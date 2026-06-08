Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Jordânia: datas, jogos, preços e muito mais

O sonho finalmente se tornou realidade. Pela primeira vez na história, a Jordânia se classificou para a Copa do Mundo da FIFA.

Após uma campanha de qualificação impressionante, na qual terminaram à frente de gigantes regionais, os jogadores de Jamal Sellami estão a caminho da América do Norte para deixar sua marca no cenário mundial. O espírito Al-Nashama está mais forte do que nunca, e milhares de jordanianos já planejaram viagens para testemunhar este torneio histórico.

Será que Mousa Al-Tamari e Yazan Al-Naimat vão animar os estádios da Califórnia e do Texas? Esta é a sua chance de fazer parte do primeiro capítulo da Jordânia na Copa do Mundo. Deixe o GOAL te guiar por todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Qual é a tabela de jogos da Jordânia na Copa do Mundo de 2026?

A Jordânia foi sorteada no Grupo J, um grupo que promete futebol de alta octanagem e multidões enormes.

A estreia contra a Áustria será uma noite histórica na área da Baía de São Francisco, seguida por um confronto emocionante contra a Argentina em Dallas, um dos jogos mais esperados de toda a fase de grupos.

Data Jogo Local Ingressos 16 de junho de 2026 Áustria x Jordânia Levi's Stadium (São Francisco) Ingressos 22 de junho de 2026 Jordânia x Argélia Levi's Stadium (São Francisco) Ingressos 27 de junho de 2026 Jordânia x Argentina Estádio AT&T (Dallas) Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Jordânia?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório Pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Jordânia: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da Jordânia na fase de grupos são divididos em quatro categorias. A Categoria 1 oferece assentos privilegiados na parte inferior do estádio, enquanto a Categoria 2 proporciona uma visão equilibrada das áreas intermediárias. A Categoria 3 é a opção econômica na parte superior do estádio, e a Categoria 4 é a mais acessível, embora geralmente localizada nas seções mais altas do estádio.

Os preços estimados para a histórica participação da Jordânia na fase de grupos são:

Categoria 1: Assentos privilegiados na parte inferior do estádio (US$ 450 - US$ 620)

Assentos privilegiados na parte inferior do estádio (US$ 450 - US$ 620) Categoria 2: Assentos na parte intermediária/canto inferior (US$ 280 - US$ 400)

Assentos na parte intermediária/canto inferior (US$ 280 - US$ 400) Categoria 3: Assentos na parte superior do estádio (US$ 150 - US$ 250)

Assentos na parte superior do estádio (US$ 150 - US$ 250) Categoria 4: Mais acessível / Visão restrita (US$ 60 - US$ 120)

O que esperar da Jordânia na Copa do Mundo

Espere coração, alma e uma atitude obstinada. Sob o comando de Jamal Sellami, a Jordânia se transformou em uma equipe taticamente disciplinada com um contra-ataque letal.

Todos os olhos estarão voltados para Mousa Al-Tamari, que tem sido sensacional na Ligue 1 e foi a força motriz por trás da classificação da equipe.

Ao lado dele, Yazan Al-Naimat e Ali Olwan formam um trio de ataque capaz de incomodar qualquer defesa. A Jordânia mostrou na Copa Asiática da AFC que pode derrotar os melhores em um dia bom; agora está pronta para mostrar ao mundo que a Al-Nashama chegou.

Onde ficam os estádios da Copa do Mundo?