A Espanha, comandada por Luis de la Fuente há três anos, busca agora conquistar mais glórias internacionais na América do Norte.
Como era de se esperar, muitas pessoas adorariam assistir ao vivo à melhor seleção do planeta (segundo a FIFA), então não perca tempo se quiser garantir seus ingressos para os jogos da La Roja na Copa do Mundo de 2026.
Qual é a programação da Espanha na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?
|Data
|Partida
|Local
|Resultado final/Ingressos
|15 de junho de 2026
|Espanha x Cabo Verde
|Estádio de Atlanta, Atlanta
|0 a 0
|21 de junho de 2026
|Espanha x Arábia Saudita
|Estádio de Atlanta, Atlanta
|4 a 0
|26 de junho de 2026
|Uruguai x Espanha
|Estádio de Guadalajara, Guadalajara
|0 a 1
|2 de julho de 2026
|Oitavas de final: Espanha x Áustria
|Estádio SoFi, Los Angeles
|3 a 0
|6 de julho de 2026
|Oitavas de final: Portugal x Espanha
|Estádio de Dallas, Arlington
|Comprar ingressos
|10 de julho de 2026
|Possível partida das quartas de final: Espanha x EUA / Bélgica
|Estádio SoFi, Los Angeles
|Comprar ingressos
|14 de julho de 2026
|SEMIFINAL EM POTENCIAL: Vencedor da Partida 97 x Vencedor da Partida 98
|Estádio AT&T, Dallas
|Comprar ingressos
|19 de julho de 2026
|POSSÍVEL Final da Copa do Mundo de 2026
|Estádio MetLife, Nova York
|Comprar ingressos
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Espanha?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.
Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.
Veja aqui o que você precisa saber em resumo:
- A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
- O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
- Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.
A trajetória da Espanha até a final da Copa do Mundo da FIFA 2026
1. Oitavas de final: contra a Áustria
Data: quinta-feira, 2 de julho de 2026
Local: SoFi Stadium (Los Angeles/Inglewood, Califórnia)
A Espanha entra em campo como time da casa, após liderar o Grupo H, enfrentando a seleção austríaca, que avançou como vice-campeã do Grupo J.
2. Oitavas de final (possível): contra a Croácia ou Portugal
Data: segunda-feira, 6 de julho de 2026
Local: AT&T Stadium (Dallas/Arlington, Texas)
Se a Espanha avançar, enfrentará o vencedor da partida 83 (Portugal x Croácia). Isso abre a possibilidade de um clássico ibérico de grande impacto contra Portugal ou de uma revanche dos recentes confrontos no Campeonato Europeu contra a Croácia.
3. Quartas de final (possível): contra Bélgica, Senegal, Colômbia ou Gana
Data: sexta-feira, 10 de julho de 2026
Local: SoFi Stadium (Los Angeles/Inglewood, Califórnia)
A Espanha voltaria a Los Angeles para as quartas de final. Seu adversário seria um dos quatro times: os vencedores de Bélgica x Senegal (Partida 82) e Colômbia x Gana (Partida 88), que se enfrentam nas oitavas de final.
4. Semifinais (Possíveis)
Data: terça-feira, 14 de julho de 2026
Local: AT&T Stadium (Dallas/Arlington, Texas)
Chegar às semifinais coloca a Espanha em um confronto importante, com a possibilidade de enfrentar favoritos de alto calibre do torneio, como a França, ou uma seleção brasileira em ascensão, que ocupa a parte superior-média da chave.
5. Final da Copa do Mundo (Possível)
Data: domingo, 19 de julho de 2026
Local: MetLife Stadium (East Rutherford, Nova Jersey)
Se a Espanha superar os desafios do seu lado da chave, o grande palco final a aguarda em Nova Jersey. Com base no desenho estrutural da chave do torneio, os pesos pesados que ocupam o lado oposto — como a Argentina, atual número 1 do ranking da FIFA — devem ser o último obstáculo para a conquista do título mundial.
Ingressos para a Copa do Mundo da Espanha 2026: quanto custam?
Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Espanha na Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:
- Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.
- Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
- Categoria 3: Localiza-se principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.
- Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.
Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. As estimativas estão indicadas abaixo:
|Palco
|Faixa de preço dos ingressos
|Fase de grupos (exceto países anfitriões)
|US$ 60 – US$ 620
|Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México)
|US$ 75 – US$ 2.735
|Oitavas de final
|US$ 105 – US$ 750
|Oitavas de final
|US$ 170 – US$ 980
|Quartas de final
|$275 - $1.775
|Semifinais
|$420 - $3.295
|Final
|$2.030 - $7.875
O que esperar da Espanha na Copa do Mundo de 2026?
Os torcedores espanhóis ainda se lembram com carinho daquele período incrível de quatro anos em que a seleção reinou suprema como campeã europeia (2008), conquistou a Copa do Mundo (2010) e, em seguida, defendeu seu título europeu (2012).
Embora a Espanha tenha se mostrado continuamente a melhor do continente, conquistando o título do Campeonato Europeu três vezes nas últimas duas décadas, ela tem enfrentado dificuldades para manter um domínio semelhante no cenário mundial.
Surpreendentemente, a Espanha registrou apenas três vitórias nas fases finais da Copa do Mundo (e não passou da fase das oitavas de final) desde que conquistou o troféu Jules Rimet em 2010. O time não conseguiu se classificar na fase de grupos em 2014 e foi eliminado nas oitavas de final tanto em 2018 quanto em 2022.
A “brigada vermelha” estará empenhada em corrigir essa situação na América do Norte e, de quebra, dar um show. A Espanha chega à Copa do Mundo em excelente forma, sem conhecer a derrota desde que perdeu por 1 a 0 para a Colômbia em um amistoso em Londres, em março de 2024. É uma sequência notável de 26 jogos sem derrota.
Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?
Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:
|País
|Estádio (Cidade)
|Capacidade
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|72.766
|México
|Estádio Banorte (Cidade do México)
|48.821
|Estádio Akron (Guadalajara)
|44.330
|Estádio BBVA (Monterrey)
|50.113
|Estados Unidos
|Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
|67.382
|Estádio Gillette (Boston)
|63.815
|Estádio AT&T (Dallas)
|70.122
|Estádio NRG, Houston
|68.311
|Estádio Arrowhead (Kansas City)
|67.513
|Estádio SoFi (Los Angeles)
|69.650
|Hard Rock Stadium, Miami
|64.091
|Estádio MetLife, Nova York
|78.576
|Lincoln Financial Field, Filadélfia
|65.827
|Levi’s Stadium, São Francisco
|69.391
|Lumen Field, Seattle
|65.123