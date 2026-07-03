Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Copa do Mundo
team-logoPortugal
Dallas Stadium
team-logoEspanha
Book Spain World Cup Tickets

Traduzido por

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Espanha: datas das oitavas de final, jogos confirmados, preços e muito mais

SHOPPING
Tickets
Copa do Mundo
Espanha

Não perca a chance de ver a seleção melhor classificada pela FIFA em ação

A Espanha, comandada por Luis de la Fuente há três anos, busca agora conquistar mais glórias internacionais na América do Norte. 

Como era de se esperar, muitas pessoas adorariam assistir ao vivo à melhor seleção do planeta (segundo a FIFA), então não perca tempo se quiser garantir seus ingressos para os jogos da La Roja na Copa do Mundo de 2026.

Ingressos paraa Copa do Mundo daEspanhaReservar ingressos

Qual é a programação da Espanha na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?

DataPartidaLocalResultado final/Ingressos
15 de junho de 2026Espanha x Cabo VerdeEstádio de Atlanta, Atlanta0 a 0
21 de junho de 2026Espanha x Arábia SauditaEstádio de Atlanta, Atlanta4 a 0
26 de junho de 2026Uruguai x EspanhaEstádio de Guadalajara, Guadalajara0 a 1
2 de julho de 2026Oitavas de final: Espanha x ÁustriaEstádio SoFi, Los Angeles3 a 0
6 de julho de 2026Oitavas de final: Portugal x EspanhaEstádio de Dallas, ArlingtonComprar ingressos
10 de julho de 2026Possível partida das quartas de final: Espanha x EUA / BélgicaEstádio SoFi, Los AngelesComprar ingressos
14 de julho de 2026SEMIFINAL EM POTENCIAL: Vencedor da Partida 97 x Vencedor da Partida 98Estádio AT&T, DallasComprar ingressos
19 de julho de 2026POSSÍVEL Final da Copa do Mundo de 2026Estádio MetLife, Nova YorkComprar ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Espanha?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

  • A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Ingressos paraa Copa do Mundo daEspanhaReservar ingressos

A trajetória da Espanha até a final da Copa do Mundo da FIFA 2026

1. Oitavas de final: contra a Áustria

Data: quinta-feira, 2 de julho de 2026 

Local: SoFi Stadium (Los Angeles/Inglewood, Califórnia) 

A Espanha entra em campo como time da casa, após liderar o Grupo H, enfrentando a seleção austríaca, que avançou como vice-campeã do Grupo J. 

2. Oitavas de final (possível): contra a Croácia ou Portugal

  • Data: segunda-feira, 6 de julho de 2026

    Local: AT&T Stadium (Dallas/Arlington, Texas)

    Se a Espanha avançar, enfrentará o vencedor da partida 83 (Portugal x Croácia). Isso abre a possibilidade de um clássico ibérico de grande impacto contra Portugal ou de uma revanche dos recentes confrontos no Campeonato Europeu contra a Croácia.

3. Quartas de final (possível): contra Bélgica, Senegal, Colômbia ou Gana

Data: sexta-feira, 10 de julho de 2026  

Local: SoFi Stadium (Los Angeles/Inglewood, Califórnia)  

A Espanha voltaria a Los Angeles para as quartas de final. Seu adversário seria um dos quatro times: os vencedores de Bélgica x Senegal (Partida 82) e Colômbia x Gana (Partida 88), que se enfrentam nas oitavas de final.

4. Semifinais (Possíveis)

Data: terça-feira, 14 de julho de 2026  

Local: AT&T Stadium (Dallas/Arlington, Texas)

Chegar às semifinais coloca a Espanha em um confronto importante, com a possibilidade de enfrentar favoritos de alto calibre do torneio, como a França, ou uma seleção brasileira em ascensão, que ocupa a parte superior-média da chave.

5. Final da Copa do Mundo (Possível)

  • Data: domingo, 19 de julho de 2026

    Local: MetLife Stadium (East Rutherford, Nova Jersey)

    Se a Espanha superar os desafios do seu lado da chave, o grande palco final a aguarda em Nova Jersey. Com base no desenho estrutural da chave do torneio, os pesos pesados que ocupam o lado oposto — como a Argentina, atual número 1 do ranking da FIFA — devem ser o último obstáculo para a conquista do título mundial.

Ingressos paraa Copa do Mundo da Espanha:Reserve seus ingressos

Ingressos para a Copa do Mundo da Espanha 2026: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Espanha na Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

  • Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.
  • Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
  • Categoria 3: Localiza-se principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.
  • Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. As estimativas estão indicadas abaixo:

PalcoFaixa de preço dos ingressos
Fase de grupos (exceto países anfitriões)US$ 60 – US$ 620
Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 – US$ 2.735
Oitavas de finalUS$ 105 – US$ 750
Oitavas de finalUS$ 170 – US$ 980 
Quartas de final $275 - $1.775
Semifinais $420 - $3.295
Final$2.030 - $7.875

O que esperar da Espanha na Copa do Mundo de 2026?

Os torcedores espanhóis ainda se lembram com carinho daquele período incrível de quatro anos em que a seleção reinou suprema como campeã europeia (2008), conquistou a Copa do Mundo (2010) e, em seguida, defendeu seu título europeu (2012). 

Embora a Espanha tenha se mostrado continuamente a melhor do continente, conquistando o título do Campeonato Europeu três vezes nas últimas duas décadas, ela tem enfrentado dificuldades para manter um domínio semelhante no cenário mundial.

Surpreendentemente, a Espanha registrou apenas três vitórias nas fases finais da Copa do Mundo (e não passou da fase das oitavas de final) desde que conquistou o troféu Jules Rimet em 2010. O time não conseguiu se classificar na fase de grupos em 2014 e foi eliminado nas oitavas de final tanto em 2018 quanto em 2022. 

A “brigada vermelha” estará empenhada em corrigir essa situação na América do Norte e, de quebra, dar um show. A Espanha chega à Copa do Mundo em excelente forma, sem conhecer a derrota desde que perdeu por 1 a 0 para a Colômbia em um amistoso em Londres, em março de 2024. É uma sequência notável de 26 jogos sem derrota.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:

PaísEstádio (Cidade)Capacidade
CanadáBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MéxicoEstádio Banorte (Cidade do México) 48.821 
 Estádio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estádio BBVA (Monterrey) 50.113 
Estados UnidosEstádio Mercedes-Benz (Atlanta) 67.382 
 Estádio Gillette (Boston) 63.815 
 Estádio AT&T (Dallas) 70.122 
 Estádio NRG, Houston 68.311 
 Estádio Arrowhead (Kansas City) 67.513 
 Estádio SoFi (Los Angeles) 69.650 
 Hard Rock Stadium, Miami 64.091 
 Estádio MetLife, Nova York 78.576 
 Lincoln Financial Field, Filadélfia 65.827 
 Levi’s Stadium, São Francisco 69.391 
 Lumen Field, Seattle 65.123

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google