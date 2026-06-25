Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Áustria: datas, informações sobre os grupos, preços e muito mais

A Áustria cumpriu sua primeira missão, classificando-se com sucesso para a Copa do Mundo após quase 28 anos. Agora, o time busca avançar para as fases eliminatórias pela primeira vez desde 1954.
Os jogadores de Ralf Rangnick ganharam muita confiança na Euro 2024, onde alcançaram seu melhor desempenho de todos os tempos em uma competição continental, e esperam dar mais um passo adiante na América do Norte.
A Áustria estreia na Copa do Mundo de 2026 no dia 16 de junho, contra a Jordânia, no Levi’s Stadium, em Santa Clara.
O GOAL apresentará as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir lugares nos jogos da Áustria e quanto custam.
Jogos da Áustria na Copa do Mundo de 2026
É preciso voltar a 1982 para encontrar a última vez em que a Áustria venceu sua estreia na fase de grupos de uma Copa do Mundo. Será que ela conseguirá começar com o pé direito na América do Norte?
Estes são os jogos do Grupo J que a aguardam:
Data
Jogo
Local
Resultados finais/Ingressos
16 de junho de 2026
Áustria x Jordânia
Levi’s Stadium, Santa Clara
3 a 1
22 de junho de 2026
Argentina x Áustria
Estádio AT&T, Arlington
2 a 1
27 de junho de 2026
Argélia x Áustria
Estádio Arrowhead, Kansas City
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da Áustria?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.
Veja a seguir a situação atual das vendas de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo na Áustria?
A FIFA implementou uma estrutura de preços variável para o torneio de 2026. Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final podem chegar a US$ 6.730.
Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:
Categoria
Fase de Grupos
Oitavas de final – Quartas de final
Semifinais e Final
Categoria 1
US$ 250 – US$ 400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Categoria 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Categoria 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Categoria 4
$60 - $120
$150 - $350
$400 - $2.030
Quais são os ingressos mais baratos para a Áustria?
Com base nas listagens atuais de revenda, nas estimativas iniciais de preços da FIFA e nos preços mais baixos disponíveis ao público, aqui estão os ingressos para a Jordânia atualmente no mercado.
Os preços estão sujeitos a alterações devido à política de preços dinâmicos e à demanda contínua.
Partida (Data)
Local (Cidade)
Faixa de preço médio (nível básico)
Perfil de demanda
Áustria x Jordânia (16 de junho)
Estádio da Baía de São Francisco (Santa Clara, EUA)
US$ 165 – US$ 350+
Classificação do Grupo J
Pos
Equipe
Jog.
V
Emp.
Derrotas
Gols a favor
Gos
Diferença de gols
Pontos
Situação
1
Argentina
2
2
0
0
5
0
+5
6
Avançou para as oitavas de final
2
Áustria
2
1
0
1
3
3
0
3
Na disputa
3
Argélia
2
1
0
1
2
4
-2
3
Na disputa
4
Jordânia
2
0
0
2
2
5
-3
0
Eliminada
O que esperar da Áustria na Copa do Mundo de 2026
Apesar da derrota por 1 a 0 para a Romênia em Bucareste, em outubro passado, a Áustria recuperou o foco e terminou em primeiro lugar no seu grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo. A seleção conquistou seis vitórias em oito partidas, incluindo uma goleada de 10 a 0 contra San Marino.
Marko Arnautovic marcou quatro gols nessa vitória que bateu recordes e, com isso, tornou-se oficialmente o maior artilheiro de todos os tempos da Áustria, com 45 gols. Desde então, ele somou mais dois à sua contagem.
A Áustria manteve seu ritmo em 2026, conquistando vitórias em amistosos contra duas seleções classificadas para a Copa do Mundo: Gana e Coreia do Sul. A vitória por 5 a 1 em Viena, sobre a seleção de Gana que contava com Thomas Partey, Jordan Ayew e Antoine Semenyo, foi particularmente impressionante.
A última vez que a Áustria disputou uma Copa do Mundo, não conseguiu vencer nenhuma partida. Na França 98, empatou em 1 a 1 com Camarões e com o Chile, antes de perder por 2 a 1 para a Itália. A equipe espera apresentar um desempenho melhor na América do Norte neste verão.
Quem integra a seleção da Áustria para a Copa do Mundo? Lista final de 26 jogadores
Sob a orientação tática do técnico Ralf Rangnick, a seleção austríaca de futebol (Das Team) definiu oficialmente sua lista final de 26 jogadores. De volta ao cenário mundial pela primeira vez em 28 anos (desde a França 1998), a Áustria disputará o altamente competitivo Grupo J ao lado da atual campeã Argentina, da forte seleção da Argélia e da Jordânia, que estreia no torneio.
O elenco conta com uma espinha dorsal de elite, caracterizada por uma forte pressão alta e composta principalmente por jogadores da Bundesliga, equilibrada por uma incrível liderança dos veteranos. A defesa é liderada pelo lendário campeão do Real Madrid, David Alaba, e por Kevin Danso, do Tottenham Hotspur. O meio-campo é comandado por Marcel Sabitzer, do Borussia Dortmund, Konrad Laimer, do Bayern de Munique, e pelas estrelas em ascensão com dupla nacionalidade, Paul Wanner e Carney Chukwuemeka. No ataque, a responsabilidade de marcar gols recai sobre o veterano artilheiro Marko Arnautović e Michael Gregoritsch.
Seja para acompanhar a trajetória da equipe até as fases eliminatórias ou verificar a disponibilidade de ingressos em Santa Clara, Arlington e Kansas City, aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representam a Áustria:
Cargo
Jogador
Clube atual
Goleiros
Alexander Schlager
FC Red Bull Salzburg
Patrick Pentz
Brøndby IF
Florian Wiegele
FC Viktoria Plzeň
Defensores
David Alaba (C)
Real Madrid
Kevin Danso
Tottenham Hotspur
Philipp Lienhart
SC Freiburg
Stefan Posch
Bologna FC 1909
Marco Friedl
SV Werder Bremen
Phillipp Mwene
1. FSV Mainz 05
Alexander Prass
TSG 1899 Hoffenheim
Michael Svoboda
Venezia FC
David Affengruber
Elche CF
Meio-campistas
Marcel Sabitzer
Borussia Dortmund
Konrad Laimer
FC Bayern de Munique
Xaver Schlager
RB Leipzig
Nicolas Seiwald
RB Leipzig
Christoph Baumgartner
RB Leipzig
Florian Grillitsch
S.C. Braga
Romano Schmid
SV Werder Bremen
Carney Chukwuemeka
Borussia Dortmund
Paul Wanner
PSV Eindhoven
Alessandro Schöpf
Wolfsberger AC
Atacantes
Marko Arnautović
Estrela Vermelha de Belgrado
Michael Gregoritsch
FC Augsburg
Saša Kalajdžić
LASK
Patrick Wimmer
VfL Wolfsburg
Quais são as sedes da Copa do Mundo da FIFA 2026?
Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo as cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:
País
Estádio (Cidade)
Capacidade
Canadá
BC Place (Vancouver)
54.000
BMO Field (Toronto)
45.000
México
Estádio Banorte (Cidade do México)
83.000
Estádio Akron (Guadalajara)
48.000
Estádio BBVA (Monterrey)
53.500
Estados Unidos
Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
75.000
Estádio Gillette (Foxborough)
65.000
Estádio AT&T (Dallas)
94.000
Estádio NRG (Houston)
72.000
Estádio Arrowhead (Kansas City)
73.000
Estádio SoFi (Inglewood)
70.000
Hard Rock Stadium (Miami)
65.000
MetLife Stadium (East Rutherford)
82.500
Lincoln Financial Field (Filadélfia)
69.000
Levi’s Stadium (São Francisco)
71.000
Lumen Field (Seattle)
69.000