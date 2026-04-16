Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na França: datas, jogos, preços e muito mais

O desejo de viajar e ver a França em ação tem crescido nos últimos tempos, e muitos torcedores de futebol estarão ansiosos para ver como a seleção se sairá na América do Norte neste verão.

Os bicampeões da Copa do Mundo são uma das seis únicas seleções a terem sido coroadas campeãs em várias ocasiões.

Será que as estrelas francesas vão dar um show na América do Norte? Você pode estar lá para descobrir. Deixe o GOAL te guiar por todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três nações.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Qual é a tabela de jogos da França na Copa do Mundo de 2026?

Data (hora local, horário da costa leste) Jogo Local Ingressos 16 de junho (15h, horário da costa leste) França x Senegal MetLife Stadium, East Rutherford Ingressos 22 de junho (17h, horário da costa leste dos EUA) França x Iraque Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos 26 de junho (15h, horário da costa leste dos EUA) Noruega x França Gillette Stadium, Foxborough Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na França?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na França: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 na França são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços tendem a variar ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) $60 - $620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

O que esperar da França na Copa do Mundo de 2026?

A sensacional conquista do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da UEFA na última temporada aumentou ainda mais o foco no futebol francês e em seus jogadores internacionais.

Aqueles que atuam no próprio PSG, como Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Lucas Hernández e Désiré Doue, bem como outros que encantam as massas do futebol em diversas ligas de ponta: Kylian Mbappé (Real Madrid), Marcus Thuram (Inter de Milão), Adrien Rabiot (AC Milan), Michael Olise (Bayern de Munique), Rayan Cherki (Manchester City), William Saliba (Arsenal). Todas essas estrelas brilhantes se reunirão em busca da glória nacional na Copa do Mundo de 2026, e você poderá estar lá para assistir a tudo isso acontecer.

É claro que a França teve a sorte de contar com um elenco repleto de talentos ao longo dos anos. Durante suas duas campanhas triunfantes na Copa do Mundo, em 1998 e 2018, nomes como Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Marcel Desailly, N'Golo Kanté, Paul Pogba e Antoine Griezmann ajudaram a comandar o time e a conduzi-lo ao sucesso.

Além de conquistar o título principal duas vezes, os Bleus estiveram a um passo de alcançar mais glórias mundiais tanto em 2006 quanto em 2022, quando ficaram em segundo lugar.

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 na França

Você pode vivenciar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos da França, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida Única

Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

Assista a todas as partidas no local de sua escolha.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogo e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias de jogo e locais são elegíveis

O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes privadas e acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes: