Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Croácia: datas, jogos, preços e muito mais

A Croácia, uma das seleções mais habilidosas e resistentes da Europa, participa pela quarta vez consecutiva da Copa do Mundo e pela sétima vez no total desde 1998.

Depois de terminar em terceiro lugar em 2022 e chegar de forma sensacional à final em 2018, os torcedores do Vatreni estão mais ansiosos do que nunca para ver se sua seleção conseguirá finalmente levantar o icônico troféu de ouro.

Será que os jogadores de Zlatko Dalic vão fazer história? Deixe o GOAL te guiar pelas últimas informações sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como encontrar os ingressos mais baratos e onde comprá-los online.

Jogos da Croácia na Copa do Mundo de 2026

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Inglaterra x Croácia (15h CDT) AT&T Stadium (Arlington, EUA) Ingressos Quarta-feira, 24 de junho Panamá x Croácia (19h ET) BMO Field (Toronto, Canadá) Ingressos Domingo, 28 de junho Croácia x Gana (17h, horário da costa leste dos EUA) Lincoln Financial Field (Filadélfia, EUA) Ingressos

A estreia da Croácia em Arlington contra a Inglaterra será uma das partidas mais esperadas da fase de grupos, reacendendo uma rivalidade moderna e acirrada. Em seguida, os Vatreni voam para o norte, rumo a Toronto, uma cidade com uma enorme diáspora croata, para enfrentar o Panamá no BMO Field.

Eles encerram a fase de grupos na histórica cidade da Filadélfia contra Gana, em uma partida que pode decidir a liderança do grupo.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da Croácia 2026?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Croácia: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a Fase de Grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

*Observação: os preços estão sujeitos a variações dinâmicas com base na demanda e no local específico.

O que esperar da Croácia na Copa do Mundo

Sob a orientação constante de Zlatko Dalic, a Croácia continua sendo uma especialista consistente em torneios. A equipe passou por uma transição impressionante, integrando jovens estrelas ao elenco, ao mesmo tempo em que mantém a inteligência tática que a define há uma década.

Aos 40 anos, o lendário Luka Modric continua a desafiar o tempo, oferecendo a liderança de um veterano e a visão de classe mundial exigidas neste nível. Ele é apoiado no meio-campo pelo incansável Mateo Kovacic e pelo criativo Nikola Vlasic.

Na defesa, Joško Gvardiol amadureceu e se tornou um dos melhores zagueiros centrais do mundo, enquanto Dominik Livakovic continua sendo uma presença formidável no gol, especialmente em situações de pênalti sob alta pressão.

O maior ponto forte da Croácia é seu espírito coletivo e a capacidade de superar os adversários nas disputas no meio-campo. Espere que eles controlem a posse de bola e esperem pelo momento perfeito para atacar, utilizando sua superioridade técnica mesmo contra os adversários mais atléticos.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão usados como sedes: