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Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
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Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Escócia: datas, jogos, preços e muito mais

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A Tartan Army está indo para a América do Norte em busca da glória na Copa do Mundo, e você pode se juntar a eles

Após uma campanha sensacional nas eliminatórias, repleta de momentos memoráveis, a Escócia está pronta para disputar a Copa do Mundo pela primeira vez em quase 20 anos. 

Os torcedores escoceses já estão empolgados com a perspectiva de enfrentar o Brasil, pentacampeão mundial, e Marrocos, semifinalista de 2022, nos Estados Unidos em junho deste ano. Não perca a chance de garantir seus lugares para esses confrontos épicos.

Será que a Escócia vai estar à altura do desafio no cenário mundial? Deixe o GOAL te guiar por todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 da EscóciaReserveagora

Qual é a tabela de jogos da Escócia na Copa do Mundo de 2026?

DataJogo (hora local do início)LocalIngressos
Sábado, 13 de junhoHaiti x Escócia (21h)Gillette Stadium (Foxborough)Ingressos
Sexta-feira, 19 de junhoEscócia x Marrocos (18h)Estádio Gillette (Foxborough)Ingressos
Quarta-feira, 24 de junhoEscócia x Brasil (18h)Hard Rock Stadium (Miami Gardens)Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 da Escócia?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

  • A fasede vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Escócia:Reserve agora

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Escócia: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 da Escócia são divididos nas seguintes categorias:

  • Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.
  • Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
  • Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.
  • Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços tendem a variar ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

PalcoFaixa de preço dos ingressos
Fase de grupos (exceto países anfitriões)$60 - $620
Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735
Oitavas de final$105 - $750
Oitavas de final$170 - $980 
Quartas de final $275 - $1.775
Semifinais $420 - $3.295
Final$2.030 - $7.875

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 na Escócia

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos da Escócia, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis em todos os três países anfitriões. 

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida Única

  • Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de seleção de país não anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)
  • Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida
  • Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
  • A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

  • Assista a todos os jogos no local de sua preferência.
  • Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local
  • Todos os dias de jogos e fases são elegíveis
  • Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
  • A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

  • Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.
  • Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final
  • Todos os dias de jogo e locais são elegíveis
  • O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)
  • Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA
  • A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

O que esperar da Escócia na Copa do Mundo?

Pela primeira vez em mais de 40 anos, a Escócia terminou em primeiro lugar no seu grupo de qualificação para a Copa do Mundo. Isso deu à equipe e aos torcedores um enorme impulso moral, enquanto tentam avançar para a fase eliminatória do torneio pela primeira vez na história.

A emoção é garantida ao assistir aos jogos recentes da Escócia. Sua heroica campanha nas eliminatórias terminou com um clímax emocionante no Hampden Park, onde derrotaram os rivais do grupo, a Dinamarca, por 4 a 2, marcando dois gols nos acréscimos para garantir o primeiro lugar em grande estilo.

Não foi apenas um resultado incrível, mas também repleto de gols de tirar o fôlego. Aos três minutos, Scott McTominay abriu o placar com um chute de bicicleta espetacular.

Os dinamarqueses reagiram e pensaram ter garantido um ponto vital, mas os escoceses seguiram em frente em busca da vitória. Kieran Tierney mandou para o fundo da rede com um espetacular chute de longa distância aos 93 minutos, mas a equipe da casa não parou por aí. Cinco minutos depois, Kenny McLean balançou as redes com um chute ousado vindo do seu próprio campo.

Os torcedores escoceses que forem para a América do Norte neste verão podem esperar momentos ainda mais emocionantes. Eles esperam que alguns dos jogadores mais experientes, como John McGinn e Scott McTominay — ambos figurando entre os dez maiores artilheiros de todos os tempos do país —, possam liderar o time e inspirar os demais membros da seleção.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três nações.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

  • Canadá: Toronto e Vancouver
  • México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais de jogos:

PaísEstádio (Cidade)Capacidade
CanadáBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MéxicoEstádio Banorte (Cidade do México) 48.821 
 Estádio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estádio BBVA (Monterrey) 50.113 
Estados UnidosEstádio Mercedes-Benz (Atlanta) 67.382 
 Estádio Gillette (Foxborough) 63.815 
 Estádio AT&T (Dallas) 70.122 
 Estádio NRG (Houston)68.311 
 Estádio Arrowhead (Kansas City) 67.513 
 Estádio SoFi (Inglewood) 69.650 
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64.091 
 Estádio MetLife (East Rutherford)78.576 
 Lincoln Financial Field (Filadélfia)65.827 
 Levi's Stadium (Santa Clara)69.391 
 Lumen Field (Seattle)65.123