette (Foxborough)4 a 1
Segunda-feira, 22 de junho Noruega x Senegal Estádio MetLife (East Rutherford)3 a 2
Sexta-feira, 26 de junho Noruega x FrançaEstádio Gillette (Foxborough)1-4
Terça-feira, 30 de junhoOitavas de final: Costa do Marfim x NoruegaEstádio de Dallas (AT&T Stadium), Arlington, Texas1-2
Domingo, 5 de julhoOitavas de final: Brasil x NoruegaEstádio MetLife (Estádio de Nova York/Nova Jersey)Comprar ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Noruega?

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A fasede vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das fases anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

A trajetória da Noruega até a final

1. Fase de 32

  • Adversário: Costa do Marfim
  • Data/Local: terça-feira, 30 de junho de 2026, no Dallas Stadium (AT&T Stadium)

2. Oitavas de final

Se a Noruega derrotar a Costa do Marfim, ela seguirá para o norte para enfrentar o vencedor da partida 76 (Brasil x Japão).

  • Possível adversário: Brasil ou Japão
  • Data / Local: sábado, 4 de julho de 2026, no Estádio de Nova York-Nova Jersey (MetLife Stadium)

3. Quartas de final

Se passar pelas oitavas de final, a seleção avança para as quartas de final, onde enfrentará o vencedor do grupo que inclui México, Equador, Inglaterra ou República Democrática do Congo.

  • Possível adversário: Inglaterra, México, Equador ou República Democrática do Congo
  • Data / Local: quinta-feira, 9 de julho de 2026, no Estádio de Los Angeles (SoFi Stadium)

4. Semifinais

Uma vitória nas quartas de final coloca Erling Haaland e companhia a apenas um jogo da final, enfrentando o vencedor do quadrante inferior esquerdo da chave.

  • Possível adversário: França, Alemanha, Argentina ou Espanha
  • Data / Local: terça-feira, 14 de julho de 2026, no Dallas Stadium (AT&T Stadium)

5. Final da Copa do Mundo da FIFA

O palco definitivo. A Noruega enfrentaria qualquer uma das potências que sobreviver do lado completamente oposto da chave do torneio mundial.

  • Possíveis adversários: EUA, Holanda, Bélgica, Itália ou Portugal
  • Data / Local: domingo, 19 de julho de 2026, no Estádio de Nova York-Nova Jersey (MetLife Stadium)

Ingressos da Noruega para a Copa do Mundo de 2026: quanto custam?

A FIFA implementou uma estrutura de preços variável para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

CategoriaFase de GruposOitavas de final – Quartas de finalSemifinais e Final
Categoria 1US$ 250 – US$ 400$600 - $1.200$1.500 - $6.730
Categoria 2$150 - $280$400 - $800$1.000 - $4.210
Categoria 3$100 - $200$200 - $500$600 - $2.790
Categoria 4$60 - $120$150 - $350$400 - $2.030

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Histórico de confrontos diretos entre Costa do Marfim e Noruega (Seleção Masculina)

Sistema métricoCosta do MarfimNoruega
Partidas disputadas11
Vitórias00
Empates11
Gols marcados11

Quando será a Copa do Mundo da FIFA de 2026?

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 39 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

  • Canadá: Toronto e Vancouver
  • México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais dos jogos:

PaísEstádio (Cidade)Capacidade
CanadáBC Place (Vancouver)48.821
 BMO Field (Toronto)44.315
MéxicoEstádio Azteca (Cidade do México)72.766
 Estádio Akron (Guadalajara)44.330
 Estádio BBVA (Monterrey)50.113
Estados UnidosEstádio Mercedes-Benz (Atlanta)67.382
 Estádio Gillette (Foxborough)63.815
 Estádio AT&T (Dallas)70.122
 Estádio NRG (Houston)68.311
 Estádio Arrowhead (Kansas City)67.513
 Estádio SoFi (Inglewood)69.650
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64.091
 Estádio MetLife (East Rutherford)78.576
 Lincoln Financial Field (Filadélfia)65.827
 Levi’s Stadium (Santa Clara)69.391
 Lumen Field (Seattle)65.123

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