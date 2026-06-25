Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Áustria: datas, informações sobre os grupos, preços e muito mais

A Áustria cumpriu sua primeira missão, classificando-se com sucesso para a Copa do Mundo após quase 28 anos. Agora, o time busca avançar para as fases eliminatórias pela primeira vez desde 1954.

Os jogadores de Ralf Rangnick ganharam muita confiança na Euro 2024, onde alcançaram seu melhor desempenho de todos os tempos em uma competição continental, e esperam dar mais um passo adiante na América do Norte.

A Áustria estreia na Copa do Mundo de 2026 no dia 16 de junho, contra a Jordânia, no Levi’s Stadium, em Santa Clara.

O GOAL apresentará as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir lugares nos jogos da Áustria e quanto custam.

Jogos da Áustria na Copa do Mundo de 2026

É preciso voltar a 1982 para encontrar a última vez em que a Áustria venceu sua estreia na fase de grupos de uma Copa do Mundo. Será que ela conseguirá começar com o pé direito na América do Norte?

Estes são os jogos do Grupo J que a aguardam:

Data Jogo Local Resultados finais/Ingressos 16 de junho de 2026 Áustria x Jordânia Levi’s Stadium, Santa Clara 3 a 1 22 de junho de 2026 Argentina x Áustria Estádio AT&T, Arlington 2 a 1 27 de junho de 2026 Argélia x Áustria Estádio Arrowhead, Kansas City Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da Áustria?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Veja a seguir a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub , embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo na Áustria?

A FIFA implementou uma estrutura de preços variável para o torneio de 2026. Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final podem chegar a US$ 6.730.

Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final – Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 US$ 250 – US$ 400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Quais são os ingressos mais baratos para a Áustria?

Com base nas listagens atuais de revenda, nas estimativas iniciais de preços da FIFA e nos preços mais baixos disponíveis ao público, aqui estão os ingressos para a Jordânia atualmente no mercado.

Os preços estão sujeitos a alterações devido à política de preços dinâmicos e à demanda contínua.

Partida (Data) Local (Cidade) Faixa de preço médio (nível básico) Perfil de demanda Áustria x Jordânia (16 de junho) Estádio da Baía de São Francisco (Santa Clara, EUA) US$ 165 – US$ 350+ Ingressos

Classificação do Grupo J

Pos Equipe Jog. V Emp. Derrotas Gols a favor Gos Diferença de gols Pontos Situação 1 Argentina 2 2 0 0 5 0 +5 6 Avançou para as oitavas de final 2 Áustria 2 1 0 1 3 3 0 3 Na disputa 3 Argélia 2 1 0 1 2 4 -2 3 Na disputa 4 Jordânia 2 0 0 2 2 5 -3 0 Eliminada

O que esperar da Áustria na Copa do Mundo de 2026

Apesar da derrota por 1 a 0 para a Romênia em Bucareste, em outubro passado, a Áustria recuperou o foco e terminou em primeiro lugar no seu grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo. A seleção conquistou seis vitórias em oito partidas, incluindo uma goleada de 10 a 0 contra San Marino.

Marko Arnautovic marcou quatro gols nessa vitória que bateu recordes e, com isso, tornou-se oficialmente o maior artilheiro de todos os tempos da Áustria, com 45 gols. Desde então, ele somou mais dois à sua contagem.

A Áustria manteve seu ritmo em 2026, conquistando vitórias em amistosos contra duas seleções classificadas para a Copa do Mundo: Gana e Coreia do Sul. A vitória por 5 a 1 em Viena, sobre a seleção de Gana que contava com Thomas Partey, Jordan Ayew e Antoine Semenyo, foi particularmente impressionante.

A última vez que a Áustria disputou uma Copa do Mundo, não conseguiu vencer nenhuma partida. Na França 98, empatou em 1 a 1 com Camarões e com o Chile, antes de perder por 2 a 1 para a Itália. A equipe espera apresentar um desempenho melhor na América do Norte neste verão.

Quem integra a seleção da Áustria para a Copa do Mundo? Lista final de 26 jogadores

Sob a orientação tática do técnico Ralf Rangnick, a seleção austríaca de futebol (Das Team) definiu oficialmente sua lista final de 26 jogadores. De volta ao cenário mundial pela primeira vez em 28 anos (desde a França 1998), a Áustria disputará o altamente competitivo Grupo J ao lado da atual campeã Argentina, da forte seleção da Argélia e da Jordânia, que estreia no torneio.

O elenco conta com uma espinha dorsal de elite, caracterizada por uma forte pressão alta e composta principalmente por jogadores da Bundesliga, equilibrada por uma incrível liderança dos veteranos. A defesa é liderada pelo lendário campeão do Real Madrid, David Alaba, e por Kevin Danso, do Tottenham Hotspur. O meio-campo é comandado por Marcel Sabitzer, do Borussia Dortmund, Konrad Laimer, do Bayern de Munique, e pelas estrelas em ascensão com dupla nacionalidade, Paul Wanner e Carney Chukwuemeka. No ataque, a responsabilidade de marcar gols recai sobre o veterano artilheiro Marko Arnautović e Michael Gregoritsch.

Seja para acompanhar a trajetória da equipe até as fases eliminatórias ou verificar a disponibilidade de ingressos em Santa Clara, Arlington e Kansas City, aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representam a Áustria:

Cargo Jogador Clube atual Goleiros Alexander Schlager FC Red Bull Salzburg

Patrick Pentz Brøndby IF

Florian Wiegele FC Viktoria Plzeň Defensores David Alaba (C) Real Madrid

Kevin Danso Tottenham Hotspur

Philipp Lienhart SC Freiburg

Stefan Posch Bologna FC 1909

Marco Friedl SV Werder Bremen

Phillipp Mwene 1. FSV Mainz 05

Alexander Prass TSG 1899 Hoffenheim

Michael Svoboda Venezia FC

David Affengruber Elche CF Meio-campistas Marcel Sabitzer Borussia Dortmund

Konrad Laimer FC Bayern de Munique

Xaver Schlager RB Leipzig

Nicolas Seiwald RB Leipzig

Christoph Baumgartner RB Leipzig

Florian Grillitsch S.C. Braga

Romano Schmid SV Werder Bremen

Carney Chukwuemeka Borussia Dortmund

Paul Wanner PSV Eindhoven

Alessandro Schöpf Wolfsberger AC Atacantes Marko Arnautović Estrela Vermelha de Belgrado

Michael Gregoritsch FC Augsburg

Saša Kalajdžić LASK

Patrick Wimmer VfL Wolfsburg





Quais são as sedes da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo as cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:

País Estádio (Cidade) Capacidade Canadá BC Place (Vancouver) 54.000

BMO Field (Toronto) 45.000 México Estádio Banorte (Cidade do México) 83.000

Estádio Akron (Guadalajara) 48.000

Estádio BBVA (Monterrey) 53.500 Estados Unidos Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000

Estádio Gillette (Foxborough) 65.000

Estádio AT&T (Dallas) 94.000

Estádio NRG (Houston) 72.000

Estádio Arrowhead (Kansas City) 73.000

Estádio SoFi (Inglewood) 70.000

Hard Rock Stadium (Miami) 65.000

MetLife Stadium (East Rutherford) 82.500

Lincoln Financial Field (Filadélfia) 69.000

Levi’s Stadium (São Francisco) 71.000

Lumen Field (Seattle) 69.000



