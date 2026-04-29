Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Austrália: datas, jogos, preços e muito mais

A Austrália pode ter que seguir continuamente para o sul durante a fase de grupos da Copa do Mundo neste verão, mas espera estar em alta quando ela chegar ao fim. A seleção busca se classificar para as oitavas de final em torneios mundiais consecutivos pela primeira vez.
Depois de iniciar sua campanha em Vancouver, a Austrália segue para Seattle e depois para São Francisco para a última partida da fase de grupos. Será uma excursão épica de verão para os torcedores dos Socceroos, e você pode se juntar a eles nessa viagem memorável.
Mas quem vai torcer pela Austrália quando mais importa neste verão? Bem, você poderia, para começar. Deixe o GOAL te mostrar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.
Qual é a programação da Austrália na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?
|Data
|Jogo (hora local do início)
|Local
|Ingressos
|Sábado, 13 de junho
|Austrália x Turquia (21h)
|BC Place (Vancouver)
|Ingressos
|Sexta-feira, 19 de junho
|Estados Unidos x Austrália (12h)
|Lumen Field (Seattle)
|Ingressos
|Quinta-feira, 25 de junho
|Paraguai x Austrália (19h)
|Levi's Stadium (São Francisco)
|Ingressos
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Austrália?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.
Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.
Aqui está o que você precisa saber em resumo:
- A fasede vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.
- O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
- Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.
Ingressos para a Copa do Mundo da Austrália 2026: quanto custam?
Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Austrália estão divididos nas seguintes categorias:
- Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.
- Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
- Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.
- Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.
Os preços tendem a variar ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:
|Palco
|Faixa de preço dos ingressos
|Fase de grupos (exceto países anfitriões)
|$60 - $620
|Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México)
|$75 - $2.735
|Oitavas de final
|$105 - $750
|Oitavas de final
|$170 - $980
|Quartas de final
|$275 - $1.775
|Semifinais
|$420 - $3.295
|Final
|$2.030 - $7.875
O que esperar da Austrália na Copa do Mundo de 2026?
Apesar de um início de jogo impressionante contra a França, com Craig Goodwin abrindo o placar logo aos nove minutos, a Austrália acabou perdendo por 4 a 1 para a equipe que viria a ser vice-campeã do torneio do Catar 2022. No entanto, os Socceroos se recuperaram de forma positiva e não sofreram mais nenhum gol durante a fase de grupos, registrando vitórias por 1 a 0 contra a Tunísia e a Dinamarca. Isso significou que eles se classificaram para as oitavas de final pela primeira vez desde 2006.
Felizmente para a Austrália, ela não terá que enfrentar a França na estreia do torneio pela terceira Copa do Mundo consecutiva. No entanto, enfrentará adversários europeus, mas o vencedor da repescagem do Caminho C da UEFA só será conhecido no final de março. Essa vaga “A Confirmar” será preenchida pela Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo. As verde-douradas rezam para evitar uma quinta derrota consecutiva na estreia da Copa do Mundo.
Para o segundo confronto da fase de grupos contra os co-anfitriões do torneio, Estados Unidos e Austrália se dirigem ao Lumen Field, em Seattle. Os “Stars and Stripes” venceram os dois últimos jogos entre as equipes, incluindo uma vitória por 2 a 1 em Denver, em outubro. Todos os quatro confrontos anteriores foram amistosos, porém, e a Austrália espera poder elevar seu nível de jogo em um ambiente mais competitivo.
A Austrália encerra sua participação na fase de grupos contra o Paraguai, em São Francisco. Como os sul-americanos derrotaram tanto a Argentina quanto o Brasil durante as eliminatórias, Tony Popovic sabe que seus jogadores terão que estar atentos no Golden State.
Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 da Austrália
Você pode vivenciar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos da Austrália, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões.
Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:
Partida Única
- Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)
- Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida
- Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
- A partir de US$ 1.400 / por pessoa
Série de Locais
- Assista a todos os jogos no local de sua preferência.
- Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local
- Todos os dias de jogos e fases são elegíveis
- Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
- A partir de US$ 8.275 / por pessoa
Acompanhe minha seleção
- Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.
- Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final
- Todos os dias de jogo e locais são elegíveis
- O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)
- Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA
- A partir de US$ 6.750 por pessoa
Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.
Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?
A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.
Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.
As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:
- Canadá: Toronto e Vancouver
- México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
- Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle
Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?
Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais de jogos:
|País
|Estádio (Cidade)
|Capacidade
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|72.766
|México
|Estádio Banorte (Cidade do México)
|48.821
|Estádio Akron (Guadalajara)
|44.330
|Estádio BBVA (Monterrey)
|50.113
|Estados Unidos
|Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
|67.382
|Estádio Gillette (Boston)
|63.815
|Estádio AT&T (Dallas)
|70.122
|Estádio NRG, Houston
|68.311
|Estádio Arrowhead (Kansas City)
|67.513
|Estádio SoFi (Los Angeles)
|69.650
|Hard Rock Stadium, Miami
|64.091
|MetLife Stadium, Nova York
|78.576
|Lincoln Financial Field, Filadélfia
|65.827
|Levi's Stadium, São Francisco
|69.391
|Lumen Field, Seattle
|65.123