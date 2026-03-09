Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da Noruega 2026: datas, jogos, preços e muito mais

Multidões de fãs de Erling Haaland estão em êxtase, pois terão a chance de ver o sensacional atacante escandinavo em ação na Copa do Mundo neste verão. Não perca a oportunidade de garantir seus ingressos para os jogos da Noruega em Massachusetts e Nova Jersey.

Com a Noruega sem se classificar para um grande torneio há mais de 25 anos, muitos pensavam que nunca teriam a chance de ver Haaland e seus companheiros na maior extravagância esportiva do planeta. No entanto, após uma campanha brilhante nas eliminatórias, vários fãs noruegueses estão se preparando para viagens de verão à América do Norte.

A Noruega vai passar pela fase de grupos? Você pode estar lá para descobrir. Deixe a GOAL lhe mostrar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias na América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 equipes e será sediado conjuntamente por três nações.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Qual é a programação da Noruega na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Terça-feira, 16 de junho Noruega x Vencedor do IC Path 2 (18h) Gillette Stadium (Foxborough) Ingressos Segunda-feira, 22 de junho Noruega x Senegal (20h) Estádio MetLife (East Rutherford) Ingressos Sexta-feira, 26 de junho Noruega x França (15h) Estádio Gillette (Foxborough) Ingressos



A campanha da Noruega na fase de grupos foi memorável quando o país se classificou pela última vez para a Copa do Mundo, há 28 anos. Depois de empatar com Marrocos e Escócia na França 98, a seleção norueguesa conseguiu uma vitória impressionante por 2 a 1 contra o Brasil, garantindo sua vaga nas oitavas de final.

A preparação da Noruega para a estreia na Copa do Mundo de 2026 foi suspensa até que seus adversários sejam conhecidos. A equipe está pronta para entrar em campo no Gillette Stadium, em Foxborough, contra o vencedor do IC Path 2, que será a Bolívia, o Suriname ou o Iraque.

Os escandinavos seguirão então para a costa leste, em East Rutherford, para um confronto com o Senegal, seis dias depois. Os Leões de Teranga registraram vitórias de destaque contra várias seleções europeias em Copas do Mundo anteriores, como França, Suécia e Polônia, então a Noruega não pode se dar ao luxo de subestimá-los.

Stale Solbakken e seus jogadores voltam a Foxborough para o último jogo da fase de grupos, que será o mais difícil de todos, contra a França. Além de ter conquistado o título duas vezes, a seleção francesa esteve muito perto de alcançar mais uma glória mundial em 2006 e 2022, quando ficou em segundo lugar.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da Noruega 2026

Os torcedores podem comprar ingressos oficiais para os jogos da Noruega pelo site da FIFA, entre agora e o grande pontapé inicial em junho.

Embora várias fases de vendas já tenham ocorrido, como o “Sorteio de Pré-venda Visa” (setembro), o “Sorteio de Ingressos Antecipados” (outubro) e o “Sorteio de Seleção Aleatória” (dezembro/janeiro), ainda há opções de ingressos disponíveis.

Fase de vendas de última hora

Mais perto do torneio (a partir de abril), os torcedores poderão comprar os ingressos restantes por ordem de chegada. A FIFA não informou quantos ingressos serão disponibilizados nem para quais jogos, mas é de se esperar que a disponibilidade seja limitada e que eles se esgotem rapidamente.

Para comprar ingressos, você deve acessar o portal oficial de ingressos da FIFA e se cadastrar. Em seguida, você pode fazer login na sua conta da FIFA e verificar a disponibilidade de ingressos.

Mercados secundários

Além dos lançamentos iniciais, a FIFA também opera seu próprio mercado oficial de revenda e troca. Esta é a única plataforma aprovada pela FIFA para torcedores que desejam revender ou comprar ingressos já esgotados.

A disponibilidade na plataforma de revenda é frequentemente limitada e esporádica, especialmente à medida que os jogos se aproximam, mas continua sendo a opção mais segura para comprar ingressos fora das fases de vendas primárias. Para os fãs no México, um mercado de troca dedicado (Mercado de Intercambio) lida com transações de revenda locais sob as mesmas salvaguardas oficiais.

Para aqueles que perderam as janelas oficiais da FIFA ou precisam de ingressos para datas ou cidades específicas, sites secundários de venda de ingressos, como o StubHub, também listam ingressos para a Copa do Mundo. Essas plataformas oferecem mais flexibilidade, mas geralmente a preços significativamente mais altos devido aos mercados de revenda impulsionados pela demanda.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Noruega: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da Noruega na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange as arquibancadas superior e inferior fora das áreas da Categoria 1.

Abrange as arquibancadas superior e inferior fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Os preços podem variar ao longo das várias fases de lançamento/venda dos ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Fase Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) US$ 60 - US$ 620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Como obter ingressos VIP para a Copa do Mundo da Noruega 2026

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos da Noruega, incluindo ingressos premium, comida e bebida, entre outros, disponíveis nos três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Jogo único

Fase de grupos: Qualquer partida de uma equipe que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer partida

Opções de hospitalidade: Salão ao lado do campo, VIP, Salão do Troféu, Clube dos Campeões, Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 1.400 por pessoa

Série de locais

Assista a todos os jogos no local de sua escolha.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogos e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 por pessoa

Acompanhe o meu time

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias e locais dos jogos são elegíveis

O Follow My Team não está disponível neste momento para as equipes dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes privativas e acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

O que esperar da Noruega na Copa do Mundo

A Noruega espera ter mais sorte na América do Norte neste verão, já que não conseguiu se destacar na Copa do Mundo de 1994 nos EUA. Apesar de ter vencido sua estreia em Washington contra o México, há 32 anos, a equipe não conseguiu marcar gols nos dois jogos seguintes em East Rutherford (Giants Stadium), perdendo por 1 a 0 para a Itália e empatando em 0 a 0 com a República da Irlanda.

A seleção volta a East Rutherford (MetLife Stadium) para uma das partidas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Este é o estádio que também sediará a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Os noruegueses ganharam muita confiança com a campanha de qualificação do ano passado e entram no torneio deste verão com um novo ânimo. Eles venceram todas as oito partidas das eliminatórias, derrotando a Itália por 3 a 0 em Oslo e por 4 a 1 no San Siro.

Sem surpresa, Erling Haaland foi a estrela do espetáculo, terminando bem à frente na tabela de artilheiros das eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo, com 16 gols. Nenhum outro jogador europeu chegou a marcar dois dígitos. Haaland já marcou 55 gols pelo seu país em 48 partidas internacionais.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão usados como locais: