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Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Austrália: datas, jogos, preços e muito mais

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Austrália

Os verdes e dourados estão de volta ao maior torneio do planeta, e você pode se juntar a eles lá

A Austrália pode ter que seguir continuamente para o sul durante a fase de grupos da Copa do Mundo neste verão, mas espera estar em alta quando ela chegar ao fim. A seleção busca se classificar para as oitavas de final em torneios mundiais consecutivos pela primeira vez.

Depois de iniciar sua campanha em Vancouver, a Austrália segue para Seattle e depois para São Francisco para a última partida da fase de grupos. Será uma excursão épica de verão para os torcedores dos Socceroos, e você pode se juntar a eles nessa viagem memorável. 

Mas quem vai torcer pela Austrália quando mais importa neste verão? Bem, você poderia, para começar. Deixe o GOAL te mostrar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

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Qual é a programação da Austrália na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?

DataJogo (hora local do início)LocalIngressos
Sábado, 13 de junhoAustrália x Turquia (21h)BC Place (Vancouver)Ingressos
Sexta-feira, 19 de junhoEstados Unidos x Austrália (12h)Lumen Field (Seattle)Ingressos
Quinta-feira, 25 de junhoParaguai x Austrália (19h)Levi's Stadium (São Francisco)Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Austrália?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

  • A fasede vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

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Ingressos para a Copa do Mundo da Austrália 2026: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Austrália estão divididos nas seguintes categorias:

  • Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.
  • Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
  • Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.
  • Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços tendem a variar ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

PalcoFaixa de preço dos ingressos
Fase de grupos (exceto países anfitriões)$60 - $620
Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735
Oitavas de final$105 - $750
Oitavas de final$170 - $980 
Quartas de final $275 - $1.775
Semifinais $420 - $3.295
Final$2.030 - $7.875

O que esperar da Austrália na Copa do Mundo de 2026?

Apesar de um início de jogo impressionante contra a França, com Craig Goodwin abrindo o placar logo aos nove minutos, a Austrália acabou perdendo por 4 a 1 para a equipe que viria a ser vice-campeã do torneio do Catar 2022. No entanto, os Socceroos se recuperaram de forma positiva e não sofreram mais nenhum gol durante a fase de grupos, registrando vitórias por 1 a 0 contra a Tunísia e a Dinamarca. Isso significou que eles se classificaram para as oitavas de final pela primeira vez desde 2006.

Felizmente para a Austrália, ela não terá que enfrentar a França na estreia do torneio pela terceira Copa do Mundo consecutiva. No entanto, enfrentará adversários europeus, mas o vencedor da repescagem do Caminho C da UEFA só será conhecido no final de março. Essa vaga “A Confirmar” será preenchida pela Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo. As verde-douradas rezam para evitar uma quinta derrota consecutiva na estreia da Copa do Mundo.

Para o segundo confronto da fase de grupos contra os co-anfitriões do torneio, Estados Unidos e Austrália se dirigem ao Lumen Field, em Seattle. Os “Stars and Stripes” venceram os dois últimos jogos entre as equipes, incluindo uma vitória por 2 a 1 em Denver, em outubro. Todos os quatro confrontos anteriores foram amistosos, porém, e a Austrália espera poder elevar seu nível de jogo em um ambiente mais competitivo.

A Austrália encerra sua participação na fase de grupos contra o Paraguai, em São Francisco. Como os sul-americanos derrotaram tanto a Argentina quanto o Brasil durante as eliminatórias, Tony Popovic sabe que seus jogadores terão que estar atentos no Golden State.

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 da Austrália

Você pode vivenciar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos da Austrália, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões. 

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida Única

  • Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)
  • Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida
  • Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
  • A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

  • Assista a todos os jogos no local de sua preferência.
  • Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local
  • Todos os dias de jogos e fases são elegíveis
  • Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
  • A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

  • Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.
  • Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final
  • Todos os dias de jogo e locais são elegíveis
  • O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)
  • Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA
  • A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

  • Canadá: Toronto e Vancouver
  • México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais de jogos:

PaísEstádio (Cidade)Capacidade
CanadáBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MéxicoEstádio Banorte (Cidade do México) 48.821 
 Estádio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estádio BBVA (Monterrey) 50.113 
Estados UnidosEstádio Mercedes-Benz (Atlanta) 67.382 
 Estádio Gillette (Boston) 63.815 
 Estádio AT&T (Dallas) 70.122 
 Estádio NRG, Houston 68.311 
 Estádio Arrowhead (Kansas City) 67.513 
 Estádio SoFi (Los Angeles) 69.650 
 Hard Rock Stadium, Miami 64.091 
 MetLife Stadium, Nova York 78.576 
 Lincoln Financial Field, Filadélfia 65.827 
 Levi's Stadium, São Francisco 69.391 
 Lumen Field, Seattle 65.123