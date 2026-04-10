Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Argentina: datas, calendário de jogos, preços e muito mais

Não é de se surpreender que a Argentina, com exceção dos países anfitriões, encabece a lista de demanda por ingressos para a Copado Mundo de 2026.

Sempre há grande interesse em assistir ao atual campeão da Copa do Mundo em ação, e espera-se que haja outra corrida pelos ingressos após o sorteio da Copa do Mundo, mas não perca as esperanças de conseguir um lugar em um dos jogos da Argentina.

É surpreendente que nenhum país tenha conseguido defender o título da Copa do Mundo desde o Brasil em 1962. No entanto, a Argentina, tricampeã mundial, relembrará sua conquista sob o comando de Diego Maradona no México 86, enquanto volta sua atenção para reconquistar o maior prêmio do futebol internacional na América do Norte.

Você pode estar lá para ver se eles vão conseguir. Deixe o GOAL te orientar com as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como obtê-los e seus preços.

Quando será a Copa do Mundo de 2026?

A Copa do Mundo de 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026 e contará com 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo de 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Qual é a tabela de jogos da Argentina na Copa do Mundo de 2026?

A Argentina pode ter conquistado o título da Copa do Mundo no Catar em 2022, mas começou sua trajetória na fase de grupos com dificuldades, perdendo por 2 a 1 para a Arábia Saudita em uma das maiores surpresas da história da Copa do Mundo. Ela também perdeu uma de suas partidas na fase de grupos durante a Copa do Mundo de 2018.

No entanto, em 2014, graças a Lionel Messi, a Albiceleste se classificou com facilidade para a fase eliminatória após três vitórias consecutivas.

O que os espera desta vez? Confira abaixo os jogos da fase de grupos:

Calendário dos jogos da Argentina na Copa do Mundo de 2026 Como atual campeã, a Argentina lidera o Grupo J. Veja abaixo os detalhes dos jogos oficiais da "Albiceleste" na fase de grupos: Data Jogo Estádio e cidade Ingressos 16 de junho de 2026 Argentina x Argélia Estádio Arrowhead, Kansas City Compre os ingressos agora 22 de junho de 2026 Argentina x Áustria Estádio AT&T, Arlington (Dallas) Compre os ingressos agora 27 de junho de 2026 Jordânia x Argentina Estádio AT&T, Arlington (Dallas) Compre os ingressos agora

Quando será possível comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Argentina

Os torcedores têm várias oportunidades para comprar ingressos para os jogos da Argentina, pelo site da FIFA, a partir de agora até o início do torneio em junho.

Embora várias fases de venda já tenham terminado, como o “Sorteio Visa para Venda Antecipada” (setembro) e o “Sorteio de Ingressos Antecipado” (outubro), ainda há duas outras fases por vir, conforme descrito abaixo:

Sorteio aleatório

Após o sorteio da Copa do Mundo de 2026, em 5 de dezembro, terá início a próxima fase de venda de ingressos.

Durante essa fase, os torcedores poderão se inscrever para assistir a jogos específicos assim que a tabela da fase de grupos for divulgada.

Fase de venda de última hora

Com a aproximação da data do torneio (primavera de 2026), os torcedores poderão comprar os ingressos restantes por ordem de reserva.

A FIFA não informou a quantidade de ingressos que serão disponibilizados nem os jogos aos quais serão destinados, mas espera-se que a quantidade seja limitada e que se esgote rapidamente.

Para comprar ingressos, você deve acessar o portal oficial de ingressos da FIFA e criar uma conta. Em seguida, você pode fazer login na sua conta da FIFA e verificar a disponibilidade dos ingressos.

À medida que a data se aproxima, e caso os ingressos se esgotem (o que é provável), os torcedores também podem recorrer ao mercadosecundário em sites como o StubHub, onde haverá revenda entre torcedores a preços variáveis.

Onde é possível comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Argentina?

O principal e mais confiável local para adquirir ingressos para os jogos da Argentina é o portal oficial de ingressos da FIFA, onde todos os ingressos da Copa do Mundo são disponibilizados pela primeira vez.

Os torcedores devem se cadastrar para obter um ID da FIFA e participar das diferentes fases de venda, que incluem a pré-venda antecipada, sorteios aleatórios e, posteriormente, a disponibilização dos ingressos por ordem de reserva.

Além das vendas iniciais, a FIFA também administra seu próprio mercado oficial de revenda e troca. Essa é a única plataforma autorizada pela FIFA para os torcedores que desejam revender ou comprar ingressos já vendidos.

Os ingressos disponíveis na plataforma de revenda costumam ser limitados e esporádicos, especialmente à medida que a data dos jogos se aproxima, mas continuam sendo a opção mais segura para comprar ingressos fora das fases de venda iniciais. Para os torcedores no México, uma plataforma de troca dedicada (Mercado de Intercambio) cuida das transações de revenda locais com as mesmas garantias oficiais.

Para quem perdeu os períodos de venda oficiais definidos pela FIFA ou precisa de ingressos para datas ou cidades específicas, sites de revenda de ingressos como o StubHub ou o Ticombo também oferecerão ingressos para a Copa do Mundo. Essas plataformas oferecem mais flexibilidade, mas geralmente a preços muito mais altos devido aos mercados de revenda movidos pelas forças de oferta e demanda.

Os torcedores que pensam em usar mercados de terceiros devem ter cuidado, pois vendedores não oficiais apresentam riscos relacionados à autenticidade, à validade da transferência e ao aumento dos preços. É importante confiar apenas em plataformas de boa reputação que ofereçam garantias sólidas ao comprador e políticas de reembolso claras.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Argentina: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da Argentina na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: a mais cara, localizada na parte inferior das arquibancadas.

a mais cara, localizada na parte inferior das arquibancadas. Categoria 2: abrange as arquibancadas superiores e inferiores fora das áreas da Categoria 1.

abrange as arquibancadas superiores e inferiores fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: localiza-se principalmente na arquibancada superior, fora do alcance das categorias 1 e 2.

localiza-se principalmente na arquibancada superior, fora do alcance das categorias 1 e 2. Categoria 4: a mais barata, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

É provável que os preços variem durante as diferentes fases de emissão/venda de ingressos. Seguem-se as estimativas:

Fase Faixa de preços dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) 60 - 620 dólares Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735 Fase de 32 105 - 750 Oitavas de final US$ 170 - US$ 980 Quartas de final US$ 275 - US$ 1.775 Semifinal US$ 420 - US$ 3.295 Final US$ 2.030 - US$ 7.875

Como conseguir ingressos de cortesia para a Copa do Mundo de 2026 na Argentina

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo de 2026 com os pacotes completos de hospitalidade para os jogos da Argentina, que incluem ingressos especiais, refeições, bebidas e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Um jogo

Fase de grupos: qualquer partida de uma seleção de países não anfitriões (exceto Canadá, México e Estados Unidos)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: qualquer partida

Opções de hospitalidade: Lounge ao lado do campo, VIP, Lounge Trophy, Champions Club, Suíte da FIFA

A partir de US$ 1.400 por pessoa

Rede de estádios

Assista a todos os jogos no estádio de sua escolha.

Inclui de 4 a 9 jogos, dependendo do estádio

Todos os dias de jogos e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Lounge ao lado do estádio, VIP, Lounge Trophy, Champions Club, Suíte da FIFA

A partir de US$ 8.275 por pessoa

Acompanhe meu time

Assista ao seu time jogar em todas as partidas das fases iniciais, independentemente do local.

Todos os jogos das três fases de grupos e um jogo das oitavas de final

Todos os dias de jogos e locais são elegíveis

O serviço “Acompanhe meu time” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México e Estados Unidos)

Opções de hospitalidade: Suíte da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Também estão disponíveis suítes privadas e o “Acesso Platina” para empresas ou grupos de VIPs que buscam as opções mais exclusivas.

O que esperar da Argentina na Copa do Mundo de 2026?

Multidões se reuniram para assistir a Lionel Messi e seus companheiros durante a Copa América 2024, realizada nos Estados Unidos. Mais de 80.000 torcedores assistiram à semifinal entre a Argentina e o Canadá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e mais de 65.000 torcedores viram a seleção “Alba Azul” levantar mais um grande troféu no Hard Rock Stadium, em Miami, após a vitória por 1 a 0 na final contra a Colômbia.

A presença de jogadores de destaque, como Lionel Messi e Rodrigo De Paul, que atuam pelo Inter de Miami na MLS, contribuiu para aumentar a base de torcedores da Argentina na região, além do fato de a seleção ter disputado amistosos regulares na América do Norte nos últimos anos.

Quais são os estádios da Copa do Mundo de 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão usados como locais do torneio: