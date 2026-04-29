Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Austrália: datas, jogos, preços e muito mais

A Austrália pode ter que seguir continuamente para o sul durante a fase de grupos da Copa do Mundo neste verão, mas espera estar em alta quando ela chegar ao fim. A seleção busca se classificar para as oitavas de final em torneios mundiais consecutivos pela primeira vez.

Depois de iniciar sua campanha em Vancouver, a Austrália segue para Seattle e depois para São Francisco para a última partida da fase de grupos. Será uma excursão épica de verão para os torcedores dos Socceroos, e você pode se juntar a eles nessa viagem memorável.

Mas quem vai torcer pela Austrália quando mais importa neste verão? Bem, você poderia, para começar. Deixe o GOAL te mostrar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Qual é a programação da Austrália na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (hora local do início) Local Ingressos Sábado, 13 de junho Austrália x Turquia (21h) BC Place (Vancouver) Ingressos Sexta-feira, 19 de junho Estados Unidos x Austrália (12h) Lumen Field (Seattle) Ingressos Quinta-feira, 25 de junho Paraguai x Austrália (19h) Levi's Stadium (São Francisco) Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Austrália?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressos para a Copa do Mundo da Austrália 2026: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Austrália estão divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços tendem a variar ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) $60 - $620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

O que esperar da Austrália na Copa do Mundo de 2026?

Apesar de um início de jogo impressionante contra a França, com Craig Goodwin abrindo o placar logo aos nove minutos, a Austrália acabou perdendo por 4 a 1 para a equipe que viria a ser vice-campeã do torneio do Catar 2022. No entanto, os Socceroos se recuperaram de forma positiva e não sofreram mais nenhum gol durante a fase de grupos, registrando vitórias por 1 a 0 contra a Tunísia e a Dinamarca. Isso significou que eles se classificaram para as oitavas de final pela primeira vez desde 2006.

Felizmente para a Austrália, ela não terá que enfrentar a França na estreia do torneio pela terceira Copa do Mundo consecutiva. No entanto, enfrentará adversários europeus, mas o vencedor da repescagem do Caminho C da UEFA só será conhecido no final de março. Essa vaga “A Confirmar” será preenchida pela Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo. As verde-douradas rezam para evitar uma quinta derrota consecutiva na estreia da Copa do Mundo.

Para o segundo confronto da fase de grupos contra os co-anfitriões do torneio, Estados Unidos e Austrália se dirigem ao Lumen Field, em Seattle. Os “Stars and Stripes” venceram os dois últimos jogos entre as equipes, incluindo uma vitória por 2 a 1 em Denver, em outubro. Todos os quatro confrontos anteriores foram amistosos, porém, e a Austrália espera poder elevar seu nível de jogo em um ambiente mais competitivo.

A Austrália encerra sua participação na fase de grupos contra o Paraguai, em São Francisco. Como os sul-americanos derrotaram tanto a Argentina quanto o Brasil durante as eliminatórias, Tony Popovic sabe que seus jogadores terão que estar atentos no Golden State.

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 da Austrália

Você pode vivenciar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos da Austrália, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida Única

Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

Assista a todos os jogos no local de sua preferência.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogos e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias de jogo e locais são elegíveis

O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais de jogos: