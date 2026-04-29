Após uma campanha sensacional nas eliminatórias, repleta de momentos memoráveis, a Escócia está pronta para disputar a Copa do Mundo pela primeira vez em quase 20 anos.

Os torcedores escoceses já estão empolgados com a perspectiva de enfrentar o Brasil, pentacampeão mundial, e Marrocos, semifinalista de 2022, nos Estados Unidos em junho deste ano. Não perca a chance de garantir seus lugares para esses confrontos épicos.

Será que a Escócia vai estar à altura do desafio no cenário mundial? Deixe o GOAL te guiar por todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Qual é a tabela de jogos da Escócia na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (hora local do início) Local Ingressos Sábado, 13 de junho Haiti x Escócia (21h) Gillette Stadium (Foxborough) Ingressos Sexta-feira, 19 de junho Escócia x Marrocos (18h) Estádio Gillette (Foxborough) Ingressos Quarta-feira, 24 de junho Escócia x Brasil (18h) Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 da Escócia?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Escócia: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 da Escócia são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços tendem a variar ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) $60 - $620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 na Escócia

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos da Escócia, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis em todos os três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida Única

Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de seleção de país não anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

Assista a todos os jogos no local de sua preferência.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogos e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias de jogo e locais são elegíveis

O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

O que esperar da Escócia na Copa do Mundo?

Pela primeira vez em mais de 40 anos, a Escócia terminou em primeiro lugar no seu grupo de qualificação para a Copa do Mundo. Isso deu à equipe e aos torcedores um enorme impulso moral, enquanto tentam avançar para a fase eliminatória do torneio pela primeira vez na história.

A emoção é garantida ao assistir aos jogos recentes da Escócia. Sua heroica campanha nas eliminatórias terminou com um clímax emocionante no Hampden Park, onde derrotaram os rivais do grupo, a Dinamarca, por 4 a 2, marcando dois gols nos acréscimos para garantir o primeiro lugar em grande estilo.

Não foi apenas um resultado incrível, mas também repleto de gols de tirar o fôlego. Aos três minutos, Scott McTominay abriu o placar com um chute de bicicleta espetacular.

Os dinamarqueses reagiram e pensaram ter garantido um ponto vital, mas os escoceses seguiram em frente em busca da vitória. Kieran Tierney mandou para o fundo da rede com um espetacular chute de longa distância aos 93 minutos, mas a equipe da casa não parou por aí. Cinco minutos depois, Kenny McLean balançou as redes com um chute ousado vindo do seu próprio campo.

Os torcedores escoceses que forem para a América do Norte neste verão podem esperar momentos ainda mais emocionantes. Eles esperam que alguns dos jogadores mais experientes, como John McGinn e Scott McTominay — ambos figurando entre os dez maiores artilheiros de todos os tempos do país —, possam liderar o time e inspirar os demais membros da seleção.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três nações.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais de jogos: